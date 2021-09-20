Информация о том, что студент из Ленинградской области построил собственную железную дорогу на территории садового участка, вызвала живую реакцию среди интернет-пользователей. Граждане поделились своим мнением на данный счёт 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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"Как приятно видеть таких талантливых и умных ребят. Здоровья вам и пусть сбудутся ваши самые фантастические мечты!» — обращается Зара К.

Многие пользователи были рады услышать о том, что молодые люди готовы потратить своё личное время не на всякую глупость, а на созидательный труд, в результате которого получился буквально железнодорожный участок с передвигающимся по рельсам вагончиком на электротяге.

«Другие пацаны, как правило, бухают по подворотням, а эти вот такой занимательной «ерундой» занимаются. Молодцы, конечно! Браво!» — пишет Виктор М.

Некоторые комментаторы отмечают, что в последнее время молодёжь заразилась тягой к яркому и сиюминутному успеху через социальные сети, но всё большее число из них так и не решается пройти реальный тернистый жизненный путь.

«Оказывается, не все молодые люди хотят быть блогерами или тиктокерами, которые поют позорные песни! Ещё не всё, значит, потеряно для России! Таких ребят необходимо беречь как национальное достояние. Надо их лелеять и поддерживать, чтобы агрессивная среда не уничтожила их созидательный труд», — призывает Татьяна Н.

Цитата из видео «Студент из Ленинградской области Владислав Иванов построил полноценную железную дорогу на даче» пользователя Новости.24-7. youtube.com Железная дорога, построенная студентом

Часть людей считает, что власти должны либо помочь ребятам в их конструкторской инициативе, либо не трогать их, иначе может случиться так, что формализм, который присущ чиновникам, может на корню загубить деятельность молодых людей.

«Лишь бы не добрались «доброжелатели» в лице властей и контролирующих органов, которые прикроют самодеятельность молодых конструкторов», — пишет Александр Ш.

«Я боюсь, что к прославившимся на всю Россию ребятам придут местные чиновники с требованием, чтобы они прекращали свои покатушки. Обязательно придумают какое-нибудь обоснование тому, почему их жизни угрожает данная конструкторская самодеятельность и что подобные аппараты на дачном участке следует регистрировать в РЖД и платить налог», — предполагает Арсений Р.

«Вот кого надо поддерживать и развивать. Властям бы следовало его талант конструктора не только словами поддерживать. Дать возможности для развития, популяризировать подобные забавные вещи, чтобы люди начали интересоваться конструкторским направлением, детей в кружки отправляли бы», — считает Анатолий П.

Ряд пользователей указывает на то, что подобных кулибиных было в нашей стране очень и очень много, но со временем, когда изменился политический, а вслед за ним и экономический строй, всё кардинальным образом поменялось и подобные инициативы со стороны населения оказались попросту никому не нужны.

Цитата из видео «Первые пассажиры» пользователя Pavel Chilin. youtube.com Самодельный паровоз на территории садового участка в Ленинградской области

«Их как минимум уже двое в Ленинградской области. Другой энтузиаст целый паровоз собрал на своём загородном участке. Это уже прямо какое-то явление — дачная железная дорога», — поделился своим мнением Михаил И.

«Подобные новости выглядят словно привет из счастливого и светлого прошлого, когда каждый ребёнок интересовался чем-то подобным, а ему в реализации мечты активно помогало государство. Жаль, что другие нынче времена и таких ребят становится всё меньше», — написал Геннадий Р.

Напомним, 15 августа телеканал Мир24 опубликовал сюжет в YouTube о том, как студент из Ленинградской области построил собственную железную дорогу на территории садового участка.