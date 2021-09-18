34 копейки: такова цена аватарки чиновника или его самого?
На свежий факт из Калуги можно было бы не обратить внимания, если бы не его несвежая подноготная суть. Государственное автономное учреждение «Медиакорпорация «Калуга Сегодня» поручило одному-единственному человеку — индивидуальному предпринимателю Б. Т. (фамилия известна, что сейчас не важно) — «выполнить работу по продвижению и размещению информационных материалов о деятельности органов и должностных лиц, входящих в систему публичной власти Калужской области, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram». Исполнитель с 23 августа по 20 декабря 2021 года должен разработать стратегию продвижения и обеспечить продвижение административного позитива в пабликах, «наполнить его содержанием (создать контент), общаться с подписчиками, комментаторами, отслеживать их поведение, действия, запускать активность для пользователей, организовать и вести таргетированную рекламу». Общее количество информационных показов должно составить 4 250 000. Цена одной аватарки (одного показа) — 0,34 рубля (ноль рублей 34 копейки).
Вот такой случай, который побудил вновь вернуться к теме медийного пуш-апа начальства.
ИА REGNUM в контексте московской реновации уже удивляло публику тем, как городские строители вдруг наняли на два месяца не профильных для себя специалистов: менеджеров проектов, PR-менеджеров, райтеров, редакторов, корректоров, дизайнеров, ивент-менеджеров, профессиональных SMM-менеджеров, моушн-дизайнеров, аналитиков проектов, операторов кол-центра, модераторов. Для чего? Чтобы срочно прошерстить СМИ и соцсети на предмет поиска публикаций о руководителях строительного комплекса Москвы, государственных казенных учреждениях города «Управление капитального строительства» и «Управление подготовки территорий», казенном предприятии «Управление гражданского строительства». Сбор информации надо было осуществить по базам с доступом не менее чем к 45 тысячам российских и стран СНГ и Прибалтики источникам, включая федеральные, региональные СМИ, зарубежные и отраслевые издания, ТВ, радио, печатные и интернет-издания, информагентства — с глубиной архива не менее десяти лет. Ежедневно мониторить надо было и социальные медиа, и блогосферу. С точностью 80−90 процентов требовалось автоматически определять тональность сообщений (позитив, негатив или нейтрально), тренды медиаполя: популярные слова, персоны, компании, рейтинг наиболее цитируемых публикаций, наиболее вовлеченные группы и сообщества в соцсетях, данные географии сообщений и о поле автора, рейтинги персон и компаний. Ежемесячно надо было подбирать газетные вырезки, отсканированные страницы печатных СМИ и копии компьютерного экрана интернет-сайтов. Заказчики рассчитывали на основе этих данных «наиболее эффективно формировать стратегию информационного взаимодействия с населением, а также позволить заблаговременно предупредить наиболее острые «проблемные» моменты развития градостроительной политики города». Помогло? Без сомнения, при докладе мэру было сообщено — помогло.
В Чебоксарах нынче поступили по-другому. В правительстве Чувашской Республики решили, что не только население, но и — целенаправленно — московское руководство должно быть в курсе деятельности правительства. На постоянной основе лично и регулярно узнавать, как «реализуются мероприятия в рамках Стратегии социально-экономического развития республики». Надо это Москве? Не важно. Главное, чтобы знали про Добчинских-Бобчинских. Провели как бы конкурс из двух участников («Комсомолка» и «Российская газета») на право печатного информирования Москвы о работе регионального правительства. Если бы победило акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда» с тиражом и рейтингом, то это была бы одна ситуация. Но в конкурсе победил филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция «Российской газеты» в г. Казани. И тот, и другой конкурсант предложил Чебоксарам одинаковую сумму, и ровно на 326 тысяч 666 рублей 67 копеек меньшую, чем предложило правительство Чувашской Республики для оплаты услуги «по подготовке и размещению на сайте федерального средства массовой информации информационных материалов о реализации мероприятий в рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики«. Любезно со стороны газетных менеджеров, поскольку, как известно, плановый дефицит республиканского бюджета на 2021 год — 2 872 124,9 тыс. рублей.
Государственный заказчик — Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики — захотел, чтобы на московском сайте было размещено 70 информационных материалов о реализации мероприятий, по 700 печатных знаков (с учетом пробелов), с фотографией в каждом. Это четверть листа формата А4 текста, набранного 12-м кеглем. Итого каждая заметка обойдется в 17,9 тысячи рублей. Заметки должны быть сгруппированы в блоки по темам: о реализации мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики; о достижениях в различных отраслях экономической, социальной и общественно-политической жизни Чувашской Республики; о реализации целей и задач, поставленных в послании главы Чувашской Республики Госсовету Чувашской Республики.
По идее, в конкурсе должна была победить «Комсомольская правда», так как заявленной целью оказания услуг является «информирование общественности», а не руководства правительства. На самом же деле — для тех, кто знает, как ходят поезда, — победа «Российской газеты», спонсируемой правительством РФ, — более короткий путь к руководству правительством. Для жителей же республики достаточно тех печатных СМИ, которые и так содержатся республиканским правительством по отдельному бюджету. Возможно, это и правильно, так как трудно объяснить населению Чувашии, кому нужна такая стратегия, у которой лишь на третьем этапе воплощения (2026−2035 годы) произойдет реализация «амбициозных задач в развитии базовых секторов экономики как основополагающих для притяжения и накопления человеческого потенциала. Будут реализованы задачи, которые позволят региональным кластерам занять устойчивое положение, то есть быть конкурентоспособными на уровне Российской Федерации и мира». Тогда же «будут достигнуты ощутимые результаты в повышении качества и уровня жизни населения Чувашской Республики посредством гармоничного пространственного развития». Единственная оптимистичная, но отдаленная информация для граждан — общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, вырастет к 2035 году с 28,1 до 33,0 кв. метра. И среднемесячная заработная плата одного работника составит не 29 671,4 рубля, а 90 030,4 рубля.
Чувашская Республика не одинока в своем стремлении быть на виду. По поручению ставропольского руководства уполномоченные органы края 1 сентября разместили, а уже 10 сентября закупили у единственного поставщика, АО «Аргументы и факты», изготовление и размещение рекламно-информационных материалов (статей и фотографий) в периодическом печатном издании с дублированием размещаемых материалов на сайте печатного издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Пока не определен исполнитель услуги на миллион рублей по «подготовке и размещению информационных материалов на русскоязычной версии интернет-ресурса федерального информационного агентства» по заказу министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати: новостей — 29 шт., объемом не менее 500 знаков (с учетом пробелов и иных знаков) каждый.
Примеры можно продолжать и продолжать. Каждый субъект Российской Федерации содержит свои медиаресурсы для коммуникации с населением. Москва региональную прессу не читает, зато регулярно получает жалобы и претензии от граждан. Это надо опередить. Для чего? Если покопаться в поисках самой существенной причины, то проблема обнаружится в сложившейся практике ручного управления в нашей стране.
Оборотная сторона всякого «ручного» управления — это страх управляемых. Потому что, по мнению вышестоящих, у подчиненных нет и не может быть объективных и непреодолимых затруднений: «кто хочет действовать — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины». Этой поговорке очень много лет. С тех же древних пор, когда была выдумана фраза, эксплуатируется и другая притча. Дескать, попала в банку со сметаной лягушка, сложила лапки и утонула. Другая лягушка, оказавшись в такой же ситуации, барахталась-барахталась, барахталась-барахталась, взбила сметану в масло, оперлась лапками и выпрыгнула. Удалось ли первой лягушке перед кончиной хотя бы наесться сметаны, не сообщается. Зато поступок второй лягушки должен всех замотивировать и создать впечатление, что — кроме как в сметане — никто и не окажется.
Лицевая же сторона ручного управления — это амбициозность и одновременно нереализуемость ставящихся целей на фоне сверхизбыточности функций у госаппаратчиков. И еще — обилие «нормативки», провоцирующей вопросы-жалобы «а за что хвататься?» и произвол контролирующих органов. Наиболее эффективный выход из такой ситуации — работа на опережение,
В советские времена такие отчеты с мест тоже практиковались. Но при этом центральные органы власти, а по их примеру все центральные руководящие органы общественных организаций, а вслед за ними и вся вертикаль регулярно обсуждали тематические отчеты нижестоящих с предшествующим комиссионным обязательным выездом на место и с последующим коллегиальным обсуждением итогов изучения. Сейчас такого нет. Отчеты превратились в самоотчеты. Центр, конечно, как бы в курсе происходящего на местах, но — никогда в деталях и мелочах. А люди это чувствуют. Отсюда такой высокий интерес народа к прямым линиям с президентом.
Вот такие некоторые выводы повлек за собой всего-навсего мелкий факт из жизни калужской администрации. Хотя, может, и не такой уж мелкий.