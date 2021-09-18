Известие о том, что в обозримом будущем с российского рынка могут исчезнуть машины с механической коробкой передач (МКПП), широко обсуждают в интернете. Судя по отзывам участников группы «Barnaul 22» («ВКонтакте»), спор разделил участников дискуссии на два непримиримых лагеря противников и любителей МКПП. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

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«Сейчас понабегут защитники идеальной коробки с возгласами «Да вы просто не умеете на них ездить!» — иронизирует Людмила Майская.

«На самом деле, у МКПП много плюсов. Раскачка, завод автомобиля с толкача. Более легкий ремонт», — заметил Александр Мищенко.

«Раскачка — это блин единственный и самый главный и бессмысленный аргумент сторонников МКПП. Одна беда — куча джипперов, рыбаков, грибников и охотников с АКПП не испытывают никаких проблем. Про ремонт легче… Ну если взять период эксплуатации в пару десятков лет, то владельцы МКПП её так или иначе регулярно ремонтируют, как минимум сцепление меняют, в то время как автоматы вполне этот срок живут вообще без всякого внимания владельца.

У отца эскудик 92 года, автомат как работал так и работает уже 30(!) лет. Знаю один субарик 2000 года, в автомат ни разу никто не заглядывал, совсем. Даже декстрон никто не менял. Про расход да чуть больше в городе. Зато после дня езды по городу выходишь вполне себе отдохнувший, а не с ощущением что смену за станком на заводе отстоял», — приводит доводы Вадим Точёный.

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«АКПП при обгоне себя не очень хорошо ведёт, а на механике пониженную врубил и полетел. Во многом из-за этого мне механика и нравится больше», — считает Андрей Бахарев.

«Любить механику, это как ностальгировать по старым Жигулям-копейке. Да, была хорошая по меркам 70-х и даже немного 80-х машина, но сейчас-то 21-й год XXI века уже на дворе. Уже и автомат-то с вариатором становится ретро, роботизированные коробки наступают», — заметил Михаил Юрьевич.

«А почему роботизированные наступают? Да потому что механика лучше и надежнее гидроавтомата и тем более вариатора. Вот на нее проще актуаторы повесить и сделать «автоматической», — подметил Станислав Альтер.

«Вариатор ещё Да Винчи придумал, АКПП тоже прошлый век. Современные косозубые механические КПП куда технологичнее», — пишет Алексей Дубровин.

«В городе автомат однозначно в выигрыше, на трассе без разницы. Расход вообще от модели авто зависит, у меня что на автомате, что на механике экономично», — заметила Юлия Климова.

«Механика рулит. Только механика. Машину чувствуешь на мехе», — не соглашается Сергей Сидельников.

«Ну будет меньше на механике и ладно. Это не запрет же ездить на ней. Побыстрее бы, к слову, всех водителей на заднее сиденье, поставив вместо них автопилот пятого уровня после его создания. Намного меньше будет влияние человеческого фактора в авариях», — считает Александр Емельянов.

«А еще забыли, что на мехе можно не боясь буксировать другое авто», — приводит довод Нурболат Сулейменов.

«У каждой трансмиссии есть свои преимущества. На мой взгляд, у АКПП есть одно преимущество — удобно на ней по городу, особенно, в «пробках». Ломается всё и на любых авто. «Косорылые» японские тоже ломаются. СРАВНИТЕ стоимость замены масла в АККПП и МКПП, ремонт их. Трансформатор в АКПП тоже сгореть может. Буксировка на автоматической? Всегда ездил на механической и буду дальше. Никаких проблем при езде по городу! Просто привыкнуть нужно, чтобы без рывков», — поделился Дмитрий Пономарёв.

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«Покуда механика сильно дешевле автомата (причём, дешевле намного именно в производстве, а не в продаже), никакие автопроизводители не откажутся от неё просто так», — резюмирует Виталий Карпов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что машины с механической коробкой передач могут исчезнуть с российского рынка уже через 3−4 года, ранее известила «Вечерняя Москва» со ссылкой на автоэксперта и ведущего программы «Тест-драйв» на «Авторадио» Петра Баканова. По его словам, автовладельцы сами начнут отказываться от машин с механической трансмиссией из-за более сложного управления, а также по причине ужесточения экологических норм.

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