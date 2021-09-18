18 сентября 2021 года Китай отмечал 90-ю годовщину «Инцидента 18 сентября», положившего начало войне китайского народа с японскими захватчиками (1931−1945), которая завершилась освобождением Маньчжурии и разгромом Квантунской армии советскими солдатами. В столице провинции Ляонин городе Шэньяне на северо-востоке Китая расположен тематический музей, в котором прошли памятные мероприятия, перекинувшиеся на всю страну.

Постер к фильму «Нанкин» 2007 года

18 сентября 1931 года японские войска взорвали участок железной дороги в Шэньяне, после чего переложили ответственность за это на китайских военных. Воспользовавшись взрывом как поводом в ту же ночь, обстреляли Шэньян, начав полномасштабное вторжение на северо-восток Китая. Жертвами этой войны, по разным оценкам, стало более 35 млн китайцев.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое мнение касательного этой исторической трагедии под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

Нанкинская резня

«Помните мучеников, помните историю, не забывайте национального унижения и наше поколение будет лучше!» — заявил Рабочий.

«А можно попросить сбросить еще несколько водородных бомб на Японию?» — спросил гневно Юньтянь Даосский.

«16 лет моя семья жила напротив Исторического музея 18 сентября. Я помню, что еще со времен средней школы были одноклассники, которые уезжали из города или никогда там не бывали. Я водил их в музей, чтобы они дорожили памятью мучеников. Каждое 18 сентября, в очередную годовщину местные жители идут в противоположную сторону музея, чтобы отдать дань уважения предкам, чтобы послушать звон колокола… Не забывайте о национальном унижении и да будет мир!», — рассказала Ночная девушка.

Кто-то из комментаторов вспомнил о том, что в городе Даляне в провинции Ляонин была создана японская улица, выполненная в японском стиле и торгующая исключительно японскими брендами. Это вызвало в свое время скандал в китайской сети.

«А как насчет улицы в японском стиле в Даляне? Тут мы почему-то забываем историю и снова, восхищаясь иностранцами, подлизываемся к ним, верно?» — возмутился Ся Кэсинь.

«Нельзя питать только ненависть, но нельзя и забывать историю. Мы должны стремиться к самосовершенствованию. Не разочаровывайте мучеников, которые 14 лет боролись за нас, проливая кровь!» — отметила Норвежская спичка.

Нанкинская резня

«Прошлое, написанное кровью и слезами, нельзя забывать! Помните историю, будем самосовершенствоваться вместе!» — добавил Салют 1001.

Жертвы, которые понес китайский народ в этой войне, воистину чудовищны. Но чудовищно еще и то, что Япония до сих пор не признала своей вины за содеянное и не считает себя виновной в уничтожении миллионов людей. Как не считает себя виновной в испытании на людях химического и биологического оружия, а также в осуществлении массовых жестоких убийств во время Нанкинской резни 1937 года, в результате которой всего за несколько недель самыми безумными по степени жестокости способами было вырезано 300 тыс. невинных местных жителей, включая беззащитных стариков, женщин и детей.