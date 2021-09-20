Информация, согласно которой исполняющий обязанности мэра Кабула Молави Хамдулла Номани заявил, что сотрудницам системы городского хозяйства запретили выходить на работу, за исключением тех женщин, чьи рабочие места не могут быть заняты мужчинами, стала поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свои мысли по этому поводу 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Джон Сингер Сарджент. Четыре арабские женщины. 1891

»Деградация демократии в масштабах планеты. Скоро Афганистан в каменный век вернётся — рабами торговать начнут на рынках», — предполагает «Серый Ю».

Многие пользователи пришли к выводу, что новая власть в Афганистане толкает своё государство в тёмные времена, и, вероятно, это может привести её к подрыву своего авторитета в обществе.

«Может быть, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно пытаются вернуть страну обратно в каменный век, или Средневековье, но, думаю, что этот процесс продлиться недолго. Тот, кто некогда попробовал вкус свободы, обратно в каменный век не захочет, а силком его туда далеко не утащишь. Афганистан здесь точно не исключение. Кто знает, насколько долго эти самые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказались у руля управления страной», — пишет Влад В.

Некоторые комментаторы отмечают, что больше всего от прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане страдают женщины этой страны.

«Да уж, для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работающие женщины — это несовместимое с их вероисповеданием явление. Женщинам афганского народа отныне будет нелегко, это лишь первые звоночки того, что надвигается», — считает Ilhom J.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Афганцы в аэропорту Кабула во время эвакуации

Часть людей считает, что всем недовольным своими правами в «цивилизованном» мире следует обратить свой взор на Афганистан и задуматься над тем, в каком положении сейчас находятся женщины в этом государстве.

«Есть женщины, которые жалуются недостаток своих прав в Европе, Соединённых Штатах или даже в России, а у наших женщин прав, кстати, больше, чем у мужиков. Я предлагаю всем недовольным женщинам пожить в Афганистане. Вот где они могут столкнуться суровой реальностью», — пишет Нектар М.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего страшного в Кабуле не происходит, и вскоре отстранённые женщины вновь вернутся на свои рабочие места.

«Это только на первое время, позже их будут возвращать к работе. При сохранении денежного довольствия им лучше побыть дома. Воспитывать молодёжь, детей своих надо было нормально, чтобы они были сторонниками нормальной власти. И вот дети вернулись. На их месте я бы осталась дома и ещё дверь шкафом подпёрла», — пишет София А.

(сс) ArmyAmber Женщины в Афганистане

Нашлись и те, кто уверены, что кто-то явно сдерживает исламистских радикалов в Афганистане, выставляя их не в таком уж и тёмном свете.

«Все, судя по всему, ожидали, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроит в Афганистане массовую резню, а они оказались достаточно гибкой организацией, которая, если надо, может где-то прогнуться, а где-то уступить. Чувствуется, что здесь не обошлось без «советчиков» из Соединённых Штатов», — поделился своим мнением Алексей С.

Напомним, 20 сентября телеканал AL Arabiya опубликовал в Twitter информацию, согласно которой исполняющий обязанности мэра Кабула Молави Хамдулла Номани заявил, что сотрудницам системы городского хозяйства запретили выходить на работу, за исключением тех женщин, чьи рабочие места не могут быть заняты мужчинами.