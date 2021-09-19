На следующей неделе (с 20 сентября) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с президентом США Джо Байденом. Это будет первым визитом Джонсона в Америку во время президентского срока Байдена. На встрече планируется обсуждение гуманитарного кризиса в Афганистане и открытие границ для путешествий из Великобритании в США.

No 10 Downing Street Борис Джонсон и Джо Байден

Встреча пройдет во время пребывания Бориса Джонсона в Нью-Йорке для выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН, где он планирует призвать мировых лидеров к конкретным действиям против изменения климата.

Некоторые пользователи призвали Бориса Джонсона заменить правительственные машины на электрокары, если уж он так переживает за климат.

«Человек, который управляет правительством, все ещё преимущественно использует дизельные министерские машины и частные самолеты», — отметила @lauriearmitt.

«Начать стоит с политиков. Они должны прекратить летать, и путешествовать им надо только на электрокарах. А остальные подтянутся», — посоветовал @thescousetory.

«Может, ему стоит рассказать это своему правительству», — посоветовал @jonclea.

No 10 Downing Street Джо Байден и Борис Джонсон

Ряд комментаторов отметили, что британскому правительству следует вмешаться и снизить цены на электромобили, если они сами хотят «предпринять действия».

«Это, конечно, хорошо, что Джонсон выступает против климатических изменений, но никто не может позволить себе купить электрокар. Государство оплачивает или снижает стоимость лишь наполовину, чтобы люди пользовались чистой энергией. Это просто непозволительная роскошь!» — считает @GordonFielden.

В комментариях написали, что говорить о том, что ты против климатических изменений, в то время как к тебе в страну продукты везут чёрт знает откуда, лицемерно.

«Как Борис Джонсон может взять на себя ведущий голос по борьбе с климатическими изменениями, когда нам на полки привозят фрукты из Южной Африки, и эти же фрукты доступны в Испании», — прокомментировал @andy67_mac.

Многие пользователи взяли пример с премьер-министра и призвали его изменить климатическую политику страны или хотя бы следовать климатическим правилам.

«Нужно решить проблему со своими правилами об окружающей среде перед тем, как просить других. Всё, в чём мы можем назвать себя мировыми лидерами, это в постановке целей, достижения которых мы не планируем», — написал @Gavinius.

Среди пользователей есть те, кто считает, что в первую очередь правила стоит изменить территориально крупным державам, как США, Россия и Китай.

«Пока США, Индия, Китай и Россия не снизят свое влияние, от остальных мало что зависит», — считает @lucymitchell015.

Касательно встречи Джонсона с Байденом британцы не ожидают ничего внятного.

«Очередной «политический жест» Бориса Джонсона. Не верю, что встреча закончится четкими договоренностями», — считает @mockatory.

Chatham House Борис Джонсон

Многие комментаторы отметили, что призывать все умеют, а вот действовать мало кто, тем более Борис Джонсон.

«Все призывают, но никто ничего не делает», — написал @cooliosi.

«Призывает», то есть действовать он не планирует? Хорошо, что сказали», — прокомментировал @Steph36366655.

«Не призывай, возглавляй, показывай другим, как надо. Но, к всеобщему сожалению, он и ванну сам себе не наполнит», — написал @rik_perry.

«Этот человек сам себе пиццу заказать не сможет», — прокомментировал @richardbaxter.

Часть пользователей сказали, что они не поверят ни единому слову Джонсона, потому что он прилетит на самолете. На саммит Большой семерки, который проходил в Великобритании, он тоже прилетел на самолете. К тому же он заключил сделку по открытой торговле с Австралией, которая тоже вредит климату.

«Он так переживает, потому что он из Лондона в Корнуолл на частном самолете полетел?» — поинтересовался @johnbrab.

«Так, Джонсон полетит на военном британском самолете, который выплевывает четверть тонны диоксида углерода. Этот самолет принесет столько же пользы, сколько его болтовня», — отметил @techtomedical.

«Тот самый Джонсон, который наплевал на климатические правила и заключил сделку с Австралией в пост-брекситовском отчаянии?» — спросил @PlanetZuma.

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