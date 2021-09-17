Многочисленные сообщения о невыносимых условиях труда в сервисе «Яндекс.Еда» побудили пользователей интернета обсудить данную ситуацию. Граждане оставили свои комментарии в социальной сети Facebook.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Курьер службы доставки «Яндекс.еда»

«Я, когда вижу курьеров «Яндекс.еды», не понимаю: в стране что, больше работы никакой нет? Ребята, идите, устройтесь бариста, официантом или ещё кем-то, кто работает не так унизительно. «Яндекс» же не на пустом месте решил организовать такую структуру, а для того, чтобы стричь бабки. А стригут они за счёт унизительного положения курьеров. Ребята, очнитесь!» — обращается Игнат Р.

Многие пользователи отмечают, что сложная экономическая ситуация подстегнула интерес населения к работе курьеров, но «Яндекс, судя по всему, забыл обеспечить своих работников достойными условиями труда.

«Доставщики приобрели свою актуальность только в условиях пандемии, ранее никто не замывался о том, чтобы заказывать еду с помощью пешеходных курьеров. Но, несмотря на повышенный спрос, эти самые курьеры выглядят очень жалко. А в России уже сильно похолодало. Я не сильно бы хотел встретить на пороге обмороженного человека, бьющегося за минимальную зарплату в России», — пишет Геннадий Р.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Курьер службы доставки «Яндекс.еда»

Некоторые комментаторы отмечают, что испытывают чувство сожаления, когда встречают на своём пороге курьера «Яндекс.еда». Граждане пишут, что работники этого сервиса выглядят очень измотанными, что означает, что они работают на износ.

«Я не пользуюсь «Яндекс.едой» чтобы не встречаться с этими курьерами, перед которыми я чувствую себя неудобно. Мне их реально жалко. А вот перед обычными доставщиками я себя так не ощущаю. Видимо, «убитый» внешний вид ребят в жёлтых куртках меня угнетает», — подозревает Елена М.

Часть людей считает, что причина данной проблемы кроется в жадности руководства «Яндекса», котороегонится лишь за прибылью, а на своих сотрудников компании наплевать.

«Беда в подобных сервисах наступает тогда, когда в попытке завладеть монополией на рынке капиталист занижает цены до предела, но не за счёт модернизации и новых технологий, а просто выжимая из сотрудников последние соки. Нормальные компании так не поступают, но отожравшиеся капиталисты удавятся, но не поступятся первым местом», — указывает Сергей К.

Ряд пользователей указывает на то, что через «Яндекс.еду» прошло уже огромное число работников, там царствует бесконечная текучка. Поэтому каждый сам может убедиться, благодаря сети, какими условиями обеспечивает «Яндекс.еда» своих курьеров.

«Работа в «Яндекс.Еда» — это рабство откровенное. Вспомните, год назад курьеры уже успели устроить забастовку из-за невыносимых условий труда. К тому же можно посмотреть отзывы бывших работников, которые ни одного лестного слова сказать не могут о «Яндекс.Еда», — отмечает Евгений Ч.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьер сервиса «Яндекс.Еда»

Нашлись и те, кто уверены, что за «Яндексом» накопилось уже столько грехов, что пора бы российским правоохранителям обратить своё внимание на данную компанию и разобраться с етм, что происходит в сервисе доставки еды.

«Я бы не месте правоохранителей серьёзно присмотрелся к сервисам «Яндекса» и к тому, как они взаимодействуют со своими работниками. Как по мне, так там столько нарушений, что не замечать этого — позорно», — написал Алексей А.

Напомним, 17 сентября пользователи интернета решили обсудить ситуацию вокруг многочисленных жалоб работников сервиса «Яндекс.Еда» на невыносимые условия труда.