Соцсети бурлят, осуждая трагедию в Пермском государственным национальном исследовательском университете. В разных пабликах публикуют хронику событий, официальные комментарии и уточнения. Разные регионы внимательно следят за ситуацией и пишут, что они с Пермью, выражая слова соболезнования по поводу погибших в вузе людей. Каждая информация о ЧП принимается близко к сердцу и не остаётся без комментариев подписчиков.

Франц фон Штук. Ад. 1908

Сегодня, 20 сентября, в Перми молодой человек открыл стрельбу в вузе. Стрелком оказался Тимур Б. 2003 года рождения. Парень являлся студентом юридического факультета, учился на специальности «Судебная экспертиза» в том самом вузе, где устроил массовое убийство. Такую информацию публикуют соцсети.

Пользователи, ссылаясь на аккаунт стрелка, говорят, что жёсткий план парень вынашивал давно и даже делился им в интернете. Сейчас страницу парня заблокировали.

В своих комментариях люди пишут, что страшные преступления подростки совершают от ощущения безнаказанности. Жестокость переполняет современный мир. Некоторые комментаторы убеждены в необходимости снятия моратория на смертную казнь для таких случаев. Но часть людей выразила мнение, что для таких преступников смерть — это благо, «для них надо всю жизнь с руками за спиной и лицом в пол». Но оппоненты парируют, что не согласны платить деньги на содержание таких «людоедов».

"Смертная казнь, и гореть ему в аду!», — оставлен комментарий в одном из пабликов в соцсети «В контакте».

Пермяки вспоминают начало 2018 года, когда в одной из школ столицы Пермского края двое подростков учинили резню. Были раненые, но обошлось без жертв. Тогда случай тоже получил широкую федеральную огласку. Заговорили об усилении мер безопасности в учреждениях образования. «Где безопасность?» — вопрошают люди. И вновь они говорят о страхе за детей. Страшно их водить в школу, отправлять в университет.

Следственный комитет России Следователи на месте трагедии в Пермском университете

Подлили масла в огонь сообщения в соцсети о том, что у стрелка есть сообщники и готовятся новые нападения в местах массового скопления. Началась паника. Впоследствии телеграм-канал «минтербез» проинформировал: «В Пермском крае в социальных сетях появляется недостоверная информация, связанная с возможными нападениями в торговых центрах и образовательных учреждениях. Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации».

Анна Р. считает, что трагедия в Перми — это результат политических изменений в стране. А начало было положено с трансляции фильмов со сценами жестокости и насилия, компьютерных игр в интернете, где формируется мировоззрение детей и подростков. Всевозможные сообщества промывают и вымывают у детей мозги. Еще одной причиной названа вседозволенность. Любой ребенок, даже из самой благополучной семьи может попасть на крючок кровожадного лидера и отбиться от рук родителей.

«Никто не застрахован от этой беды. Пока в стране нет порядка, пока идеалами являются вот такие «герои», любой ребенок может попасть под влияние нелюдей и в итоге перестанет быть собой и тем, кого мы хотели из него воспитать. Школы перестали осуществлять патриотическое воспитание, телеканалы транслируют контент, который растляет и формирует в психике жизненные задачи, направленные на потребительство. Это же страшное действие оказывает и та же безобидная на первый взгляд реклама. Духовное не прививается! Поэтому поколение, выросшее на анимэшках и прочей современной лабуде, отличается особой бездушностью. Они не умеют сочувствовать, большинство таких. Они более жестоки, эгоистичны, чем поколение тех, кто рос на добрых фильмах и мультфильмах. Урожай у нас будет страшный. Зубы дракона посеяли вместо доброго зерна. Что доброго из этого взойдет? То и пожнем. Уже пожинаем. А дальше будет еще страшнее», — оставила на комментарий в паблике «Сальск Главный — новости Сальска!» в соцсети «ВКонтакте».

Следственный комитет России Политехнический колледж в Керчи после того, как там произошла стрельба

»Надо ежегодно, а лучше два раза в год психиатров приглашать в школы и в высшие учебные заведения вместе с психологами — пусть проверяют», — предложил Михаил Б. в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи предполагают, что сейчас последует волна проверок, отчётов об усилении мер безопасности, но через полмесяца все стихнет.

В телеграм-каналах также нашлись люди, которые поддерживают идею возвращения смертной казни.

«Да что же это происходит с детьми, родители, очнитесь вы уже. Займитесь вы детьми, дайте им воспитание, а не всё, что ребёнок хочет! Эти последствия исходят только из семьи, только там из ребёнка воспитывают человека! Дети настолько стали предоставлены сами себе, что потом мы видим вот такие последствия! Соболезную всем близким погибших! Страшно, жутко больно на душе», — поделился подписчик одного и телеграм-каналов.

Комментаторы отмечают, что общество больно, молодёжь деградирует, становится потерянной.

«Очень жаль, что он не поставил себе другую жизненную цель, которая пошла бы на благо себе и обществу», — отметил интернет-пользователь.

(сс) Денис Гордийко. kzn.ru Гимназия № 175 в Казани, в которой бывший ученик устроил стрельбу

Обсуждая пермскую трагедию, пользователи соцсетей заостряют внимание на том, что будущее ребёнка во многом зависит от того, какие нравственные ценности в семье, как идет воспитание. В интернете появилась информация о том, что парня воспитывала мать. Родители давно в разводе, отец живет в Самаре. Оба родителя в шоке от случившегося.

Стоит отметить, информресурсы поспешили сообщить, что стрелок скончался от полученных ранений. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась. Между тем подписчики пабликов в соцсетях считают, что лучшим исходом для парня была бы смерть и предание забвению. Люди придерживаются мнения, что молодой человек решился на чудовищный поступок ради славы, чтобы стать героем. «Забыть!» — пишет один из комментаторов.

Однако сделать это будет трудно, особенно семьям погибших от рук стрелка. Оставляя им слова поддержки, регионы едины в своем порыве: «Пермь, мы с вами!».