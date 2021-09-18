На юбилейном, 20-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было подписано «Решение о начале процедуры приема Ирана в члены Шанхайской организации сотрудничества». Этот означает начало процедуры по вступлению страны в эту организацию. Ранее Тегеран имел статус наблюдателя, наряду с Белоруссией, Монголией, а также Афганистаном. Иран стал девятым полноправным членом ШОС.

Алексеев Адольф Евгеньевич. Восток. 1970

Напомним, что ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. В этой связи в официальном заявлении МИД Ирана говорится следующее: «Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был одобрен лидерами организации в присутствии президента нашей страны Ибрагима Раиси. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики».

Отметим также и то, что Тегеран в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите ШОС в июне 2005 года, а в марте 2008 года страна подала заявку на вступление в организацию в качестве полноправного члена. То есть он ждал более десяти лет одобрения заявки на полноправное членство в ШОС. Такая ситуация обуславливалась разными причинами, в том числе и проблемами, связанными с иранской ядерной программой. Чтобы хоть как-то противостоять давлению со стороны США, Иран, конечно, стремился сблизиться с другими крупными странами и блоками. В этом отношении ШОС является достаточно эффективным сценарием действий, направленных на вывод Тегерана из международной изоляции.

Еще один важный момент связан с тем, что полноправное членство Ирана в ШОС совпало (видимо, не случайно) с развитием афганского кризиса, в урегулировании которого Тегеран принимает активнее участие. Это серьезно поднимает его рейтинг в качестве регионального игрока. Помимо этого, отметим, что Иран координируют с Россией свою политику по Сирии в формате астанинского процесса наряду с тем, что проявляет повышенную активность в конфликтах в Ливане, Бахрейне и Йемене, что вызывает недовольство Израиля и Саудовской Аравии. Плюс к этому и то, что полноправное членство в ШОС решает для Тегерана и репутационные проблемы, особенно после президентских выборов, которые прошли летом. В этой связи многие эксперты высказывают мнение, что в дальнейшем Иран станет больше фокусировать внимание на региональной политике, прежде всего на восточном направлении.

Mil.ru ШОС

Речь в первую очередь идет о серьезном изменении акцентов в геополитике на Ближнем и Среднем Востоке и появлении новых граней сотрудничества и в торгово-экономической сфере, в области энергетики, транспорта, банковской сферы, а также взаимодействии в области региональной безопасности. Образуется огромный рынок, представленный наиболее динамично развивающимися мировыми экономиками (Россия, КНР, Индия и других), что позволяет диверсифицировать торгово-экономические связи Тегерана со странами Центральной Азии. Наконец, важно отметить и то, что постоянное членство в ШОС — серьезное противоядие в случае возможной военной интервенции со стороны США и их союзников. Отныне иранское руководство обретает мощный козырь в качестве одного из элементов системы безопасности в регионе. Как ни крути, но членство в ШОС увеличивает геополитический вес Ирана за счет двух постоянных члена Совета Безопасности ООН — России и Китая.

И еще. Для нового президента Ирана участие в саммите ШОС — его первый зарубежный визит в этой должности, ознаменованный началом процедуры вступления страны в эту организацию. Неплохое политическое начало. В свою очередь президент России Владимир Путин приветствовал не только предоставление Ирану статуса полноправного членства в ШОС, но предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера. На Ближнем Востоке, как всегда, все быстро меняется.