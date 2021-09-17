Трагедия с убийством учащихся Пермского государственного университета нашла живой отклик в мессенджере Telegram. Популярные общественно-политические телеграм-каналы сошлись во мнении, что власть не сделала выводов из трагедии с расстрелом детей в казанской гимназии.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Патроны 12-го калибра

«Никаких выводов из майской трагедии в Казани система не сделала. Пост 18-летнего Тимура Бекмансурова, положившего сегодня как минимум 8 человек в Пермском университете, еще явственнее, чем в кейсе казанского стрелка Галявиева, показывает непредставимую легкость получения огнестрельного оружия в России людьми с откровенными психическими проблемами», — написал ТК-канал VOLGA.brief.

Автор публикации напомнил, что после стрельбы в казанской гимназии много было сказано об ужесточении оборота оружия в стране, новых законах на эту тему и профилактике подобных случаев. Однако пермский стрелок помножил все эти потуги на ноль.

Лиза Петрова Учебной корпус №8 Пермского университета

«Отдельная тема — героизация казанского стрелка: во многом на этом строились действия стрелка пермского. Галявиева не то что не вымарали из повестки — про него регулярно писались новости даже тогда, когда этого совершенно не требовалось», — отмечает телеграм-канал.

Оборотная сторона подобной известности — немыслимое количество пожертвований, которые получил стрелок. Для молодежи подобный комплекс Герострата становится иной раз единственным способом оставить о себе славу: исповедуя циничный принцип, получить известность, невзирая на средства ее достижения, считает автор поста.

«Предугадать действия власти теперь сложно — на майскую трагедию она отреагировала максимально жестко, как ей тогда казалось. Понятно, что «черные лебеди» в виде отдельных психопатов непредсказуемы — но налицо системная проблема в воспитании подрастающего поколения. После стрельбы в казанской гимназии зашевелилась только Росгвардия — а надо было шевелиться Минпросвещению и Миннауки», — пишет VOLGA.brief.

На это же обращает внимание и телеграм-канал «Алёхин. Telega власти». По его мнению, причина подобных трагедий лежит не столько в плоскости работы силовых ведомств, сколько в пробелах с воспитанием молодого поколения.

«Все уже прочитали откровения «пермского стрелка»? А ведь он прав в том, что это будет продолжаться, и такие, как он, будут продолжать появляться. И главная причина не в охране школ и вузов, не в работе силовиков, а массовые фальсификации и оправдание загнивания госуправления — от школы и больницы до министерств просвещения и культуры, которые продолжают осваивать миллиарды, рисовать красивые отчеты по окультуриванию нации при помощи «моргенштернов» разных мастей и рассказывать о том, что ЕГЭ — это то, что нужно для каждого школьника», — считает автор поста.

Франсиско Гойя. Сон разума роздает чудовищ. 1797

По мнению администратора ТГ-канала, жителям России, в том числе молодежи, просто негде выбросить накапливаемую внутреннюю агрессию. При этом среда, в которой живут дети и подростки, становится агрессивней.

«На улице по дороге в школу надо противостоять стаям бродячих собак, дома, из-за занятости родителей и домашки, не получается получить семейного родительского тепла, да и родители часто на взводе из-за постоянных проблем из-за необходимости выживать, фильмы и музыка построены на агрессии, как и на улице всё больше агрессивного поведения со стороны окружающих. Вот и накапливается агрессия. А когда её негде сбросить, так как нет под боком футбольной или баскетбольной площадки, катка для хоккея, как это было раньше, нет возможности подраться по-пацански, потому что сразу уголовка, то она начинает кипеть и превращаться в ненависть ко всем, как у этих стрелков», — выдвигает собственную теорию автор публикации.

По его мнению, после трагедии в Перми властям надо сделать выводы и усовершенствовать систему образования, молодежной политики, развития культуры и спорта. В противном случае следует ожидать негативных последствий.

«Наверное, одной из важных причин трагедии является то, что у молодёжи сейчас нет будущего. Полное отсутствие социальных лифтов. Кризис. Смысла открывать бизнес практически сейчас нет. На работу с хорошей зарплатой устроиться тоже нельзя. Вот в этой атмосфере отсутствия будущего и появляются моральные уроды», — написал телеграм-канал «АНДРЕЙ КОВАЛЕВ».

Еще большей горечи произошедшей трагедии добавляет то, что система воспитания подрастающего поколения, которая способна вести профилактику подобных происшествий, в России так и не начнет работать, убежден телеграм-канал «Движение Сорок Сороков».

"А виновные опять останутся невиновны. Те, кто в системе образования «воспитывал идеальных потребителей», для которых известность и лайки в соцсетях стали важнее человеческих жизней, останутся в стороне. Те, кто загрузил наши экраны и культуру жестоким контентом, расчеловечивающим человека, тоже останутся в стороне. Крайними опять сделают системы выдачи справок и разрешений, системы безопасности в учебных заведениях», — отмечает телеграм-канал.