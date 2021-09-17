Нефтяные котировкипродемонстрировали уверенный рост: фьючерсына нефть маркиBrentвплотную подошли к семинедельному максимуму, в то время как контракты наWTIприблизились к максимуму за шесть недель. Поводом для оптимизма стали представленные обновленные прогнозы по уровню спроса, опубликованные на неделеОПЕК и МЭА. Дополнительным фактором поддержки для нефти стал продолжающийсякризис в нефтедобыче Мексиканского залива, вызванный приостановкой добычи и нефтепереработки из-за последствий прошедшего ураганаИда.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Все последнее время на фоне всплеска заболеваемостикоронавирусомв азиатском регионе в фокусе внимания рынков оставались прогнозы ОПЕК, минэнерго США и МЭА. Ежемесячно эти организации актуализируютсвои прогнозы по нефтяному рынку, выступаяориентиромдля отраслевых игроков. На данный момент все внимание инвесторов сосредоточено на прогнозах по уровню спроса, который может быть заметно скорректирован в случае введения новыхлокдаунов и, соответственно, замедления темпов восстановления экономики.

Неудивительно, что инвесторы с энтузиазмом воспринимают позитивные сигналы от этих ведомств, которые сохраняют позитивный взгляд. Так, МЭАпонизило прогноз по спросу на 2021 годвсего на 105 тыс. баррелей в сутки, причем преимущественноза счет III квартала. ОПЕКсохраниласвойпрогнозбез изменений за счет более высоких показателей мобильности в странах ОЭСР. При этом оценкипо уровню спросана 2022 годповысили обе организации: МЭА на 85 тыс. баррелей в сутки, ОПЕК — почти на 1 млн баррелей в сутки.

The National Guard Последствия урагана Ида. Штат Луизиана, США

Этивоодушевляющие прогнозы привели к снижению напряженности на рынке нефти, в результате чегокотировкина нефть маркиBrent, наконец, вышли из затяжной консолидациина уровне$70,5−73,5 за баррель. Сегодняс утра нефть торгуется выше $75за баррель и имеет все шансы на достижение зоны $76,8−78.

Поводов для заметной коррекции на рынке не наблюдается. Скорее, напротив, оптимизм игроков срочного рынка перекинулся и на акции нефтяных компаний: так, с начала недели ключевые российские нефтяные компании уже прибавили в среднем 6%, отыгрывая позитивные прогнозы на 2022 год.

Дополнительную поддержку ралли на нефтяном рынке оказывает затянувшееся по времени восстановление нефтегазовой отрасли на побережье Мексиканского залива. Отметим, что в четверг, 16 сентября, в регионе все еще оставалось закрыто28% добычи нефти, а совокупный ущерб, нанесенный ураганомИда американской добыче, может составить 30 млн баррелей, по оценке МЭА.

Carey Akin Буровая установка в Мексиканском заливе

На фоне простаивающих производственных мощностей запасы нефти в США активно снижаются последниедве недели. Вчастности, по оценкамEIA, озвученным 15 сентября, запасыужесократились на6,4млн,в то время как ожидалось снижение на 3,5 млн баррелей. Оценки минэнерго США ужестали дополнительнымфактором для спекуляций и продолжения нефтяного ралли, в то время как сезон урагановв Мексиканском заливееще не окончен и отраслевыеагентства обещают повышеннуюштормовую активность. Поэтому новости из Атлантики, вероятно, останутся в фокусе внимания рынков в ближайшие недели. Сегодня, 19 сентября, с утра котировки фьючерсов на нефть маркиBrent торгуются на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.