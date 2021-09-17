Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь «обратила внимание» на отсутствие реакции латвийских властей на осквернение мемориального камня воинам Красной армии — освободителям Риги от немецко-фашистских оккупантов. «Мы надеемся, что циничные поползновения радикалов, которые посягнули на священную память тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, получат должную оценку со стороны латвийских властей», — заявила она.

Russia-armenia.info Бюст маршала авиации Сергея Александровича Худякова (Арменака Артемовича Ханферянца) у Дома-музея в селе Мец Тагер

Ожидать от современных латвийских властей уважения к памяти тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, на что напирает Мария Захарова, это как минимум наивно: они сами близки к тем, кто был нацистскими приспешниками в годы Великой Отечественной войны, а также их современным идейным и политическим последователям. И они не менее циничны, чем радикалы, которых осуждает представитель нашего МИД.

Но при всей их циничности и ненависти к России и нашему общему советскому прошлому власти Латвии не могут уйти от своих обязательств по пакету соглашений о выводе российских войск с территории этого образовавшегося в 1991 году государства. В соглашении о гарантиях российским военным пенсионерам, оставшимся в Латвии, входящем в этот пакет, ясно прописано, что Рига гарантируют сохранность солдатских могил и мемориалов воинам Красной армии. Смогли ведь этого добиться в непростые 1990-е! Вот на этот документ и надо продолжать опираться!

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

К сожалению, вместо того, чтобы твёрдо стоять на принципиальной позиции, наш МИД и мемориальная служба Министерства обороны «плывут», идут на соглашательство. Они смеют беспокоить прах героев, как это было недавно в латвийском городе Мадоне. Они не препятствуют переносу мемориалов, как это было в 2006 году в Бауске и как планируется сейчас сделать в Екабпилсе.

Тем не менее, как мы видим, по крайней мере на уровне заявлений, данная тема на западном направлении — в отношении Латвии, Эстонии, Польши, Украины и так далее — звучит, и звучит громко.

Согласитесь, однако, что уважения к памяти тех, кто боролся с фашизмом, Россия должна требовать не только от тех, кто является сегодня нашим открытым противником, но в первую очередь от тех, кто называет себя нашими друзьями. И уж точно она должна подходить к случаям надругательства над этой памятью на общих основаниях, иначе подрывается сама мировоззренческая основа этой борьбы.

Armmuseum.ru Памятник дважды Герою Советского Союза гвардии подполковнику морской штурмовой авиации Нельсону Георгиевичу Степаняну в городе Шуша

Так вот, по сообщениям СМИ, подтверждённым фотоснимками, сделанными со спутников, на территориях Нагорного Карабаха, занятых Азербайджаном в ходе прошлогодней воны, за последнее время было уничтожено несколько памятников нашим заслуженным соотечественникам, внесшим свой героический и самоотверженный вклад в Победу 1945 года. Это памятник и мемориальный комплекс маршала авиации Сергея Александровича Худякова (Арменака Артемовича Ханферянца) в селе Мец Тагер в Гадрутском районе. Это памятник дважды Герою Советского Союза гвардии подполковнику морской штурмовой авиации Нельсону Георгиевичу Степаняну в городе Шуша. Это памятник Ивану Федоровичу Тевосяну, герою Социалистического Труда, являвшемуся в 1940—1948 годах наркомом и затем министром чёрной металлургии СССР — тоже в Шуше.

Где реакция нашего МИД на это?