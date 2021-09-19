Внезапное возникновение на карте мира нового военного блока стало настоящей неожиданностью в Европе. Это неудивительно, учитывая, что две страны из трёх формально остаются союзниками большинства европейских стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Империализм

Пакт AUKUS, объединивший США, Великобританию и Австралию, некоторые итальянские СМИ уже окрестили тихоокеанским НАТО. Это дало повод пользователям соцсетей похоронить настоящий Североатлантический альянс.

«НАТО теперь устаревшая идея. Страны ЕС должны создать единую армию и выйти из НАТО, который стал для США ещё одним способом держать нас под контролем», — отметил Микеле Ф.

«Пришло время странам ЕС сесть за стол и организовать общую систему обороны и общую внешнюю политику», — согласился Джакомо Дж.

«Несомненно, пакт AUKUS меняет мировой порядок, в одно мгновение сделав НАТО и ЕС неактуальными. Боррель (глава дипломатии ЕС. — прим. ИА REGNUM) сказал, что узнал об этом впервые из СМИ и что ЕС оставался полностью в неведении. Пора проснуться и понять, что интересы США — это не интересы Европы (и Италии)», — добавил пользователь с ником Исороку Ямомото.

Everett, Marshall. 1899 Американский империализм

«Европа должна сотрудничать с Китаем. У нас слишком много общих интересов», — считает Дамиано Ф.

«Вы до сих пор думаете, что Европа и Италия — это центр мира? Бедные заблудшие люди», — заметил Джанлука М.

Многие пользователи считают, что образование нового военного блока означает скорое начало большой войны.

«Американцы всегда думают о следующих войнах», — заявил Крис М.

«Мы приходим с миром, всегда!» — иронизирует Антонелла П.

«Готовимся к большой войне» — добавил Фабио П.

«Остаётся только дождаться убийства эрцгерцога», — написал Андреа Ф., напомнив о начале Первой мировой войны.

«Эти три страны начнут Третью мировую войну», — считает Роберто Б.

Впрочем, некоторые комментаторы не столь уверены в военных возможностях нового блока.

«Всё это закончится как в Афганистане. Они будут грустить из-за заката англосаксонской империи», — заметил Франческо К.

«Атомные подводные лодки, бомбардировщики-невидимки, дроны с искусственным интеллектом… а затем терпят поражение от людей, катающихся на довоенных пикапах Toyota, вооружённых автоматами и винтовками», — напомнил Адамо Б.

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