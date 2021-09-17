Заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Америка призывает Украину спасти судебную реформу, завершив комплектацию экспертных коллегий, которые будут заниматься отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«На Украине есть суд? Серьезно?! Нет, что, серьезно? Вот прямо-таки работают настоящие суды? И сколько там майданутых радикалов посадили уже? Это в Афганистане есть суд, в Сомали есть суд, даже, может быть, у игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть суд, ну или хотя бы его подобие, но на Украине суда нет. Откуда он у них возьмётся суд, если они уничтожили государство. Про соблюдение прав человека я вообще молчу. Там и слово такое уже многие люди забыли», — поделился своим мнением Павел К.

Многие пользователи пришли к выводу, что говорить о судах на Украине в принципе глупо, ведь судебная система в стране была, по сути, уничтожена после майдана в 2014 году. Поэтому реформировать, на самом деле, на Украине больше нечего.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Как можно реформировать то, чего и сродни-то не было?! Украина — самая коррумпированная страна в СНГ, здесь денежные кошельки сами решают, кого сажать, а кого на свободу. Тут не реформа нужна, а радикальная хирургия и внешнее управление», — считает Эдуард К.

Некоторые комментаторы отмечают, что США надо просто приказать Украине что-то выполнить, иначе она будет просто юлить и придумывать отговорки.

«Да там же достаточно Байдену щёлкнуть пальцами, и Зеленский послушно сделает всё, что от него потребуется. Разве не так на Украине всё работает? Или же Зеленский решил противиться воле своего хозяина? Последствия будут серьёзными, ему хорошо подумать следует», — отмечает Павел Н.

Часть людей считает, что США сами активно участвовали в разрушении государственных институтов на Украине.

«Забавно видеть, как американцы пытаются спасти украинскую судебную систему, хотя сами активно участвовали в её демонтаже. Теперь это выглядит скорее издевательством, нежели попыткой реальной помощи погибающему государству. Лучше бы печенек заслали, чем советы раздавали», — указывает Геннадий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине явно не помешает нормальный человеческий суд, поэтому стараться исправить ситуацию с судебной системой в стране просто необходимо.

«Украине действительно необходима реформа. Без суда нет никакого государства. Да, они провели свою люстрацию, да. Загнали судей под плинтус, но не всё ещё потеряно. В любом случае от появления на Украине нормального суда выиграют все: и украинцы, и Российская Федерация», — пишет Евгений Ч.

President.gov.ua Конституционный суд Украины

Отдельные комментаторы отмечают, что ничего у реформаторов на Украине не получится, потому что система прогнила насквозь.

«Ничего не выйдет. Это как мёртвому припарка. На Украине больше не будет суда. Только внешнее управление и судьи из Москвы. Иначе опять всё превратится в гуляйполе и начнутся по новой майданы», — предполагает Арсений Г.

Напомним, 17 сентября пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Америка призывает Украину спасти судебную реформу, завершив комплектацию экспертных коллегий, которые будут заниматься отбором кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей.