Президент Реджеп Тайип Эрдоган остро отреагировал на свержение президента Египта Мухаммеда Мурси, члена «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате военного переворота, совершенного генералом Сиси в Египте. Анкара заморозила отношения с Каиром, призвала «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать военную базу в Турции, а Эрдоган постоянно использовал это событие во внутренней политике, сделав знак «Рабиа» своеобразным символом. Во время многочисленных митингов Эрдоган заявлял, что он на стороне «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и что он будет их поддерживать. В конце каждого выступления после лозунгов «Единое государство! Единый флаг! Единая нация! И, наконец, единая родина», он показывал знак «Рабиа», поднимая вверх четыре пальца руки. Можно сказать, что он сделал знак «Рабиа» почти символическим. Он рассказывал о видении «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в таких странах, как Ливия, Сирия, Марокко и Тунис. Однако в течение определенного времени Анкара предпринимает шаги по нормализации отношений с Каиром. Эрдоган забыл о знаке «Рабиа» и «Братьях-мусульманах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

К сожалению, мы неоднократно были свидетелями таких поворотов во внешней политике, и такое отношение к «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не первый шаг назад.

Отказ Эрдогана от знака «Рабиа» и «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях в ветках комментариев и видеороликах, которыми массово стали делиться в аккаунтах.

Радикальный исламизм

Деятель науки Шейма Толунай публикует следующий комментарий:

@SeymaTolunay:«Интересно, что будет с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как наша страна примирится с Египтом. Эрдоган открыто предал «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он сразу же их забыл».

Инженер Сердар Алтайлы публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

«Он ускорил конец «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте. Его политика в Сирии — полное фиаско: страна осталась в огне. Инцидент с кораблем Mavi Marmara практически привел к войне с Израилем. И выяснилось, что он был неправ. И он еще собирается стать халифом для всех мусульман! Позорище!».

Пользователь с ником Arzuca Ahval отвечает на этот комментарий следующим образом:

@Arzuca_Ahval: «И в итоге Эрдоган предал «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А как же он их защищал… Словно их идеологический отец».

Футболист Халиль Йай публикует следующий комментарий:

@yay_halil:«Он предал «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте, аль-Башира в Судане, Каддафи в Ливии и Организацию освобождения Палестины (ООП) в Газе. Нет ни одной ценности, которую он бы не предал ради своей политики».

Copyright by World Economic Forum, swiss-image.chPhoto by Andy Mettler Реджеп Тайип Эрдоган

Пользователь Noira Kenitan отвечает:

@karetabak: «После ухода Трампа политика изменилась. И он предал «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то время Трамп был расположен к политике «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но с приходом Байдена Эрдоган снова сделал резкий разворот».

Пользователи Facebook и комментаторы на YouTube также высказывают разные мнения на этот счет.

Хаяти Алйагут:«Итак, что теперь будут делать глупцы-сторонники ПСР, демонстрировавшие знак «Рабиа»? Они и детей своих называли именем Рабиа. Они проглатывали каждую ложь правительства… Считали тысячи патриотов предателями. В то время как они сами и есть самые настоящие предатели… Они открыто продали свою страну за свои голоса и поддержку… Теперь, когда горшочек перестал варить, они принялись причитать: «Ах как я мог проголосовать за ПСР?». Так вам и надо… Вы продались за макароны да за уголь».

Фиген Куру отвечает следующим образом: «Может, из-за столь сильного поворота они начали терять равновесие и падать».

Мехмет Йылмаз:«Фабрики они продали Катару; острова уступили Греции; рудники они передали американским предприятиям; арабам дали гражданство; тысячи гектаров земли на юго-востоке — Израилю; наши улицы отдали сирийцам. Сначала они заявляли, что проложили дорогу, а потом превратили Турцию в трактир на перекрестке дорог…».

Курды на границе Сирии и Турции

Hisham Hisham: «А кого Эрдоган не предал? И нет никого, кого бы он не предал… Спящие народы либо умрут, либо проснутся рабами!»

Пользователь Али отвечает следующим образом: «Он объявил, что является сопредседателем проекта «Большого Ближнего Востока». От вора Эрдогана и его воровской команды (жуликов от ПСР и ПНД) следует ждать чего угодно! Они пойдут на всё ради денег, должностей и всего мирского! Они сами организовали постановку переворота 15 июля 2016 года, приказав убить сотни граждан».