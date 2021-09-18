На свежий факт из Калуги можно было бы не обратить внимания, если бы не его несвежая подноготная суть. Государственное автономное учреждение «Медиакорпорация «Калуга Сегодня» поручило одному-единственному человеку — индивидуальному предпринимателю Б. Т. (фамилия известна, что сейчас не важно) — «выполнить работу по продвижению и размещению информационных материалов о деятельности органов и должностных лиц, входящих в систему публичной власти Калужской области, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram». Исполнитель с 23 августа по 20 декабря 2021 года должен разработать стратегию продвижения и обеспечить продвижение административного позитива в пабликах, «наполнить его содержанием (создать контент), общаться с подписчиками, комментаторами, отслеживать их поведение, действия, запускать активность для пользователей, организовать и вести таргетированную рекламу». Общее количество информационных показов должно составить 4 250 000. Цена одной аватарки (одного показа) — 0,34 рубля (ноль рублей 34 копейки).

Джон Уотерхаус. Эхо и Нарцисс, 1903

Вот такой случай, который побудил вновь вернуться к теме медийного пуш-апа начальства.

ИА REGNUM в контексте московской реновации уже удивляло публику тем, как городские строители вдруг наняли на два месяца не профильных для себя специалистов: менеджеров проектов, PR-менеджеров, райтеров, редакторов, корректоров, дизайнеров, ивент-менеджеров, профессиональных SMM-менеджеров, моушн-дизайнеров, аналитиков проектов, операторов кол-центра, модераторов. Для чего? Чтобы срочно прошерстить СМИ и соцсети на предмет поиска публикаций о руководителях строительного комплекса Москвы, государственных казенных учреждениях города «Управление капитального строительства» и «Управление подготовки территорий», казенном предприятии «Управление гражданского строительства». Сбор информации надо было осуществить по базам с доступом не менее чем к 45 тысячам российских и стран СНГ и Прибалтики источникам, включая федеральные, региональные СМИ, зарубежные и отраслевые издания, ТВ, радио, печатные и интернет-издания, информагентства — с глубиной архива не менее десяти лет. Ежедневно мониторить надо было и социальные медиа, и блогосферу. С точностью 80−90 процентов требовалось автоматически определять тональность сообщений (позитив, негатив или нейтрально), тренды медиаполя: популярные слова, персоны, компании, рейтинг наиболее цитируемых публикаций, наиболее вовлеченные группы и сообщества в соцсетях, данные географии сообщений и о поле автора, рейтинги персон и компаний. Ежемесячно надо было подбирать газетные вырезки, отсканированные страницы печатных СМИ и копии компьютерного экрана интернет-сайтов. Заказчики рассчитывали на основе этих данных «наиболее эффективно формировать стратегию информационного взаимодействия с населением, а также позволить заблаговременно предупредить наиболее острые «проблемные» моменты развития градостроительной политики города». Помогло? Без сомнения, при докладе мэру было сообщено — помогло.

В Чебоксарах нынче поступили по-другому. В правительстве Чувашской Республики решили, что не только население, но и — целенаправленно — московское руководство должно быть в курсе деятельности правительства. На постоянной основе лично и регулярно узнавать, как «реализуются мероприятия в рамках Стратегии социально-экономического развития республики». Надо это Москве? Не важно. Главное, чтобы знали про Добчинских-Бобчинских. Провели как бы конкурс из двух участников («Комсомолка» и «Российская газета») на право печатного информирования Москвы о работе регионального правительства. Если бы победило акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда» с тиражом и рейтингом, то это была бы одна ситуация. Но в конкурсе победил филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция «Российской газеты» в г. Казани. И тот, и другой конкурсант предложил Чебоксарам одинаковую сумму, и ровно на 326 тысяч 666 рублей 67 копеек меньшую, чем предложило правительство Чувашской Республики для оплаты услуги «по подготовке и размещению на сайте федерального средства массовой информации информационных материалов о реализации мероприятий в рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики«. Любезно со стороны газетных менеджеров, поскольку, как известно, плановый дефицит республиканского бюджета на 2021 год — 2 872 124,9 тыс. рублей.

Сергей Потеряев Калуга. Городская администрация. Памятник Ивану III. 2020 год

Государственный заказчик — Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики — захотел, чтобы на московском сайте было размещено 70 информационных материалов о реализации мероприятий, по 700 печатных знаков (с учетом пробелов), с фотографией в каждом. Это четверть листа формата А4 текста, набранного 12-м кеглем. Итого каждая заметка обойдется в 17,9 тысячи рублей. Заметки должны быть сгруппированы в блоки по темам: о реализации мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики; о достижениях в различных отраслях экономической, социальной и общественно-политической жизни Чувашской Республики; о реализации целей и задач, поставленных в послании главы Чувашской Республики Госсовету Чувашской Республики.

По идее, в конкурсе должна была победить «Комсомольская правда», так как заявленной целью оказания услуг является «информирование общественности», а не руководства правительства. На самом же деле — для тех, кто знает, как ходят поезда, — победа «Российской газеты», спонсируемой правительством РФ, — более короткий путь к руководству правительством. Для жителей же республики достаточно тех печатных СМИ, которые и так содержатся республиканским правительством по отдельному бюджету. Возможно, это и правильно, так как трудно объяснить населению Чувашии, кому нужна такая стратегия, у которой лишь на третьем этапе воплощения (2026−2035 годы) произойдет реализация «амбициозных задач в развитии базовых секторов экономики как основополагающих для притяжения и накопления человеческого потенциала. Будут реализованы задачи, которые позволят региональным кластерам занять устойчивое положение, то есть быть конкурентоспособными на уровне Российской Федерации и мира». Тогда же «будут достигнуты ощутимые результаты в повышении качества и уровня жизни населения Чувашской Республики посредством гармоничного пространственного развития». Единственная оптимистичная, но отдаленная информация для граждан — общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, вырастет к 2035 году с 28,1 до 33,0 кв. метра. И среднемесячная заработная плата одного работника составит не 29 671,4 рубля, а 90 030,4 рубля.

Чувашская Республика не одинока в своем стремлении быть на виду. По поручению ставропольского руководства уполномоченные органы края 1 сентября разместили, а уже 10 сентября закупили у единственного поставщика, АО «Аргументы и факты», изготовление и размещение рекламно-информационных материалов (статей и фотографий) в периодическом печатном издании с дублированием размещаемых материалов на сайте печатного издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Пока не определен исполнитель услуги на миллион рублей по «подготовке и размещению информационных материалов на русскоязычной версии интернет-ресурса федерального информационного агентства» по заказу министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати: новостей — 29 шт., объемом не менее 500 знаков (с учетом пробелов и иных знаков) каждый.

Примеры можно продолжать и продолжать. Каждый субъект Российской Федерации содержит свои медиаресурсы для коммуникации с населением. Москва региональную прессу не читает, зато регулярно получает жалобы и претензии от граждан. Это надо опередить. Для чего? Если покопаться в поисках самой существенной причины, то проблема обнаружится в сложившейся практике ручного управления в нашей стране.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

Оборотная сторона всякого «ручного» управления — это страх управляемых. Потому что, по мнению вышестоящих, у подчиненных нет и не может быть объективных и непреодолимых затруднений: «кто хочет действовать — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины». Этой поговорке очень много лет. С тех же древних пор, когда была выдумана фраза, эксплуатируется и другая притча. Дескать, попала в банку со сметаной лягушка, сложила лапки и утонула. Другая лягушка, оказавшись в такой же ситуации, барахталась-барахталась, барахталась-барахталась, взбила сметану в масло, оперлась лапками и выпрыгнула. Удалось ли первой лягушке перед кончиной хотя бы наесться сметаны, не сообщается. Зато поступок второй лягушки должен всех замотивировать и создать впечатление, что — кроме как в сметане — никто и не окажется.

Лицевая же сторона ручного управления — это амбициозность и одновременно нереализуемость ставящихся целей на фоне сверхизбыточности функций у госаппаратчиков. И еще — обилие «нормативки», провоцирующей вопросы-жалобы «а за что хвататься?» и произвол контролирующих органов. Наиболее эффективный выход из такой ситуации — работа на опережение, т. е. умение оказаться в нужном месте и в нужное время в поле правительственного зрения. Поэтому губернаторам очень нравятся так называемые «дни субъектов Российской Федерации в Совете Федерации». Организация этих мероприятий дело не особо хлопотное. Для начала надо оказаться в сенатском плане-графике таких «дней», затем получить приглашение В. Матвиенко и устроить двухдневную выставку своих достижений в здании на Большой Дмитровке в Москве, мини-концерт и выступить с отчетом с трибуны пленарного заседания палаты. В результате без всякой перепроверки доклада получить покровительственное постановление Совета Федерации. Этим постановлением вторая по конституционному перечислению палата парламента порекомендует, попросит, поубеждает и пр. правительство Российской Федерации, отдельные министерства и ведомства повнимательнее отнестись к нуждам субъекта РФ при распределении бюджетных денег, в плановом или внеочередном порядке, и принять дополнительные меры поддержки территории.

В советские времена такие отчеты с мест тоже практиковались. Но при этом центральные органы власти, а по их примеру все центральные руководящие органы общественных организаций, а вслед за ними и вся вертикаль регулярно обсуждали тематические отчеты нижестоящих с предшествующим комиссионным обязательным выездом на место и с последующим коллегиальным обсуждением итогов изучения. Сейчас такого нет. Отчеты превратились в самоотчеты. Центр, конечно, как бы в курсе происходящего на местах, но — никогда в деталях и мелочах. А люди это чувствуют. Отсюда такой высокий интерес народа к прямым линиям с президентом.

Вот такие некоторые выводы повлек за собой всего-навсего мелкий факт из жизни калужской администрации. Хотя, может, и не такой уж мелкий.