В ранее выпущенных Центробанком исследованиях «О чем говорят тренды: Макроэкономика и рынки», подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования, и «Региональная экономика: комментарии ГУ», в свою очередь подготовленном экономическими подразделениями территориальных учреждений Банка России при участии Департамента денежно-кредитной политики, аналитики ссылались на структурные сдвиги на рынке труда, приходя к выводу о необходимости пополнения экономики мигрантами. Мол, иначе нехватка низкоквалифицированных работников создает на рынке труда высокую конкуренцию среди предприятий за кадры и в конечном итоге влечет рост заработных плат, что создает проинфляционные риски. В интервью РБК, состоявшемся на днях, глава Банка России Эльвира Набиуллина по сути подтвердила выводы аналитиков. Более того, говоря о дальнейшем росте российской экономики, Набиуллина установила этому показателю «потолок», пробить который без роста инфляции сложно. Как отметила глава Банка России, прогнозируется, что с учетом запланированных структурных мер правительства устойчивые темпы роста, которые не будут создавать избыточного инфляционного давления, составят 2−3% в год.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

«Это те темпы, которые отвечают нынешнему производственному потенциалу. Наша денежно-кредитная политика, безусловно, влияет на темпы роста. Но наша задача заключается в том, чтобы эти темпы роста были устойчивые, чтобы не было перегрева или охлаждения экономики, то есть чтобы экономика росла близко к потенциальным темпам. Индикатором этого является инфляция. Если она выше целевых значений, это означает, что в экономике в целом могут быть элементы перегрева. А если очень низкая — это индикатор, что у нас есть недоиспользованный потенциал экономического роста», — сказала Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Причем ситуация на рынке труда, по ее словам, сейчас указывает на то, что «мы близки к потенциалу». По мнению Набиуллиной, у нас сейчас низкая безработица, и стимулирование спроса в условиях дефицита рабочей силы выльется в рост цен, а не в производство большего количества товаров и услуг.

Пробить же «потолок» потенциального роста экономики можно, по мнению главы Центробанка, за счет повышения производительности труда — этот фактор она назвала ключевым, ну и за счет увеличения рабочей силы.

«Если совсем упрощать, это можно сделать за счет интенсивных факторов и экстенсивных факторов. За счет увеличения рабочей силы — демографически мы вряд ли этого можем достичь, но одно из ограничений, с которым сейчас многие отрасли столкнулись, — нехватка рабочей силы, в том числе миграционного характера, поэтому при восстановлении миграционного потока темп роста <экономики> немного вырастет», — отметила глава Банка России.

Говоря же об ограниченном влиянии денежно-кредитной политики на экономический рост, госпожа Набиуллина всё-таки слукавила.

«Когда мы говорим, что денежно-кредитная политика ограниченно влияет на экономический рост, мы имеем в виду, что мы не можем повлиять напрямую на потенциальные темпы роста. Это зависит от производительности труда, от факторов эффективного инвестирования. Мы, конечно, косвенное влияние на это оказываем, потому что ценовая стабильность позволяет людям более уверенно прогнозировать, планировать инвестиции. Но напрямую мы не можем на это повлиять», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

Звучит лукаво, потому как, с одной стороны, действительно Центробанк не может оказать влияния на производительность труда компаний, предприятий, но с другой стороны, все большая концентрация банковского рынка, который теперь еще предоставляет нефинансовые виды услуг и увлечен экосистемами, точно так же, как и платформы электронной коммерции, влияет на структуру рынка труда. А сам регулятор финансового рынка все больше наращивает свои полномочия в нефинансовом секторе тоже.

Так, например, первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках международного банковского форума «Банки России — XXI век», чьи слова цитировало агентство ТАСС, рассуждая о том, приведет ли рост предложения небанковских продуктов банковским клиентам к оттоку ликвидности банков, заявил, что эта опция как раз и консервирует роль банков и «не дает серьезным образом состояться конкуренции». По словам Швецова, сейчас банки в соответствии с законодательством могут использовать свою базу для продажи небанковских продуктов, в то время как небанковские компании из финансового или нефинансового сектора продавать своей клиентской базе небанковские продукты не могут. Правда, в то же время покупка банковских лицензий большими компаниями с широкой клиентской базой может, по его мнению, повлечь конкуренцию за клиентов. Но и эти рассуждения, заметим, тоже лукавы. Банковские экосистемы настолько много аккумулировали функций, что клиенты не станут особо утруждаться выходить за их пределы. Вместе с тем, как заметил Швецов, для банковского сектора не проблема предоставлять своим клиентам доступ и к рынку капитала, даже если частично это пойдет не из текущих доходов, а из депозитных счетов.

Cbr.ru Зампред ЦБ РФ Сергей Швецов

«Но конкуренцию никто не отменял. Если эта тенденция усилится — переход физических лиц на рынок облигаций — значит, придется повышать ставки. Рынок есть рынок», — цитирует ТАСС первого зампреда.

Ну и давайте посмотрим на недавнюю информацию профильного портала «Банки.ру», который со ссылкой на анализ данных мониторинга максимальных ставок крупнейших банков, опубликованный Центробанком 16 сентября, сообщал о снижении ставок по рублевым вкладам для физлиц первой десяткой банков: средняя максимальная ставка по итогам первой декады сентября составила немногим более 6,15% годовых против примерно 6,17% за третью декаду августа. Таким образом, делают вывод эксперты, ставка впервые с третьей декады мая 2021 года продемонстрировала локальное снижение, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ. То есть сейчас банкам деньги не нужны и они выталкивают физлиц на фондовый рынок? К слову, состав топ-10 банков по вкладам, как отмечали эксперты «Банки.ру», в очередной раз поменялся (в этом году состав первой десятки менялся уже несколько раз) и сейчас выглядит следующим образом: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», «Открытие», «Райффайзенбанк», «Тинькофф Банк», «Московский Кредитный Банк» и «Совкомбанк». Последний занял место «Промсвязьбанка», фигурировавшего в списке за предыдущий отчетный период.

Промсвязьбанк

Отметим, что если напрямую влиять на производительность компаний Центробанк не может, то стоимость банковских кредитов, впрочем, как и развитие регулятором фондового рынка, влияет на развитие предприятий и экономики в целом. Активное же развитие фондового рынка лишь сместит акценты: предприятия, компании, выпускающие облигации, должны будут обеспечить своим инвесторам обещанную доходность. При этом без наращивания все тех же объемов производства, о чем так печется Эльвира Набиуллина, можно легко манипулировать ценами на продукцию, вызывая их рост. А что мигранты? Приток мигрантов лишь обеспечит приток дешевой рабочей силы, снижая конкуренцию на трудовые ресурсы, состоящие из граждан страны, как и может повлечь, возможно, игнорирование соблюдения прав работников и социальных программ. Не эти ли факторы сыграли одну из роковых ролей, погрузив Россию в демографическую яму? Поэтому не стоит Центробанку так уж умалять значение своего влияния на экономику. При этом, заметим, конечно, есть отрасли, вроде строительной, где нехватка мигрантов может сказаться на реализации, например, инфраструктурных проектов. Но их приток не должен сказываться на благосостоянии граждан страны, которое должно расти!