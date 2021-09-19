Информация о том, что фильму «Искушение» режиссёра Пола Верховена было отказано в прокатном удостоверении из-за сцены провокационного содержания, которая может расцениваться как нарушение свободы совести и вероисповедания, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Васильевич Нестеров (1862 — 1942) Монашка. 1909

»Никогда бы не задумался о просмотре такой картины, но после запрета захотелось посмотреть», — пишет Enverus А.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая широкая огласка запрета конкретной картины лишь искушает падких на скандалы зрителей.

«Министерство культуры делает такому фильму рекламу лучше всяких там пиар-менеджеров! История с «Матильдой» чиновников, судя по всему, не научила», — поделился своим мнением Михаил А.

Некоторые комментаторы отмечают, что их не сильно затронул запрет Минкульта, поэтому граждане совсем не переживают, что не смогут посмотреть данную картину.

«Что-то я не сильно расстроилась. Захочу — посмотрю в интернете. Только вот не уверена, что захочу. А в прокате этой картине действительно делать нечего. Хотели бы снять что-то стоящее — сняли бы «Декамерон»: интересно, красиво, сексуально, где-то даже пошло. Зачем что-то высасывать из непонятно чего?» — задаётся вопросом Вера Л.

Часть людей считает, что министерству стоило бы ограничиться максимальными ограничениями для показа картины, чтобы на сеансе могли присутствовать только взрослые люди.

«Надо было просто впаять картине жёсткие восемнадцать с плюсом и только ночные показы. А что касается оскорбления верующих, то мы же не знаем, в каком контексте там монахини такие показаны. Может быть, наоборот, с осуждением режиссёр их показывает. Почему опять за меня что-то решили?!» — возмущается Павел Я.

Цитата из видео на YouTube Трейлер фильма «Искушение» Реж. Пол Верховен. Франция, Нидерланды. 2021.

Ряд пользователей указывает на то, что Минкульт поступает несправедливо по отношению к свободе выбора граждан России, которые имеют полное право сами выбирать, что им смотреть, а что игнорировать.

«Верующие могут не ходить в кино на фильмы, которые могут им не понравиться. Я бы не пошёл на этот фильм, не люблю такое. Но мне не нравится, что кто-то решает за меня, что мне можно смотреть, а что нельзя», — указывает Владимир К.

Нашлись и те, кто уверен, что Министерство культуры поступило правильно, ведь данный фильм призван пошатнуть устои традиционного общества.

«На западе без гомосятины сейчас редко встретишь фильм. Туда же скачут и местные либеральные граждане. Независимо от сюжета и адекватности, соответствия историческим фактам, снимается и навязывается лютая дичь, которая служит лишь одной цели — разрушение традиционной основы в обществе», — считает Сергей М.

«Меня тут скорее удивляет реакция самого Министерства культуры РФ. Я думал, что им, наоборот, такое нравится. Ведь Минкульт сам в своё время давал деньги на фильмы, сериалы и театральные постановки со сценами однополых извращений и оскорблений чувств верующих. Хотя есть вероятность, что настоящая причина это то, что фильм западный, а не отечественный», — предполагает Александр Г.

Напомним, 18 сентября пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила о том, что фильму «Искушение» режиссёра Пола Верховена было отказано в прокатном удостоверении из-за сцены провокационного содержания, которая может расцениваться как нарушение свободы совести и вероисповедания, в данной картине присутствуют любовные отношения между служительницами монастыря.