В Южной Корее нарастает возмущение поведением гинеколога, подозреваемого в изнасиловании пациентки под наркозом.

Иван Шилов ИА REGNUM Медсестра

Согласно южнокорейским СМИ, 16 сентября дело руководителя отделения акушерства и гинекологии в южнокорейском городе Пусан было передано в прокуратуру.

По данным правоохранительных органов, в феврале текущего года врач ввёл снотворное пропофол пациентке, страдавшей миомой матки и перенесшей операцию, и совершил с ней половой акт.

Так как в операционной не было камер видеонаблюдения и другого персонала, преступление могло остаться незамеченным, если бы пострадавшая не отошла от наркоза раньше, чем предполагал врач.

Гинеколог отрицает свою вину, однако орден на арест всё же был выдан спустя семь месяцев после инцидента, поскольку ДНК врача была обнаружена в теле жертвы.

«Вот почему правительству необходимо принять поправку к закону, предусматривающей обязательную установку камер видеонаблюдения в операционных», — пишет myou***.

Publicdomainpictures.net Врач

«Эта статья наглядно показывает, почему врачи выступают против установки камер. Примите скорее поправку и установите камеры как можно скорее!» — призывает baeb***.

«Отмените лицензию этого врача!» — требует sing***.

«Мир сошёл с ума! Вот что бывает, когда у человека есть лицензия врача…» — недоумевает htj***.

«В нашем мире развелось слишком много извращенцев», — отмечает kdgg***.

«Чем они занимались все эти семь месяцев?» — интересуется 73pa***.

«Необходимо кастрировать всех, кто совершил преступление сексуального характера!» — призывает msko***.

«Надеюсь, он понесет суровое наказание. Как минимум у него нужно отобрать лицензию и поставить клеймо насильника», — надеется sadi***.

Операционная

«Приговорите его к пожизненному!» — требует kimk***.

«Много ли пациенток пострадали от рук такого врача? В любом случае гинекологами и акушерками должны быть исключительно женщины!» — пишет prid***.

«Считаю, что необходимо провести тщательное расследование и выяснить, сколько женщин подверглись насилию со стороны этого человека. Необходимо раскрыть его личность и приговорить к пожизненному заключению, чтобы он больше не смог работать врачом», — комментирует aswa***.

«Его нужно кастрировать!» — призывает sera***.

«Он сумасшедший!» — пишет 2020***.

«Не понимаю, как медсестры не заподозрили неладное? Они что, притворились, что ничего не знают?» — интересуется trup***.