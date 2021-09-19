Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире телеканала «Первый независимый» о том, что украинское государство — единственное в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждено покупать его по рыночной цене, достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Холода

»Пусть продолжают скакать. Только на этот раз сильно выше, быстрее и сильнее, ведь этой зимой им согреться будет непросто. Газ уже за 950 долларов перевалил», — подметил Андрей И.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские политики сами загнали Украину в свой же собственный капкан.

«Как говорил когда-то Яценюк (если вы ещё помните такого): «Это цена свободы!» Так что теперь «свободная» Украина закупает наш газ у Евросоюза по бешеной цене. Я не понимаю этой истерики со стороны Украины, сами же этого добивались!» — считает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что неистовая ненависть украинцев к России обернулась пополнением бюджета Российской Федерации.

«Чем больше граждане Украины заплатят за газ, тем больше денег поступит в бюджет России. Я бы ещё ввёл разовые пограничные сборы, к примеру, по 15 тысяч рублей с каждого трудового мигранта, выезжающего из Российской Федерации в украинскую сторону. Может быть, тогда только они задумаются, что не стоит называть Россию врагом и чинить ей козни», — надеется Евгений П.

Юлий Клевер. Сборщик хвороста в заснеженном лесу. 1907

Часть людей считает, что Европа решила сама нажиться на Украине, продавая ей реверсный газ по необычайно завышенным ценам.

«Судя по всему, кто-то специально поднял цены до тысячи долларов. И это было сделано не со стороны России, исключительно ради мести Украине, а со стороны Европы, которая и осуществляет реверсную поставку газа Киеву. А европейцы между тем как были в шоколаде, так в нём и остались. Они ведь заключили с «Газпромом» долгосрочные контракты по фиксированной цене», — отмечает Кама З.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы почему-то готовы сами себе испортить жизнь, лишь бы попытаться насолить России.

«Украинцы, вы скажите честно: БДСМ — ваше всё? Ну ведь только конченный идиот может отказаться от долгосрочного контракта с Российской Федерацией на поставку газа, но одновременно с тем всё равно покупать газ из России, прошедший через две или три страны в несколько раз дороже! Без обид, но с вами точно всё в порядке?» — задаётся вопросом Владимир С.

Нашлись и те, кто уверены, что в ближайшем будущем Украине предстоит пройти крайне сложный этап своей жизни.

«Похоже, что на Украине намечается окончательный трындец. Скоро отопительный сезон, и если ещё цена на уголь взлетит, то на этой стране можно будет ставить крест. Молитесь, украинцы, на Донбасс — это ваше последнее спасение», — пишет Дмитрий М.

Напомним, 19 сентября экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире телеканала «Первый независимый» о том, что украинское государство — единственное в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждено покупать его по рыночной цене, достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров.