Почему Москва требует хранить память о героях войны от Риги, но не от Баку?
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь «обратила внимание» на отсутствие реакции латвийских властей на осквернение мемориального камня воинам Красной армии — освободителям Риги от немецко-фашистских оккупантов. «Мы надеемся, что циничные поползновения радикалов, которые посягнули на священную память тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, получат должную оценку со стороны латвийских властей», — заявила она.
Ожидать от современных латвийских властей уважения к памяти тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, на что напирает Мария Захарова, это как минимум наивно: они сами близки к тем, кто был нацистскими приспешниками в годы Великой Отечественной войны, а также их современным идейным и политическим последователям. И они не менее циничны, чем радикалы, которых осуждает представитель нашего МИД.
Но при всей их циничности и ненависти к России и нашему общему советскому прошлому власти Латвии не могут уйти от своих обязательств по пакету соглашений о выводе российских войск с территории этого образовавшегося в 1991 году государства. В соглашении о гарантиях российским военным пенсионерам, оставшимся в Латвии, входящем в этот пакет, ясно прописано, что Рига гарантируют сохранность солдатских могил и мемориалов воинам Красной армии. Смогли ведь этого добиться в непростые 1990-е! Вот на этот документ и надо продолжать опираться!
К сожалению, вместо того, чтобы твёрдо стоять на принципиальной позиции, наш МИД и мемориальная служба Министерства обороны «плывут», идут на соглашательство. Они смеют беспокоить прах героев, как это было недавно в латвийском городе Мадоне. Они не препятствуют переносу мемориалов, как это было в 2006 году в Бауске и как планируется сейчас сделать в Екабпилсе.
Тем не менее, как мы видим, по крайней мере на уровне заявлений, данная тема на западном направлении — в отношении Латвии, Эстонии, Польши, Украины и так далее — звучит, и звучит громко.
Согласитесь, однако, что уважения к памяти тех, кто боролся с фашизмом, Россия должна требовать не только от тех, кто является сегодня нашим открытым противником, но в первую очередь от тех, кто называет себя нашими друзьями. И уж точно она должна подходить к случаям надругательства над этой памятью на общих основаниях, иначе подрывается сама мировоззренческая основа этой борьбы.
Так вот, по сообщениям СМИ, подтверждённым фотоснимками, сделанными со спутников, на территориях Нагорного Карабаха, занятых Азербайджаном в ходе прошлогодней воны, за последнее время было уничтожено несколько памятников нашим заслуженным соотечественникам, внесшим свой героический и самоотверженный вклад в Победу 1945 года. Это памятник и мемориальный комплекс маршала авиации Сергея Александровича Худякова (Арменака Артемовича Ханферянца) в селе Мец Тагер в Гадрутском районе. Это памятник дважды Герою Советского Союза гвардии подполковнику морской штурмовой авиации Нельсону Георгиевичу Степаняну в городе Шуша. Это памятник Ивану Федоровичу Тевосяну, герою Социалистического Труда, являвшемуся в 1940—1948 годах наркомом и затем министром чёрной металлургии СССР — тоже в Шуше.
Где реакция нашего МИД на это?