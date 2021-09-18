Информация Новосибирскстата о том, что продуктовая корзина в Алтайском крае подорожала сильнее, чем в других регионах Сибири, вызвала живейший интерес в интернете. Учитывая галопирующую инфляцию, скоро борщ станет новогодним блюдом — иронизируют в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Абрам Архипов. Нищие. 1916

«Предлагаю запретить овощи. Тогда и инфляции не будет», — иронизирует читатель ИА «Банкфакс».

«Цены на продукты бешеные, особенно в сельской местности. Цены не контролируются совсем. Корма, чтобы завести хоть какое-то своё, пусть небольшое, подсобное хозяйство, дорогие, поэтому не оступные населению. Даже в деревнях люди недоедают.

Спасла ситуацию бы потребительская кооперация, но у нашего министра с/х мозгов не хватает поднять её до уровня хотя бы, чтобы люди не голодали», — отмечает другой читатель.

«В прошлом году картофель в мешках на рынках был по 13−15 рублей за кило. Сейчас смотрел — 23−25. То есть цена прыгнула за год почти вдвое. А нас уверяют со слюной на губах, что годовая инфляция 5−7 процентов, может, все-таки без прикрас ежемесячная такая. Ползучая гадина инфляция. Цены пляшут, жизнь дорожает. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…» — замечает читатель под псевдонимом «Папа у Васи силён в математике».

«Овощи очень подорожали и страшно представить сколько они будут стоить зимой. Хорошо, что как прежде с Азербайджаном или Белоруссией сотрудничество в сельском хозяйстве осталось. Пока свое разовьем, цены вообще будут неуправляемы», — отмечает в Facebook Анна Белозерова.

«Борщ будет самым праздничным блюдом в Новый год. Это будет дорого-богато. Начинаем копить на борщец. Про оливье и холодец забываем, товарищи», — иронизирует Ирина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Корзина с продуктами.

Борщ — не самый лучший критерий для оценки благосостояния, отмечает Гость на сайте ИА «Банкфакс»:

"Дело в том, что в Алтайском крае не представляют себе, что такое борщ, и не умеют его готовить. Словом «борщ» там называют что-то вроде сваренного на скорую руку супа, зачем-то закрашенного кетчупом или томат-пастой. Так что набор ингридиентов изначально будет неправильный и не подходящий для адекватной оценки.

Справедливости ради отметим, что никакой дискриминации борща в АК нет — например, когда жители АК готовят «плов» — они имеют в виду гнусную рисовую кашу из разваренного/недоваренного (так называемого «рассыпчатого») риса, в которую зачем-то добавили мясо и обжаренную морковь.

«Пивом» в АК почему-то называют мутную мыльную пенную жидкость с отвратительным запахом, мощным мочегонным эффектом, да еще и вызывающую тупую головную боль. Так что безграмотность и отсутствие эрудиции и идей о правильном питании распространяется на кулинарию в целом, не только на борщ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае с начала 2021 года минимальный продуктовый набор подорожал на 13,2% (до 4694 рублей). Тогда как в других регионах Сибири рост составил от 9 до 13%.

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