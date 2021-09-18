Приём Ирана в ШОС меняет геополитику на Ближнем Востоке
На юбилейном, 20-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было подписано «Решение о начале процедуры приема Ирана в члены Шанхайской организации сотрудничества». Этот означает начало процедуры по вступлению страны в эту организацию. Ранее Тегеран имел статус наблюдателя, наряду с Белоруссией, Монголией, а также Афганистаном. Иран стал девятым полноправным членом ШОС.
Напомним, что ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. В этой связи в официальном заявлении МИД Ирана говорится следующее: «Мы рады, что документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был одобрен лидерами организации в присутствии президента нашей страны Ибрагима Раиси. Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики».
Отметим также и то, что Тегеран в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите ШОС в июне 2005 года, а в марте 2008 года страна подала заявку на вступление в организацию в качестве полноправного члена. То есть он ждал более десяти лет одобрения заявки на полноправное членство в ШОС. Такая ситуация обуславливалась разными причинами, в том числе и проблемами, связанными с иранской ядерной программой. Чтобы хоть как-то противостоять давлению со стороны США, Иран, конечно, стремился сблизиться с другими крупными странами и блоками. В этом отношении ШОС является достаточно эффективным сценарием действий, направленных на вывод Тегерана из международной изоляции.
Еще один важный момент связан с тем, что полноправное членство Ирана в ШОС совпало (видимо, не случайно) с развитием афганского кризиса, в урегулировании которого Тегеран принимает активнее участие. Это серьезно поднимает его рейтинг в качестве регионального игрока. Помимо этого, отметим, что Иран координируют с Россией свою политику по Сирии в формате астанинского процесса наряду с тем, что проявляет повышенную активность в конфликтах в Ливане, Бахрейне и Йемене, что вызывает недовольство Израиля и Саудовской Аравии. Плюс к этому и то, что полноправное членство в ШОС решает для Тегерана и репутационные проблемы, особенно после президентских выборов, которые прошли летом. В этой связи многие эксперты высказывают мнение, что в дальнейшем Иран станет больше фокусировать внимание на региональной политике, прежде всего на восточном направлении.
Речь в первую очередь идет о серьезном изменении акцентов в геополитике на Ближнем и Среднем Востоке и появлении новых граней сотрудничества и в торгово-экономической сфере, в области энергетики, транспорта, банковской сферы, а также взаимодействии в области региональной безопасности. Образуется огромный рынок, представленный наиболее динамично развивающимися мировыми экономиками (Россия, КНР, Индия и других), что позволяет диверсифицировать торгово-экономические связи Тегерана со странами Центральной Азии. Наконец, важно отметить и то, что постоянное членство в ШОС — серьезное противоядие в случае возможной военной интервенции со стороны США и их союзников. Отныне иранское руководство обретает мощный козырь в качестве одного из элементов системы безопасности в регионе. Как ни крути, но членство в ШОС увеличивает геополитический вес Ирана за счет двух постоянных члена Совета Безопасности ООН — России и Китая.
И еще. Для нового президента Ирана участие в саммите ШОС — его первый зарубежный визит в этой должности, ознаменованный началом процедуры вступления страны в эту организацию. Неплохое политическое начало. В свою очередь президент России Владимир Путин приветствовал не только предоставление Ирану статуса полноправного членства в ШОС, но предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера. На Ближнем Востоке, как всегда, все быстро меняется.