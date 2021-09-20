Кандидат на пост президента Южной Кореи, бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль подвергся суровой критике со стороны южнокорейских пользователей интернета за принижение жителей Африки.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

Согласно южнокорейским СМИ, на встрече со студентами Университета Андон бывший генпрокурор Юн Сок Ёль, отвечая на вопросы о безработице среди молодёжи, сказал, что компании зависят от технологий, конкурентоспособных на международном уровне, и сейчас ничего не достигнешь, работая руками и ногами, как раньше. Он добавил, что в Индии уже отказались от такого труда, однако он по-прежнему существует в Африке.

(сс) Atlas Green Африка

Данные высказывания быстро разлетелись по социальным сетям и вызвали споры. Многие назвали данные высказывания расистскими и дискриминационными в отношении людей, занимающихся физическим трудом.

Представители Демократической партии «Тобуро» также осудили кандидата в президенты, подчеркнув тот факт, что в Южной Корее более 4 млн человек занимается тем, что Юн Сок Ёль назвал «работой ногами и руками».

В ходе встречи с представителями СМИ Юн Сок Ёль объяснил, что хорошие рабочие места неизбежно связаны с техническими навыками, а простая рабочая сила больше подходит для слаборазвитых стран, поскольку у них нет таких активов. Он подчеркнул, что данным примером лишь предлагал молодому поколению оттачивать свои навыки в области высоких технологий.

HeungSoon Южная Корея

«Какой из него президент, если он так отзывается о людях, которые работают руками?» — интересуется 6rmo***.

«Он не задумывается о том, что говорит и делает. Как такой человек может хотеть стать президентом?» — вопрошает yeon***.

«Он не разбирается в текущей обстановке и совершенно не понимает политику!» — пишет jtow***.

«Люди, что поддерживают Юн Сок Ёля, — психопаты», — отмечает kmk2***.

«Он знает ценность работы? Он когда-нибудь был волонтёром?» — интересуется ever***.

«Я начинаю беспокоиться за будущее нашей страны», — пишет nonj***.

«Если он продолжит нести подобную ахинею, уровень его поддержки как кандидата точно упадёт», — отмечает jpmu***.

Kenny J Lee Южная Корея

«Он ведь живёт в доме, который кто-то построил руками, а также ездит на машине, которую также собирали вручную!» — возмущается myjj***.

«Уверен, если он станет президентом, люди будут жить в постоянном стрессе на протяжении пяти лет», — пишет kyu5***.

«Выходит, студенты университета Андон, услышав такое выражение, просто согласились с ним?» — интересуется chan***.

«Он бы лучше в Африку съездил…» — пишет kjc4***.

«Он ведет себя как старик, который во время прогулки по парку рассуждает о политике», — отмечает sein***.

«Он не понимает, о чём говорит», — подмечает tenw***.

«Юн Сок Ёль — худший кандидат в президенты», — отмечает love***.