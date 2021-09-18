Заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика Российской Федерации после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдёт к более плавному развитию, стало поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

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«Пенсия в нашей стране ниже плинтуса — 150−200 евро. Вот и вся экономика, выстроенная при Набиуллиной. А что там растёт у олигархов, нам, простым гражданам России, глубоко наплевать, нас это вообще не касается», — считает Валерий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что ни о каком реальном развитии экономики говорить нельзя, пока доходы граждан, а также социальные выплаты, остаются критически низкими по сравнению с ситуацией в европейских странах.

«А где у нас тут развитие? Цены на продукты необычайно высокие как раз в последнее время! В аптеке тоже дорого всё. У кого там что развивается? Я каждый день хожу в магазин, в день 1000−1500 рублей уходит на продукты. Раньше такого не было!» — отмечает Динара Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что всё-таки стоит отдать должное Набиуллиной и экономическому блоку правительства в целом, ведь благодаря их работе Россия смогла преодолеть пандемический кризис.

«Ну, если учитывать, что российская экономика сумела преодолеть все издержки пандемии, то можно похвалить экономистов. Сейчас экономика России, по сути дела, выходя из пандемического кризиса, как раз должна развиваться. Это закономерный процесс», — написал Евгений Ч.

Часть людей считает, что российская экономика «выехала» за счёт доходов простых граждан, повышения цен на продукты и жильё. В результате этого людям в России становится жить всё сложнее, пишут граждане.

«Нам уже много лет рассказывают, какая прекрасная в России будет экономика! Хотя бы раз нам рассказали, что было конкретно сделано в этой области за последние годы. Простые граждане вообще не видят чего-либо позитивного в экономике, с каждым годом нам всё тяжелее и тяжелее жить!» — указывает Лидия Г.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк России

Ряд пользователей указывает на то, что экономика России растёт только в направлении торговли сырьём и всем, что с этим связано.

«Всё будет зависеть от спроса и бизнеса. Пока всё движется в развитии сырьевого сектора и обслуживающей его промышленности. Ледоколы для бесперебойного вывоза сырья, оборудование для его добычи, ну и военный сектор, способный обеспечить защиту имущества олигархов, а также властей предержащих от внутренней угрозы», — поделился своим мнением Булат Ж.

Нашлись и те, кто отмечают, обесценивание рубля наполнило бюджет страны дополнительными средствами, за счёт экспорта, но простые люди потеряли большую часть своих накоплений, если переводить их в иностранные валюты.

«После обрушения рубля в 2014-м экономику России будет сложно поднять. Граждане страны очень сильно экономят и не потребляют так, как раньше. Огромные суммы денег теперь уходят на банальную еду. Зато олигархи, имеющие превосходство в денежных запасах, стремительно монополизируют внутренние рынки. Ну и где тут развитие?» — задаться вопросом Анастасия О.

Напомним, 17 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила во время выступления на международном форуме «Банки России — XXI век» о том, что экономика Российской Федерации после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдёт к более плавному развитию.