Франция отреагировала на заключение военной сделки между США, Великобританией и Австралией, заявив об отзыве послов из США и Австралии. Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан сказал, что Франция пошла на такие меры в связи с «исключительной серьезностью ситуации», «ударом в спину». Сделка, заключенная между тремя странами, дает Австралии возможность использовать американские технологии для строительства атомных подводных лодок и вместе с этим разрывает многомиллиардную сделку Австралии и Франции. Что еще больше «разозлило» французские власти, так это то, что о новом союзе ей объявили за несколько часов до публичного заявления.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон. Великобритания

Некоторые пользователи заявили, что, несмотря на правильность противостояния Китаю, не стоило так поступать с Францией.

«Мы можем смеяться, сколько угодно, но помните, что они стоят на страже наших границ. Смейтесь, если хотите, но это было плохое решение, нам следовало учитывать их сделку», — написал @nicholaskingsl9.

В комментариях написали, что другой реакции от Франции ожидать не стоило, потому что они только что потеряли миллиарды.

«Кто-то чересчур эмоционален после того, как потерял 40 млн в контрактах на атомные подводные лодки. Как по-французски», — отметил @JPlatzHalter.

Часть британцев согласилась, что решение Америки стало «ударом в спину» своему союзнику. Но некоторые считают, что США стоило пойти дальше и включить в сделку ещё одно государство.

«США сделали всё неправильно, в конце концов Франция помогала США во времена американской революции и мы были союзниками на протяжении более 200 лет», — прокомментировал @Nievenegro.

PublicDomainPictures Экономика Китая

«Единственно, что Америка здесь сделала неправильно, это не включила Канаду в австралийский пакт», — ответил @JPlatzHalter, несмотря на то, что Канада вообще не имеет отношения к Китаю и австралийским подводным лодкам.

Некоторые комментаторы отметили, что бояться ответных действий со стороны французов не стоит.

«Австралии не нужно волноваться, французы не выигрывали войны со времен Наполеона», — написал @ValKara4.

Среди пользователей есть те, кто все же считает, что Франция способна дать ответ и поставить под угрозу существование Великобритании — как минимум от нее зависит британский миграционный кризис.

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«У Франции огромная армия. Не очень разумно с политической стороны иметь противника, чьи атомные подводные лодки стоят в 22 милях от твоего берега. Через канал все ещё поставляется большое количество электричества и продукции. Не говоря уже о мигрантах. Будьте осторожны со своими желаниями», — посоветовал @gallagher1927.

«Есть такая штука: если разозлить своего союзника, он всегда найдет способ отомстить тебе. Напомните, сколько нашего электричества импортируется из Франции?» — поинтересовался @connolly_lg.

«Не стоит недооценивать мягкие силы такого экономического блока, как Европейский союз. Очень часто их результат оказывается лучше, чем ожидалось. Это всемогущие ручка и слово против оружия, и они выиграют в конце», — считает @shoestring4WD.

Комментаторы отметили, что сделка заключена только для блага Америки, потому что они хотят противостоять Китаю, на самом деле Австралии эти подводные лодки не пригодятся. США снова думают лишь о себе.

«Действительно ли Австралии нужно тратить огромные суммы денег на подводные лодки, которые они никогда не используют? В чём угроза? США пытаются изображать Китай монстром. Это все зависть из-за китайской развивающейся экономики. Они пытаются ее разрушить», — объяснил @mosesvi.

«Что сделали США, Великобритания и Австралия — они попытались спровоцировать другие государства. Они просто не могут смотреть на то, как любят и уважают Китай другие страны, пока ненависть к США и Великобритании растет. Это всё потому, что Китай инвестирует, а не вмешивается или диктует правила международному сообществу», — добавил @AbroBravo.

Пользователи написали, что они могли ожидать предательства со стороны премьер-министра Бориса Джонсона, но американские власти должны были быть лучше.

«Я не ожидаю чего-то лучшего со стороны Джонсона, но Байден должен был быть лучше», — прокомментировал @wolfpaw_UK.

Напомним, страны заявили о заключении сделки в среду, 15 сентября. Китай также назвал решение «слишком безответственным».

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