В августе Соединенные Штаты внезапно вышли из Афганистана, в сентябре они внезапно объявили об усилении сотрудничества в области обороны с Соединенным Королевством и Австралией в регионе Индийского и Тихого океанов. Да, ухода из Афганистана и роста напряженности в отношениях с Китаем ожидать следовало, поскольку при Трампе США пришли к соглашению с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как отношения с Китаем постоянно ухудшались. Однако жесткий способ, которым Америка покинула Афганистан, и объявление о соглашении AUKUS, о котором Европейский союз не был проинформирован, вызывают озабоченность по поводу того, что это значит для друзей и противников Соединенных Штатов. И раз уж Вашингтон рассматривает всё большую мобильность Китая как требующую широких союзов и скоординированных действий для оказания дипломатического давления на Пекин, это подрывает доверие, которое он должен культивировать среди своих союзников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миссионер

Что касается Афганистана, трудно понять, что выиграла Америка от своего поспешного ухода. Напротив, это подорвало ее престиж в глазах тех народов, которые доверяют ей за ее поддержку, и расстроило союзников, которые участвовали в усилиях по восстановлению страны. Если сделка AUKUS нацелена на попытку успокоить союзников, что Вашингтон на их стороне, то остается загадкой, почему он проявляет такое безразличие к своим старым европейским союзникам. Франция, единственная европейская страна, имеющая постоянные базы и значительное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, стала бы ценным членом нового альянса. Но секретная сделка с Великобританией и Австралией, которая включает отмену крупной закупки французских подводных лодок у Австралии, была, по словам министра иностранных дел Франции, «ножом в спину». Это был удар для Евросоюза, где разрабатывается стратегия для пространства, которое (с высокой скоростью) превращается в центр глобального производства и торговли.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден

Было бы наивно думать, что США не включили Евросоюз в новый альянс, чтобы не ставить его страны-члены в сложное положение с Китаем, поскольку европейцы также обеспокоены поведением китайского правительства внутри и за пределами границ. 15 сентября в своем выступлении о положении в Союзе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула новую стратегию ЕС в индо-тихоокеанском пространстве как «ориентир», выражающий недоверие в отношении китайской политики. «В финансировании дорог мы хороши. Однако для Европы нет смысла строить идеальную дорогу между принадлежащим Китаю медным рудником и принадлежащим Китаю портом, — сказала она. — Мы хотим создавать связи, а не зависимости!» Прошло несколько часов, и новость и создании AUKUS прояснила, что США не включают ЕС на широком фронте против Китая, предпочитая «англоязычный» альянс (в эпоху после Брексита это еще одна заноза для Евросоюза).

Если поведение Соединенных Штатов основано не на стратегии, которую мы не понимаем, а просто свидетельствует о безразличии, оно также нуждается в интерпретации. США являются крупнейшим торговым партнером ЕС, а ЕС — крупнейший партнер Китая. Это три великие мировые державы. Китай уже давно пытается рассматривать Евросоюз как совокупность отдельных стран, с которыми он может заключать двусторонние соглашения, что также не отвечает интересам ни ЕС, ни США. На июньском саммите G7 в Великобритании Джо Байден заявил, что «Америка вернулась», и говорил о необходимости выступить перед демократическими странами против авторитарных режимов. Вот почему его нынешнее пренебрежение к Евросоюзу вызывает вопросы. Он может не считать его способным проецировать власть, может не видеть в нем (возможного) противника, как считал Трамп, и поэтому тяготеть к более «доверенной» Британии. Он может просто принять постоянную поддержку союза как должное — в то время когда он сам ставит под сомнение доверие союзников к американской поддержке.

Number 10 Джо Байден и Борис Джонсон. Саммит G7 в Великобритании. Июнь 2021 года

Как бы ни интерпретировать последние шаги США, одно бесспорно: если страны ЕС не укрепят союз, если они не выработают надежную общую политику в области обороны и безопасности, самый яркий политический и социальный проект в истории будет бесславно демонтирован. Не из-за действий друзей или врагов, а из-за неспособности ее народов понять, что выживут они только через единство.