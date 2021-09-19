Заявление эксперта в области финансовых коммуникаций и КСО, экономиста Андрея Лободы о том, что доля «Яндекса» в российском поисковом рынке достигает 60%, при этом компания демонстрирует незыблемые позиции в онлайн-бизнесе и не подпускает к своему пьедесталу даже Google, вызвало всплеск интереса со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

"Вот если рассматривать понятие «фашизм» как открытую террористическую диктатуру наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала, то «Яндексу» пока что не хватает того, чтобы быть замешанным в терроризме. Всё, что делает сейчас эта компания — создаёт абсолютную монополию в IT-сегменте на территории России, подчиняя себе все информационные ресурсы и не давая конкурентам продохнуть. А что будет, если выясниться, что руководство этой компании служит интересам врагов России? Правильно, наступит тотальная диктатура на информационном поле», — указывает Геннадий Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что излишне разрастающиеся компании могут стать предвестниками наступления в стране тёмных времён и потери свободы.

«Конкуренции должно быть много, иначе у нас будет не капиталистическая страна, а, по сути, фашистская, с монополией ограниченного числа капиталистов, которые будут рассказывать, как нам следует жить», — написала Саша Р.

Цитата из кф «1984», реж. Майкл Рэдфорд. 1984. Великобритания Большой Брат

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти почему-то мало работают в том направлении, чтобы такие крупные компании, как «Яндекс», не имели возможность монополизировать рынок.

«Почему у нас в России всё стремится к монополии? Продуктовые магазины практически все уже принадлежат двум-трём компаниям. Интернет у нас «Ростелеком» весь поглощает. Туда же движется и «Яндекс». Скоро вообще никакой альтернативы не будет. Гугл и вовсе, наверное, запретят», — подозревает Андрей У.

Часть людей считает, что беда заключается даже не в том, что «Яндекс» становится монополистом на российском рынке, а в том что компания, по сути, принадлежит иностранному капиталу.

«Пока что у нас на данном поле нет никаких конкурентов «Яндексу». Он всё под себя поджал. Не без помощи государства, конечно, но поджал. Это заслуга руководства компании, но стоит учитывать, что они к России имеют микроскопическое отношение. «Яндекс», по сути, принадлежит транснациональным корпорациям, а значит, удовлетворяет только их интересы, а не России или российского народа», — отмечает Василий П.

elPadawan Монополия

Ряд пользователей указывает на то, что лучше пользоваться не только лишь сервисами «Яндекс», а из принципа обращать своё внимание в сторону альтернативных площадок.

«Я, к своему удивлению обнаружил, что совсем недавно пользовался исключительно сервисами «Яндекса». Типа такси, заказа еды, поисковик тоже был яндексовский. Когда я это понял, то просто из принципа перешёл на конкурентов, а то это какая-то нездоровая ситуация получается», — написал Алексей Г.

Отдельные пользователи отмечают, что пока что «Яндекс» не проявил свой хищнический оскал, но как только наступит момент «Икс», люди уже окажутся в полной информационной западне.

«Вот поверьте мне, это пока сейчас «Яндекс» такой белый и пушистый. Вот когда он подомнёт 80% рынка, то вы увидите его во всей красе. Компания будет выкачивать из вас деньги до последнего гроша, а у вас не будет никаких альтернативных вариантов. Монополия!» — пишет Nik S.

Напомним, 14 сентября эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода заявил корреспонденту ИА REGNUM о том, что доля «Яндекса» в российском поисковом рынке достигает 60%, при этом компания демонстрирует незыблемые позиции в онлайн-бизнесе и не подпускает к своему пьедесталу даже Google.