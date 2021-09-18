Заявление бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгия Тука о том, что выход Киева из минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе может стать «спусковым крючком» для отделения новых территорий, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Так, а что, разве и так не понятно? Власти Украины на всех парах ведут страну к окончательному распаду. Кто там у власти? Откровенные нацисты и казнокрады. В таких руках страна не удержится, всё развалится, а Венгрия, Польша и, конечно же, Россия получат свои заветные кусочки», — считает Валерий Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что вина за отделение территорий Украины может лежать только на действующей власти страны.

«Из-за глупости украинской никчёмной верхушки может вообще произойти развал всей Украины. Вопрос будет в том, кому достанется Киев. Уверен, что кроме Российской Федерации на этот город будет претендовать и Польша, у которой давно уже зубы чешутся, хочется ей что-нибудь у осточертевших украинцев откусить», — пишет Сергей Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что жители обозначенных областей несильно расстроятся, если они окажутся в свободном плавании или будут подхвачены Россией. Кто даже наоборот, был бы очень рад покончить с Украиной и навсегда расстаться с фашиствующей властью.

«Я думаю, в Харькове никто против не будет, тут не услышишь мову, и у каждой второй семьи родственников много близких в России. Так что нужен только повод, а Украина уже сама развалится», — поделилась своим мнением Анна А.

«Большинство населения этих областей давно уже ждут распада, а правительство само всё делает для окончательного развала, потому-то они войну и затеяли, чтобы на штыках удержать заваливающееся государство. Но, как всем известно, на штыках долго власть не держится», — указывает Игорь В.

(сс) Dan villef Харьковская стрелка

Часть людей считает, что строить догадки насчёт того, что будет с Украиной — неправильно, потому что множество прогнозов так и не оправдались в силу того, что вокруг этой страны скопилось очень много интересов других государств.

«Опять прогнозы. Эти области так впечатлены событиями в Донецкой и Луганской Народных Республиках и их далеко не самой завидной жизнью, что они сильно задумаются над тем, стоит ли участвовать в такой авантюре. Худой мир лучше хорошей войны, как говорится», — отмечает Светолина О.

«Украине уже семь лет предрекают полный развал, а она всё не разваливается. А почему? А потому что этого никому не надо. Ни России, потому что её элиту устраивает сложившееся положение дел, ни Соединённые Штаты, потому что им нужна Антироссия на границах с Россией. Ничего не изменится, и никто ни от чего не откажется. Всё так и будет тлеть, пока всё не затухнет», — пророчит Денис К.

Напомним, 17 сентября бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил в интервью изданию «Обозреватель» о том, что выход Киева из минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе может стать «спусковым крючком» для отделения новых территорий, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области.