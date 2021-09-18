



Блог в Twitter Светланы Тихановской Челестино Мильоре и Светлана Тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Париже, сумела создать необычную интригу. Вчера, 17 сентября, в ее блоге в Twitter появилась фотография общения Тихановской с апостольским нунцием во Франции архиепископом Челестино Мильоре, которую сопровождал следующий текст: «Я была рада встретиться с представителем Святого престола в Париже. Для белорусов Католическая церковь имеет огромное значение. И она пострадала от репрессий режима. В новой Белоруссии не будет места нетерпимости. Наша страна будет открыта для верующих всех религий». Как добавлял к этому портал «Белорусский партизан», «по информации пресс-службы (чьей? — С.С.), с представителем Ватикана команда обсудила возможный визит в его страну».

Если всё так, то эта новость претендует на сенсацию. Нунции и сотрудники нунциатуры практически никогда не встречаются с оппозицией правящим властям, тем более не афишируют контакты такого рода, для редких пересечений существуют епископы и священники местных Католических церквей. Архиепископ Мильоре — опытный ватиканский дипломат. Он несколько лет пробыл в России, где уговорить его сфотографироваться на приеме вместе было не просто. Представить, что нунций по своей инициативе встречался с Тихановской просто невозможно, он мог сделать это только по прямому поручению государственного секретариата Святого престола. А значит возникает вопрос, какую игру ведет Ватикан как с белорусской оппозиционеркой, так и Минском. Можно предположить, например, что Мильоре, известный своей способностью давать точную диагностику тому или иному собеседнику, получил задание оценить Тихановскую с точки зрения ее качеств политика и человека. Или спрогнозировать начало международной игры, учитывая опыт пребывания архиепископа в Москве («русский след»), либо ранее на аналогичной должности в Польше, где у него сложились тесные отношения с польским епископатом («польский след»). И первое, и второе допущение в любом случае позволяет говорить о том, что в диалоге Святого престола и Минска неожиданно возникло какое-то серьезное расхождение.

Но с чем это было бы связано? Напомним, что после того, как в августе прошлого года на очередной президентский срок в Белоруссии был переизбран Александр Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста, в которых приняли участие на стороне оппозиции также политически активные католические миряне и духовенство. Однако Ватикан в этой ситуации пошел на поддержку официальных властей. Посланцы Святого престола, начиная с секретаря по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера и заканчивая апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти, посещали Минск, чтобы разрешить конфликт со столичным митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. 17 декабря белорусский президент принимал Гуджеротти в своей резиденции. Обращаясь к нунцию, который ранее служил в Белоруссии, Лукашенко отмечал: «Я очень рад, что Его Святейшество папа Франциск направил Вас сегодня в Белоруссию. Мне приятно с Вами встретиться, у меня хорошее впечатление осталось от встреч, переговоров, разговоров с Вами, когда Вы служили. Ну, я всегда говорил, что нынешний папа Франциск, наш папа Римский, это, с моей точки зрения, это народный человек. Это меня очень прельщает». А в январе 2021 года стало известно, что понтифик удовлетворил прошение Кондрусевича об отставке.

(сс) Raviaka Ruslan Белорусский архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Сами белорусские католики, поддерживающие оппозицию, жаловались в иностранных католических изданиях на Ватикан, который, по их мнению, не встал на сторону «своих» и отказался поддержать «народный протест». Звучали обвинения в сервилизме. Но Святой престол продолжал общение с Минском, и никаких запинок на этом пути не было. Очень сомнительно, что испортить диалог могла недавняя карикатура, опубликованная в проправительственной газете «Минская правда», где были нарисованы четыре ксендза, у одного из которых священнический крест оказался изображен в виде свастики. Выступившая в Deutsche Welle белорусский теолог Наталья Василевич предположила, что «Минская правда», действующая в русле политики режима, спровоцировала новый скандал… Возможно, что и Ватикан, который избегает прямой конфронтации с властями, включится в этот инцидент — и в непрямую конфронтацию. Гнев в данном случае будет праведным». Тогда встреча Мильоре с Тихановской и обнародование фотографии можно было бы воспринимать как отправленный Минску со стороны Ватикана месседж о том, что контактам с Лукашенко есть альтернатива.

Однако все же не будем делать таких выводов. Дело в том, что если внимательно рассмотреть снимок, опубликованный в блоге белорусской оппозиционерки, можно обратить внимание на то, что он сделан на каком-то приеме. Он явно не был организован нунциатурой, 17 сентября Католическая церковь не отмечает каких-то важных дат. Тихановская за время двухдневного визита в Париж, как писала французская католическая газета La Croix, собиралась встретиться с «министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, председателем Сената Жераром Ларше, столичным мэром Анн Идальго, представителями французского гражданского общества и белорусской диаспоры». Судя по всему, на одном из официальных мероприятий во время фуршета она подошла к Мильоре и обменялась с ним парой светских фраз, что и зафиксировала команда белорусской оппозиционерки. Кстати, не исключаем того, что сам нунций даже не знал, с кем имеет дело, по крайней мере в Москве он не интересовался Белоруссией. А потому предположим, что в данном случае высокопоставленного ватиканского дипломата просто разыграли втемную.