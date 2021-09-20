Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Ататюрка перед вылетом в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН поделился с журналистами сенсационной новостью. Оказывается, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал ему предложение премьера Армении Никола Пашиняна о встрече. По словам Эрдогана, «если эта встреча состоится, то и Турция установит дипломатические отношения (с Арменией — С.Т.)». Однако Эрдоган обусловил встречу условием: Ереван должен открыть между Азербайджаном и Нахичеванью так называемый Зангезурский коридор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

К моменту подготовки этого комментария армянская сторона официально никак не отреагировала на слова Эрдогана. Ереванские издания, в частности газета «Паст», подтвердили, что недавно Пашинян посещал Грузию с официальным визитом, который завершился в городе Батуми, и провел там «неформальную встречу с премьер-министром Грузии». А дальше — сведения из разряда конспирологии. «Как передают наши грузинские источники, в этот день Пашинян неожиданно «исчез» в Батуми примерно на 3−4 часа, и о его местонахождении не знали ни грузинская сторона, ни сотрудники службы протокола премьер-министра, — пишет «Паст». — Кто сопровождал его в это время или сопровождал ли вообще, нам не удалось выяснить. Неизвестно также, где в этот период находился Пашинян». Это намек на то, что, возможно, премьер в Батуми встречался с неким турецким эмиссаром, что могло быть организовано только с участием и при посредничестве Грузии. Но и в том нет сенсации. Ранее Тбилиси соглашался выступить в роли посредника в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, что, по словам Гарибашвили, «обеспечило бы стабильность в регионе в целом».

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

Интрига в другом. Дело в том, что после парламентских выборов в Армении Пашинян говорил, что Ереван получил «положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе». По его словам, «мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами». Более того, тезис о необходимости нормализации отношений с Турцией был обозначен в программе нового армянского правительства. Такая политика методически вытекает из положений мирного соглашения от 9 ноября 2020 года, в которых предусматривается разблокирование коммуникационных коридоров в регионе, а этого невозможно добиться без нормализации отношений между Ереваном, Анкарой и Баку. Конечно, при этом для армянской дипломатии было бы предпочтительно не увязывать в одном пакете свои отношения с Турцией и Азербайджаном. Тем более что Эрдоган в беседе с иностранными послами заявлял, что «в регионе Южного Кавказа сформировались условия для долгосрочного мира», и «эти условия возникли после завершения оккупации Нагорного Карабаха».

В данной ситуации «наведение мостов» между двумя странами при помощи открытой или закрытой дипломатии при посредническом участии какой-либо третьей стороны является естественным процессом. Тогда возникает вопрос о причинах, которые толкнули такого опытнейшего политика, как Эрдоган, предать гласности факт посредничества Гарибашвили. Представляется, что тут не обошлось без закрытых консультаций турецкого лидера со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, которому, видимо, и принадлежит инициатива выставить Пашиняну условие по открытию Зангезурского коридора, чтобы не дать возможности Еревану разыграть «турецкую карту». Но есть и другой момент, который связан с давлением Вашингтона на Анкару с целью нормализации ее отношений с Ереваном, что выводит уже Турцию на возможность разыгрывать в отношениях с США «армянскую карту».

Primeminister.am Ильхам Алиев И Никол Пашинян. Давос

Как сообщали турецкие СМИ, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын проводил секретные переговоры с советником президента США по безопасности Джеком Салливаном. Появлялись сведения о попытках Парижа выступить посредником между Анкарой и Ереваном. Так что информационный вброс Эрдогана носит неслучайный характер и говорит о том, что в посреднической миссии Грузии что-то оказалось сорванным и события стали развиваться по незапланированному сценарию. Если же говорить о ситуации в регионе в целом, то, по оценке американского издания Eurasianet, «ситуация тупиковая». Нет обещанного всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, чтобы завершить карабахский конфликт, соответственно, не решается и проблема границ, молчит Минская группа ОБСЕ, так как Баку и Ереван по вопросу о статусе Нагорного Карабаха придерживаются взаимоисключающих позиций.

Теперь, судя по всему, провалена и посредническая миссия Гарибашвили. Как считает проректор бакинского университета ADA Фариза Исмаилзаде, «на данный момент» предпочтительным для Баку посредником является Россия». А для Еревана?