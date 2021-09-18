Информация о том, что группа депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии расследовать деятельность Газпрома, якобы приведшую к росту цен на газ, до момента, когда будет запущен «Северный поток — 2», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свои соображения на этот счёт 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

"О том, как стрелять себе в ногу, лучше спрашивать не Европейский союз. Они могут научить только тому, как стрелять себе в голову», — шутит Дмитрий Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что злопыхатели в Европе хотят успеть нанести удар по России до наступления холодов, когда они будут в невыгодном для себя положении.

«У Европарламента есть время только лишь до начала зимних холодов, а потом расследование придётся отложить на время, пока «Норд стрим» начнёт спасать и этот Европарламент, и вообще всю Европу, неся им тепло Ямала. А до этого мы обязательно услышим стук зубов вмерзающих в своих кресла политиканов», — пишет Владимир М.

Некоторые комментаторы отмечают, что суть дела может крыться в манипуляции ценой газа со стороны самих европейцев, которые хотят получить сиюминутную выгоду, а также обвинить во всём этом Российскую Федерацию.

«Сами спекулируют на бирже, а крайним выставляют Газпром? Где логика? Газпром стал поставлять газ строго по контрактам и ничего лишнего, ему не так уж и много выгоды от роста цен. Сами виноваты в этом. Или что они хотят, нажиться на Газпроме? Ну, пускай попробуют, мы им фигу покажем», — считает Roma S.

Часть людей считает, что Европа могла оказаться в собственной же западне, но теперь она пытается найти виноватого в лице России, чтобы не признавать своих ошибок.

«А при чём здесь Газпром, если это сама Европа вводила какие-то энергопакеты и устраивала странные газовые аукционы! Видимо, думала, что рынок всё порешает, а оно вот как вышло. Рынок всё порешал, и цены взлетели до небес. Германия, к примеру, берёт газ на долгосрочных контрактах 220−250 баксов и не булькает, а вот более бедным европейским странам, да, приходится теперь туго», — отмечает Игорь Е.

Nord-stream2.com Трубопровод «Северный поток — 2»

Ряд пользователей указывает на то, что Газпром в сложившейся обстановке не получит большой выгоды, потому что основные потребители газа в Европе заранее озаботились заключением долгосрочных контрактов по фиксированной цене.

«Ранее всем странам было предложено заключить договоры долгосрочные на газ по цене около $250, но откликнулась лишь Германия, да еще десяток стран. И всё. Ну и кто теперь виноват? А Украина принародно отказалась и к тому же оскорбляла Россию, так же, как и прибалты поступили, Польша туда же. И что теперь? Жаль, что так вышло, рынок есть рынок. Хочешь — бери, а не хочешь — на нет и суда нет», — написал Николай Н.

«Стоит напомнить, что в Эмиратах газ ещё дороже. А ведь там Штаты отовариваются, так что ничего, думаю, в данном случае не выгорит у Евросоюза в деле против Газпрома, к тому же есть в ЕС и свои выгодополучатели от ситуации, они будут ставить палки в колёса расследованию», — предполагает Максим П.

Напомним, 17 сентября «Польское радио» сообщило о том, что группа депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии расследовать деятельность Газпрома, якобы приведшую к росту цен на газ, до момента, когда будет запущен «Северный поток — 2».