Информация о том, что Южное командование министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями советско-российских истребителей Су-27, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27 ВКС России

«Это уже какая-то высшая степень стёба. Как по-американски будет «зрада»?» — задаётся вопросом Katia G.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобный уровень непрофессионализма со стороны американских военных выглядит скорее, как откровенное издевательство надо всей армией Соединённых Штатов.

«Вот если бы ещё и инверсионный след от машин был белый, синий и красный, то было бы вообще прелестно! Как так можно облажаться? Не понимаю», — написал Андрей О.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

Некоторые комментаторы отмечают, что после подобного скандала дизайнера, который нарисовал данные изображения, будет ждать суровая кара, ведь его действия можно расценивать в качестве откровенной провокации против американской армии.

«Это типа чтобы американским военно-воздушным силам было к чему стремиться? Шикарно! Да уж, судя по всему, графическому дизайнеру будет тяжко после такого скандала», — предполагает Игорь Н.

Часть людей считает, что в работе дизайнера не стоит искать злого умысла. Просто человек, далёкий от военного дела, решил украсить изображение теми летательными аппаратами, которые, как ему показалось, выглядят красивее остальных.

«У них, видимо, тоже есть свои «девочки-дизайнеры», которые выбрали самые красивые самолётики. А что, наши истребители действительно очень классные. Выглядят более элегантно, нежели американские самолёты», — пишет Наталья Р.

«Девочка-дизайнер — понятие интернациональное. И у нас в России случались казусы, а кое-где и откровенные провокации. К примеру, на Девятое мая кто-то печатал поздравительные плакаты с немецкими танками, а кто-то даже с радостными нацистами. В каждой стране есть свои дураки и провокаторы», — отмечает Андрей М.

Ряд пользователей указывает на то, что очевидные вещи, такие как формы самолётов, должны знать все, не только дизайнеры, иначе человека можно смело обвинить в профессиональной некомпетентности.

«Вообще, современные дизайнеры удивляют, демонстрируют полное незнание окружающего мира и неумение искать информацию. Наших это тоже касается. Просто местные военные, видимо, обратились в какую-то тоже местную фирму графического дизайна и нарисовали, на что ума хватило. Это банальный непрофессионализм», — считает Кто Т.

Airforce.com ВВС США

«Как дизайнер, могу сказать, что все элементы, которые используются в данной иллюстрации, созданы из бесплатных изображений, и данные самолётики, судя по всему, были среди каких-то других совершенно абстрактных самолётиков. Уверен, что ни дизайнеру, ни кому бы то ни было ещё даже в голову не пришло, что абстрактные самолётики могут быть похожи на советские истребители. Но уж если на то пошло и они действительно похожи, то ведь лишь похожи. Это не Су-27, а просто какой-то самолёт, силуэт которого смахивает на наши истребители», — написал Евгений Ч.

Напомним, 19 сентября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Южное командование министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями советско-российских истребителей Су-27.