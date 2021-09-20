Автомобили с бортовой надписью «Яндекс.Такси» неоднократно становились участниками скандальных историй — от ДТП с жертвами до нападений на таксистов и наоборот. Неужели «Яндекс» ни за что не отвечает, а только богатеет? Откуда такой бардак в сфере пассажирских перевозок легковым транспортом? Оказывается, многие печали от того, что сервис сам по себе — это всего лишь некие информационные услуги, а на том конце «провода» в качестве исполнителя услуги перевозок может оказаться фирма, которая даже не имеет специального разрешения. Власти двух регионов, не сговариваясь между собой, решили на своих территориях навести порядок и подали иски к компаниям из дивизиона якобы российского «Яндекса», требуя у суда запретить заключать договоры с лицами, не имеющими специального разрешения, и передавать им получаемые заказы на перевозку. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

О судебных претензиях

Из материалов двух дел, которые арбитражи рассмотрят в конце сентября и начале октября 2021 года, всплывают интересные подробности, определяющие статус компании «Яндекс.Такси» и фактически очерчивающие зону её ответственности (или отсутствия оной?).

Принято считать, что если автомобиль имеет «шашечки» и надпись «такси», то это представитель таксомоторной компании с соответствующим разрешением, объёмом прав, а главное — обязанностей. В случае с «Яндекс.Такси», как можно сделать выводы из судебных споров, речь всего лишь о неких информационных услугах.

Как указано на сайте самого сервиса, стать водителем и выполнять заказы «Яндекс.Про"(приложения, через которое происходит взаимодействие) может любой водитель старше 21 года со стажем вождения от трёх лет и водительским удостоверением, выданным в РФ, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Абхазии и Южной Осетии.

Постойте, а где же в этом списке требований наличие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси? Ведь п. 1 ст. 9 ФЗ от 21.04.2011года № 69-ФЗ прямо указывает, что таковая деятельность «осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения», а выдается оно уполномоченным органом соответствующего региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси» на Ленинградском шоссе

Вот этот пункт и стал основанием для обращения в суд министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и комитета Ленинградской области по транспорту, которые, не сговариваясь, потребовали запретить заключать договоры с лицами, не имеющими специального разрешения, и передавать им получаемые заказы на перевозку.

При этом в споре минтранса Кубани в соответчиках ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси» — пять компаний из Москвы, Татарии, Краснодарского края, которые по основному виду деятельности не являются таксопарками. Фирмы-соответчики работают в сфере, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, ведут деятельность информационных служб, а некоторые из них даже по дополнительным кодам экономической деятельности не имеют никакого отношения к пассажирским перевозкам.

Список ответчиков по этому делу мог увеличиться, так как истец заявил ходатайство «о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков ООО «Убер Рус», ООО «Диди Мобилити Рус», ООО «ГетТакси Рус», но из-за того, что требование не было обосновано, его отклонили.

В целом министерство требует признать «деятельности по заключению договоров об оказании информационных услуг с лицами, не имеющими разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, незаконной и создающей опасность причинения вреда в будущем», а также запретить такие договоры.

(сс) WikiFido Офис «Яндекс» в Москве

Иск, поданный в июне, начнут разбирать 24 сентября, и, в случае его удовлетворения, он сможет стать примером для других регионов. В этот же день рассмотрят ходатайство от управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Новороссийска о вступлении в дело в качестве третьего лица. Это ведомство летом 2021 года уже пыталось подать отдельный иск, но он судом был возвращен. В нём речь шла «о признании деятельности создающей опасность причинения вреда». Ответчиком выступало ООО «Яндекс.Такси».

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А в Ленобласти уже пошли по тому же пути. Профильный комитет через суд пытается запретить «Яндекс.Такси» передачу заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в регионе «водителям и перевозчикам, не имеющим действующих разрешений». Дело начнут разбирать в московском арбитраже 6 октября 2021 года. При этом комитет в своём иске оговорил, что речь идёт не только о тех лицах, которые работают на территории Ленобласти, но и чей маршрут пролегает по территории региона.

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Между тем проблема гораздо глубже, и пути её решения ведут в Госдуму, новый созыв которой как раз выбирали в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября 2021 года. Возможно новый депутатский состав наконец-то устранит правовую неопределенность, а где-то и вседозволенность агрегаторов такси, которые «просто предоставляют информационные услуги». И ни за что, по сути, не отвечают?!

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Дела о качестве

Еще ряд интересных дел с участием «Яндекс.Такси» слушался в 2019—2020 годы.

Так, в июне 2020 года арбитраж Москвы признал законным постановление управления Роспотребнадзора по городу Москве «о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 105 000 рублей». Статья КоАП РФ, по которой к ответу было привлечено ООО «Яндекс. Такси», предусматривает наказание за «введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги)».

В сентябре 2020 года Московская административная дорожная инспекция сначала подала иск «о запрете ООО «Яндекс.Такси» передавать заказы на перевозку пассажиров и багажа перевозчикам, не имеющим действующих разрешений», но потом почему-то отозвала его.

Ещё одно дело слушалось за год до этого — в 2019 году. ООО пыталось оспорить привлечение к ответственности по той же статье, но опять неудачно. Основанием для соответствующего постановления стало ДТП, в котором погибли два пассажира такси, а один был госпитализирован. Автомобиль, на котором они ехали, имел оклейку «Яндекс.Такси», но при проверке информации о выданных разрешениях на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга на интернет-портале профильного комитета оказалось, что данное транспортное средство такого разрешения не имеет. Судья отметил, что «общество ввело потребителей в заблуждение относительно качества, безопасности услуги по перевозке, не обеспечив гарантии качества и безопасности предлагаемой (службой такси) перевозчиками услуги».

Kaatjem Авария

Суд также добавил, что, привлекая для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси неограниченный круг потребителей, партнёров, служб такси в отсутствие документов, подтверждающих допуск представителей партнера (водителей) к оказанию услуг по перевозке пассажиров, «агрегатор не обеспечивает гарантии качества и безопасности предлагаемой потребителям услуги по перевозке».

В решении суда также уточнялось, что, заключая договор через агрегатора, потребитель полагает, что услуга ему будет оказана с соблюдением действующих норм, будет безопасной и «при наличии всех разрешительных документов».

"ООО «Яндекс.Такси» допустило введение потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке, не обеспечило гарантии качества и безопасности предлагаемой (службами такси) перевозчиками услуги, — резюмировал суд. — Материалами дела установлено, что ООО «Яндекс.Такси» ввело потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств услуги по перевозке пассажиров легковым такси».

О происшествиях и недовольстве сервисом

В свете этих фактов неудивительно, что всё чаще в СМИ стали говорить о происшествиях и скандалах с участием автомобилей, заказанных через сервис «Яндекс.Такси».

Так, Свердловский областной суд взыскал 600 тыс. рублей с сервиса «Яндекс.Такси» и сети «Бургер Кинг», сотрудница которого пострадала при перевозке. Женщина пострадала при аварии, в которую попал водитель такси, и ей потребовалась операция и дорогостоящее восстановление. Суд не убедили доводы юристов «Яндекс.Такси», что сервис лишь предоставляет площадку для размещения информации о желании воспользоваться услугами такси.

55.мвд.рф ДТП с участием «Яндекс.Такси» в Омске

Также запоминающимися стали претензии новосибирского бизнесмена Антона Дёмина — директора фирмы «А Б Групп», который потребовал с «Яндекса», «Яндекс.Такси» и их иностранных владельцев 3 трлн рублей. Иск, правда, вернули заявителю, указав, что он не относится «к компетенции арбитражного суда», но удрученный качеством сервиса бывший пассажир не оставляет попыток наказать «Яндекс.Такси». 15 сентября 2021 года гендиректор всё той же компании подал в арбитраж Москвы иск уже на 100 млрд рублей, но он пока не принят к производству.

Дела на такие суммы редко оказываются выигрышными, особенно когда ответчик — крупная компания. Но с другой стороны они привлекают внимание к проблеме, не давая её замолчать. Так, освещение этих дел всколыхнуло обсуждение претензий к работе «Яндекс.Такси» в сети. Тут и случаи, когда водитель уснул во время движения и провалился в яму, и отказ везти девушку-инвалида, и претензии к увеличению цены «на пустом месте», только потому, что вызов был сделан в час пик. И это далеко не полный перечень «неудов».

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О юрлице и его бенефициаре

Компания «Яндекс.Такси», созданная в 2015 году, принадлежит двум частным компаниям с ограниченной ответственностью из Нидерландов — «Яндекс. Такси Б. В» и «Яндекс. Такси холдинг Б.В.». С конца августа 2021 года в ЕГРЮЛ ООО фигурирует как находящееся «в процессе реорганизации в форме выделения».

У «Яндекс.Такси» есть семь дочерних активов в форме обществ с ограниченной ответственностью. Последнее было создано в июле 2021 года. Это ООО «Яндекс. Микромобильность» с основным видом деятельности — аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств. В списке «дочерних компаний» «Яндекс.Такси» также ООО «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Такси Технологии», «Телесистемы» (деятельность центров обработки телефонных вызовов), «Партия еда» (деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания), «Оптеум» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук) и «Лаборатория автопарков» (аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств).

Иван Лазебный ИА Красная Весна 35 Яндекс такси

По итогам 2020 года выручка «Яндекс.Такси» составила 55 843 497 000 рублей, но при этом компания указала чистый убыток в размере 469,193 млн рублей. Для сравнения: в 2019 году чистая прибыль была более 2,1 млрд рублей при выручке 46,1 млрд рублей.

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