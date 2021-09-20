Информация, согласно которой у здания посольства России в Киеве произошёл конфликт с участием местных жителей и людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму РФ, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 сентября в социальной сети Facebook».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древнейшая история

«Так выборы же в три дня проходят. Этот недовольный мужик всё это время караулил граждан России у посольства или только на третий день очнулся и в нём взыграл пещерный национализм?» — задаётся вопросом Анжелика Г.

Многие пользователи удивились тому, что на Украине проснулся один украинец, который внезапно обнаружил для себя, что в Киеве существует посольство России, с которым его страна якобы воюет.

«Подождите. Украина так долго рассказывает, что у них война с Россией. И тут же: в Киеве посольство работает, народ идёт на выборы. Ну-ну. Похоже, кто-то кого-то обманывает. Возможно, что кто-то обманывает сам себя», — пишет Александр З.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинцам следует отстать от русских, граждан России, которые решили оставить свой голос во время выборов на своей Родине.

«Нахальство! Какое дело украинцам до выборов в России? А граждане России живут на Украине испокон веков! Это их право жить здесь! И в Киеве тоже много русских! На всей Украине русских чуть ли не половина от всего населения! Они здесь живут и будут жить! Это и их земля. Как и поляков, венгров так и множества других народов, живущих на Украине! Не стоит украинцам, получившим государственность всего 30 лет назад, после развала СССР, оскорблять своих соплеменников! Они рано или поздно дадут отпор злопыхателям!» — предупреждает Ольга С.

(сс) Dmitry Karpezo Посольство России в Киеве

Часть людей считает, что среди украинцев накопилось критическое количество безумных граждан, которые уже не понимают реальности. Радует, отмечают граждане, что они пока просто орут и оскорбляют, но не нападают физически.

«А что, у соседей все психушки позакрывали? Вот все с осенним обострением и обострились. Хоть подпрыгните, хоть присядьте — выглядит всё равно смешно и не страшно. Голосовали граждане России, голосуют и будут голосовать», — указывает Helen H.

«Ну, если на Украине порядка восьми миллионов душевнобольных, согласно данным ВОЗ, оставшихся совершенно без помощи психиатрии, то зачем удивляться тому, что по улицам ходят невменяемые люди. Хорошо, что хотя бы большинство из них не агрессивно», — заметил Сергей Л.

Ряд пользователей указывает на то, что удивляется, как украинцы умудрились перекраситься таким радикальным образом всего за 30 лет.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Фонтан «Дружба народов». Украинская ССР

«А ведь пан уже в возрасте. И советским октябрёнком в школе был, и пионером, и комсомольцем! Возможно, и членом КПСС тоже был, нерушимую дружбу народов СССР поддерживал. А вот сейчас переобулся! Хамелеоны не только в Африке расплодились. Но сменится власть на Украине, а она обязательно сменится, тогда этот хамелеон перекрасится в другой цвет. Уж такая природа у этих тварей», — поделился своим мнением Aleksandr K.

Напомним, 20 сентября Telegram-канал «Политика страны» опубликовал материал, согласно которому у здания посольства России в Киеве произошёл конфликт с участием местных жителей и людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму РФ.