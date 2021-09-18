Решение автора Telegram-канала Militant Conservative обвинить компанию «Яндекс» в пропаганде нетрадиционных ценностей вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Я, конечно, могу придраться к тому, что тут говорится о мелких радужных элементах в изображениях, но совокупность всех этих элементов говорит хотя бы о том, что у руководства «Яндекса» совершенно нет никаких границ или понимания того, что можно, а чего лучше бы избегать. И тут не про вкус и цвет. Тут, скорее, про самоцензуру, которая напрочь у «Яндекса» отсутствует», — указывает Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что ЛГБТ-пропаганду как таковую доказать, конечно, очень тяжело, но тем не менее изображения, публикуемые компанией «Яндекс», могут являться откровенной провокацией. Другие же и вовсе не увидели в действиях «Яндекса» ничего криминального.

WikiFido Компания Яндекс. Штаб-квартира в Москве

«Ну и что? Ну радуга, и что? Вас это как-то на тёмную ЛГБТ-сторону склоняет как-то? У детей вон всё радужное, цветастое. Как-то нет к этому никаких претензий», — отмечает Геннадий Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что ЛГБТ-сообщество решило проводить свою пропаганду на территории Российской Федерации более тонко и аккуратно, постепенно внедряя в сознание детей сначала позитивное к себе отношение, а затем уже начнёт активно ломать несовершеннолетним психику.

«ЛГБТ-символика — это первый сегмент «Окна Овертона». Тут мелькнула радуга, там появился радужный единорожек… вроде бы всё безобидно. А потом тут гей появился, а там лесбиянка. Ничего не говорят, просто обозначены таким образом. Всё опять-таки крайне безобидно. Но затем они начинают говорить, а потом действовать, а потом приходят в школы и детсады со своими увлекательными историями о том, как заниматься сексом с представителем того же пола — это классно. Всё начинается с самых безобидных шагов», — считает Николай В.

Часть людей считает, что «Яндекс» явно находится под серьёзной правительственной крышей, иначе бы подобную компанию уже давно прижучили российские силовики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яндекс

«В последнее время «Яндекс» прямо прощупывает ЛГБТ-почву в российском сегменте интернета. Они будто бы под крышей государства, но очень даже европейские, в самом худшем понимании этого слова», — заметил Denis S.

Ряд пользователей указывает на то, что ситуация с подобными публикациями выглядит несправедливой, ведь иные компании получали нагоняй от государства и за меньшие провинности, а с «Яндекса», что с гуся вода.

«Я сам не считаю для себя ЛГБТ какой-либо угрозой, но детям пропагандировать это, по крайней мере, странно и подозрительно. Сразу тут усматриваются педофильские щупальца. Тем не менее в России существует запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И что, почему всем нельзя, а «Яндексу» почему-то можно? Справедливо разве такое?» — задаётся вопросом Елена Г.

Нашлись и те, кто уверен, что поведение «Яндекса» в последнее время выдаёт его реальное двуличие.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс Такси

«Интересно было бы узнать мнение таксистов в «Яндекс.Такси» насчёт радужной пропаганды в самом же «Яндексе». Какие бы они, интересно, слова произнесли на этот счёт. Лицемерия всё-таки этой компании не занимать», — написала Настя И.

Напомним, 17 сентября автор Telegram-канала Militant Conservative обвинил компанию «Яндекс» в пропаганде нетрадиционных ценностей, сопроводив свой пост иллюстрациями, которые демонстрирует поисковой сайт, на них изображены радужные предметы, а также единороги с радугой — символы ЛГБТ-сообщества.