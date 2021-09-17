Заявление адвоката Сергея Бадамшина о том, что суд в Москве приостановил решение МВД РФ о нежелательности пребывания стендап-комика Идрака Мирзализаде в России, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 17 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Всё равно он долго не задержится, теперь его все знают. Прославился на всю страну», — считает Василий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что адвокат Мирзализаде знал, на что шёл, когда принимал со своим клиентом решение подавать апелляцию в судебный орган. Граждане уверены, что суд поступил правильно, но тем не менее разбирательство в отношении оскорбившего русских стендап-комика останавливаться не должно.

«Министерство внутренних дел — это исполнительный орган государства, подчиняющийся непосредственно правительству России. Лишение права пребывания иностранного гражданина на территории России не входит в компетенцию МВД любого государства, персона нон грата — это дипломатический термин, никак не связанный с МВД. Поэтому суд просто принял решение согласно законодательству Российской Федерации, тут ничего удивительного нет», — отмечает Юрий Г.

Цитата из видео на YouTube Идрак Мирзализаде

Некоторые комментаторы отмечают, что государству не нужны такие комики. Без них земля русская не опустеет, а оскорблений в сторону титульной нации станет на порядок меньше.

«Его в дверь, а он в окно. А какие у него смягчающие обстоятельства? Детей в России нет, родителей нет. Какую ценность он представляет для России? Он что, детский хирург или известный учёный? Если его вышвырнуть за пределы Российской Федерации, то страна ничего не потеряет», — написал Владимир Р.

Часть людей считает, что в той ситуации, в которой оказался Мирзализаде, не стоило подавать апелляцию, потому что российский суд по итогу может назначить комику реальное отбывание тюремного заключения.

«Очень зря суд приостановил данное решение. Я видела это выступление. Отвратительная сцена! За такое оскорбление вышвыривать из страны надо! А эта личность ещё смеет апелляцию подавать и права качать. Позорище, а не артист», — поделилась своим мнением Bella A.

Ряд пользователей указывает на то, что российским властям необходимо действовать более жёстко с теми, кто не уважает страну и её народ, да ещё смеет оскорблять русскую нацию.

«А вот на кой чёрт нам в стране такие шутники? Пусть валит к себе в страну и шутит там! Приезжает и оскорбляет народ страны, которая его к себе пустила! Пора бы уже всех таких шутников, артистов, певичек всяких разных, высылать и не пускать!» — указывает Вера И.

Цитата из видео на YouTube Идрак Мирзализаде в суде

Нашлись и те, кто не понимают, почему у Мирзализаде всё-таки существует стан защитников. Граждане считают, что у современной молодёжи серьёзно изменились ориентиры, и совершенно не в позитивном направлении.

«Как же всё-таки всё поменялось в умах молодёжи. Не только оскорбления и унижения называют шуткой, а извращение и хамство — юмором. Где границы дозволенного и где находится совесть у нынешнего поколения? Этот Мирзализаде с таким удовольствием унизительно говорил о русских, что непонятно, почему он так людей ненавидит», — пишет Олег Я.

Напомним, 16 сентября адвокат Сергей Бадамшин заявил журналистам, что суд в Москве приостановил решение МВД РФ о нежелательности пребывания стендап-комика Идрака Мирзализаде в России.