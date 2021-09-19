Информация о том, что детали оборонительного соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы без ведома французского президента Эммануэля Макрона на июньском саммите G7 в английском Корнуолле, вызвала бурное обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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Многие пользователи пришли к выводу, что США в данной ситуации поступили попросту предательски по отношению к своему верному союзнику. Отныне Франция будет с крайним недоверием относиться ко всему, что делает Америка, пишут граждане.

«Это нож в спину Франции от Соединенных Штатов Америки. Именно так можно охарактеризовать союзнические отношения членов НАТО. Это американцы ещё французские самолёты не сбивали», — отмечает Андрей И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Франция оказалась излишне доверчивым государством, которое слушалось любых указаний со стороны своего якобы союзника — США. В результате Париж оказался обманут и остался в дураках.

«Забавно, что через десять лет Франция оказалась в том же положении, что и Российская Федерация после разрыва контракта на поставку «Мистралей». Но наши хоть технологии и чертежи поимели задаром, да и компенсацию получили, а этим лишь кукиш с маслом достался. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище», — пишет Сергей М.

Часть людей считает, что свои обязательства Франция исполняет неукоснительно с соблюдением всех норм и приличий, поэтому нарушение собственных договоренностей Париж оплачивал сполна. В данной же ситуации Франция только потеряла, никто ничего ей компенсировать не собирается, отмечают граждане.

(сс) Fred PO — Je Suis Charlie 31 Французы

«Россия могла бы сказать Франции спасибо: обошлись и без злополучных «Мистралей», сэкономили кучу миллиардов. К тому же Париж выплатил крупную компенсацию за свой отказ на поставку авианосцев. А теперь кинули Францию, и, судя по всему, опять за счёт Парижа. Ну не везёт этой стране, последние уже пару сотен лет», — считает Дени М.

Ряд пользователей указывает на то, что все эти саммиты служат лишь для подтверждения своей лояльности Соединённым Штатам, а не для решения реальных проблем и заключения договорённостей.

«Что такое эта «большая семёрка»? Это просто тусовка клопов, которые думают, что они якобы свободные. На самом-то деле они давно уже находятся под тапочком Америки. И даже при малейшем давлении эти букашки сделают всё, что им укажут сделать. Все эти саммиты — это просто проверка на верность», — указывает Дмитрий М.

Отдельные комментаторы отмечают, что своими действиями США разрушили единство Запада.

«Европе пора иметь уже свою систему безопасности, хотя там тоже такие братские отношения, что мама не горюй. Так что немцы, скорее всего, будут сами по себе, как и французы. Нет единства на Западе, и его больше не будет, пишут граждане», — поделился своим мнением Булат Ж.

Напомним, 19 сентября британская газета Sunday Telegraph опубликовала материал о том, что детали оборонительного соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы без ведома французского президента Эммануэля Макрона на июньском саммите G7 в английском Корнуолле.