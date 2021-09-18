Черноморское побережье Краснодарского края остаётся желанным и популярным местом для отдыха. К такому нехитрому выводу я пришёл после поездки на море в сентябре 2021 года. Людей так много, что инфраструктура курорта с трудом справляется с желающими провести там время.

Константин Коровин. На пляже. 1932

Сеть будоражат истории о сотнях тысяч и даже миллионах рублей, оставленных в Сочи во время короткого отдыха. Возможно, такие случаи тоже имеют место, однако у живущих в другой реальности расходов тоже есть возможность поплавать в море. Одна кровать в двухместном номере в Лазаревском районе Сочи обошлась мне в 5200 рублей за семь дней. Номер небольшой, около 15 квадратных метров, со стандартным, но современным ремонтом, относительно новой мебелью, отдельным санузлом, балконом, холодильником, сплит-системой и ЖК-телевизором.

Вокруг гостиницы сразу несколько столовых с полноценным горячим питанием. Первое, второе блюда и компот стоили в них примерно 250 рублей. Любители фастфуда, шашлыка, морепродуктов или восточных сладостей или специй также легко найдут желаемое. Кроме того, работает сразу несколько привычных сетевых магазинов. Цены нигде не кажутся завышенными.

На пляже «Лазаревское взморье» место под солнцем на мягком шезлонге стоит 300 рублей за пять часов и 500 рублей за полный день. Те же 500 рублей стоит так называемая «ВИП-зона» — пергола с деревянным настилом и пластмассовыми столиками. Благодаря этой доступности всё больше отдыхающих переселяются с покрывал на гальке в более комфортные условия.

Андрей ИА Красная Весна Сочи.

И в Лазаревском, и в других местах побережья, где довелось побывать, пляжи забиты под завязку. Как на берегу, так и в воде, где мелководье заполнено детьми, их родителями, а также ныряльщиками в масках и теми, кто плохо плавает. Ситуацию усугубляет крутой спуск — всего несколько метров, чтобы стало по горлышко. Кроме того, примерно по колено в воде ждёт неприятный сюрприз — крупные валуны, с которых соскальзывают ноги. Поэтому каждый раз при заходе в воду приходится выбирать стратегию — как обойти детей, как переступить валуны, как быстро окунуться в воду, никого не забрызгав. Пространство для плавания появляется в 20−30 метрах от берега, где, впрочем, тоже ещё многолюдно.

Отдых в Лазаревском можно смело рекомендовать всем, кто ищет экономичный и удовлетворяющий основным потребностям доступ к морю. Однако если ожидания чуть выше, начинаются трудности. В этом районе Сочи негде гулять, нет вечерней и ночной жизни, а развлечения и аттракционы остались, видимо, ещё с 90-х и не вызывают интереса ни у взрослых, ни у детей. Главное из них, колесо обозрения, к которому, казалось бы, на побережье должны стоять очереди, не работает.

В целом застройка Лазаревского, как и других населённых пунктов у Чёрного моря, возвращает в прошлое. Она кажется точечной, тесной самоделкой и выглядит так, словно на землях ИЖС построили многоэтажки. Повсюду заборы, а каждый припаркованный автомобиль представляет проблему. К сожалению, на море водители нередко забывают о ПДД и уважении к другим участникам движения, что особенно опасно на подступах к морю, где узкие тротуары захватили торговцы, а пешеходы следуют по проезжей части. И время от времени их толпу рассекает на скорости 30−40 км/ч какой-нибудь лихач на автомобиле с иностранными номерами — люди врассыпную.

Vissarion Галечный пляж у Лазаревского

Отдельного внимания заслуживает Сочинское шоссе — единственная дорога вдоль побережья Чёрного моря. Увы, она была и остаётся двухполосной почти на всём протяжении, что совершенно не соответствует трафику. Каждая моя поездка по нему на автотранспорте растягивалась на многие часы из-за бесконечных пробок. А путь до Краснодара и вовсе занял полный световой день.

В России на самом высоком уровне обсуждается развитие внутреннего туризма. Однако есть сегменты, где активный спрос есть уже сейчас. И как бы власти ни стремились развивать отдых в Сибири, на Дальнем Востоке или в Центральной России, наиболее привлекательным среди курортов по-прежнему останется Чёрное море. Как сделать так, чтобы место и пространство нашлось для всех, но при этом не отпугнуть высокими ценами? Как помимо базовых курортных услуг дать туристам то, что сделает отдых приятным и запоминающимся приключением?

Ответы на эти вопросы не так просты, какими кажутся на первых взгляд. Настало время продуманных и комплексных решений.