Заявление директора департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артёма Лютика корреспонденту ИА REGNUM о том, что акции компании «Яндекс» пока не реагируют на ряд проводимых против компании расследований и выдвинутых в России исков, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свои соображения на этот счёт 20 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс

«Надо подождать. Многие просто только что узнали, что против «Яндекса» развернули дело. Многие до сих пор не в курсе, что это, по сути, иностранная компания, не российская», — отмечает Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что граждане не в полной степени осведомлены о ходе расследования в отношении компании «Яндекс».

»Если провести опрос среди населения, уверен, что большинство ответило бы, что считают «Яндекс» чисто российским проектом. Там же большая красная буква «Я» в названии. Людям невдомёк, что их водят вокруг пальца и их денежки за пользование сервисами компании перетекают в Нидерланды, а оттуда — кто знает ещё куда», — считает Slava R.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс

Некоторые комментаторы отмечают, что у «Яндекс» должна быть большая «крыша», которая не позволит акциям компании обвалиться из-за громкого расследования.

«Да никуда этот «Яндекс» не денется, никто не даст их акциям рухнуть. Это же, по сути, кремлёвский проект. Сколько туда бабок вбухали? И что, из-за какого-то там иска что-то там должно рухнуть? Не смешите. Власть использует «Яндекс» для своих целей. Не факт, конечно, что «Яндекс» не ударит в спину, но тем не менее компанию видят для себя очень выгодной некоторые люди», — предполагает Кирилл И.

Часть людей считает, что «Яндекс» и сам способен постоять за себя, имея огромный финансовый инструмент, которым можно расчистить для себя любой путь.

«А почему «Яндекс» должен куда-то там рухнуть? Ну, проводят против них расследование, и что? Бабки у кого? У «Яндекса», а не у правоохранителей. Если что, дадут на лапу и будут работать дальше», — поделился своим мнением Арсен А.

Ряд пользователей указывает на то, что в связи с антизападным курсом в российской политике «Яндекс» оказался в не самом удобном положении и может многое потерять в случае, если расследование обернётся уголовным делом.

«Мне кажется, что в «Яндекс» сейчас сидят на измене. Пока что всё затихло, но в любой момент всё может обрушиться. Нет устойчивой позиции у компании. Сейчас в России такая антизападная политика, что за «Яндекс» сейчас мало кто решит вступиться. Кто знает, может, после расследования компания будет национализирована», — предполагает Nastya A.

Нашлись и те, кто уверены, что следует подождать ещё некоторое количество времени, и тогда мы увидим существенные изменения в течении жизни компании «Яндекс».

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс

»Зачем обсуждать ничего? Ещё ничего не случилось. Посмотрите в окно и убедитесь, что там ничего не произошло. Вот как произойдёт что-то с «Яндексом», вот тогда и пишите», — призывает Кирилл И.

Напомним, 20 сентября директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик заявил корреспонденту ИА REGNUM, что акции компании «Яндекс» пока не реагируют на ряд проводимых против компании расследований и выдвинутых в России исков. Котировки акций компании движутся в русле общей динамики рынка.