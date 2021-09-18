Заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что Россия располагает самыми большими запасами газа в мире, а месторождения, к примеру, на Ямале будут работать до 2132 года, вызвало обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Кочергин Н. Капитал и Компания. 1920

«В свете таких перспектив у Европейского союза есть хороший шанс перевести наконец-то всю свою промышленность с угля на российский газ. Они же всё-таки за зелёную энергетику выступают? За природу надо бороться, это благое дело. Россия вам поможет!» — пишет Владимир М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные оценки могут быть слегка завышены, но тем не менее они вселяют уверенность в том, что экологически чистое топливо ещё очень долгое время у России будет.

«Правнукам ещё хватит. Хотя, думаю, что цифры, как всегда, слегка подтасованы в нужную, в данном случае, завышенную сторону. Кто и как считал? Геометрическую прогрессию учитывали? Не факт, что верно всё высчитали. Может, пора пересмотреть политику вывоза ресурсов за копейки? Пора заключать долгосрочные контракты по достойным ценам и развивать альтернативные направления насыщения российского бюджета», — поделился своим мнением Борис Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что нельзя останавливаться на достигнутом и в будущем одним лишь газом сыт не будешь.

«За этот период времени другие государства стабильно будут развивать свои экономики и вводить инновации, как на Западе, так и в Китае. Как бы Россия благодаря топ-менеджерам Газпрома не просидела это время на попе ровно, иначе нас обгонят и мы окажемся на задворках мира с никому не нужным газом. А мы ведь знаем, как наши чиновники любят работать и думать наперёд», — указывает Геннадий Г.

Kremlin.ru Алексей Борисович Миллер

Часть людей считает несправедливым то, что газ, добытый из недр Российской Федерации, становится источником прибыли для определённого круга лиц, а народу остаются объедки.

«Какая нам разница?! Что нефть, что газ — всё захапали. Польза людям только в рабочих местах, и то любой сотрудник должен быть рентабельным и прибыльным. Поэтому нам весь этот газовый запас побоку. Ладно, хоть бюджет немного наполняется от этого, но большая часть всё равно растасовывается по карманам», — уверен Владимир К.

«Что толку от этого простым жителям нашей России — Родины-матушки? Как обсуждали механизм сдерживания роста цен борщевого набора, так и будем обсуждать, пока топ-менеджеры Газпрома будут кататься на своих «Бентли» и «Роллс-Ройсах», — считает Сергей Я.

Ряд пользователей указывает на то, политической элите пора навести порядок в данной области и направить выручку от продажи природного газа на нужды населения, либо же распределить все доходы поровну.

«Доходы страны надо делить поровну между всеми гражданами страны. А то одни жируют, а другие бедствуют, хотя все трудятся для общего блага. Ведь газовик не смог бы добыть газ без хлебороба, учёного, ткача и т. д. Почему в Российской Федерации сложилась такая несправедливая система?» — задаётся вопросом Дмитрий О.

Напомним, 17 сентября глава Газпрома Алексей Миллер заявил, выступая на годовом общем собрании Международного делового конгресса, о том, что Россия располагает самыми большими резервами газа в мире, а месторождения, к примеру, на Ямале будут работать до 2132 года.