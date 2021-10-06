Информация, согласно которой депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон считает, что Франции нужно перестать «тешить себя иллюзиями» и выйти из Североатлантического альянса, а также свернуть планы по открытию центра передового опыта НАТО в области космической безопасности, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свои соображения на этот счёт 18 сентября в социальной сети Facebook.

Винсент Ван Гог. Вид Парижа с Монмартра. 1886

«Опа! Очнулись, родненькие! А что, вас должны были кинуть на лярды, чтобы вы поняли, что вас в этом НАТО никто ни во что не ставит? Как дети малые. Но взрослеть никогда не поздно, правильной дорогой идут», — поделилась своим мнением Ирина Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что Франция должна прислушаться к мнению своего депутата. Таким образом, страна сможет наконец-то восстановить свою самостоятельность и независимость при условии, что Европа обзаведётся собственной армией.

«Правильно! И теперь на базе французской оборонки выстраивайте наконец-то уже европейскую армию! Вам пора скинуть с себя бремя НАТО, которое было создано для борьбы с СССР. Это когда было-то?! Нет уже никакого Советского Союза, а НАТО до сих пор всех вокруг кошмарит», — указывает Сергей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО не для того создавалось, чтобы её члены имели право на выход. Никто Франции не даст совершить такой радикальный шаг, считают граждане.

«Здрасьте… как выйти? А кто будет сдерживать угрозу со стороны Российской Федерации? Зачем им вообще тогда подводные лодки нужны? За лягушками что ли гоняться?» — задаётся вопросами Eugene R.

Amc.af.mil Французские военные

Часть людей считает, что политическая элита Франции никогда не решится пойти на такое, потому что боится. Существует очень большая зависимость Франции от США, у Вашингтона есть рычаги давления на французских политиков, пишут граждане.

«Никуда они не выйдут, кишка тонка. Нынешним политикам Франции очень далеко до Шарля Де Голля. Нынешняя Франция это уже далеко не та Франция, которая может не только гордо петь Марсельезу, но и повторить события Великой Французской Революции», — считает Виктор П.

«А не получится! Всё золото в банках США, подписаны разные договора и контракты. Франция, как и любые другие страны, больше потеряет от этого выхода! Хомут сильно затянут на шее! Чего добивались, то и получили! Не для того их в НАТО принимали, чтобы деньги и власть терять! Какая же недальновидность! Такого развития событий не предусматривали! Юристы и законники явно были не французскими!» — предполагает Valentina S.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты сами делают всё, чтобы такие страны, как Франция, пытались избавиться от таких болезненных взаимоотношений.

«Прямо какой-то бунт на корабле! Неслыханная наглость! А помните, как демократы говорили, что Дональд Трамп разрушает отношения между союзниками? Ну и кто их разрушает на самом деле?» — написала Katia G.

Напомним, 17 сентября издание France Info опубликовало материал, согласно которому депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон считает, что Франции нужно перестать «тешить себя иллюзиями» и выйти из Североатлантического альянса, а также свернуть планы по открытию центра передового опыта НАТО в области космической безопасности.