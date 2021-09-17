Предварительная экономическая оценка, публикованная Росстатом, согласно которой российский валовый внутренний продукт во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% по отношению к тому же периоду прошлого года, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

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«ВВП растёт, цены растут, всё растёт, но не зарплаты. Вот я и не пойму: мне радоваться росту ВВП или нет?» — задаётся вопросом Арсений С.

Многие пользователи пришли к выводу, что экономический рост — это всегда хорошо. Такие процессы всегда позитивно сказываются на все отраслях и, в том числе на благосостоянии простых граждан страны.

«Прекрасная новость. Это показатель того, что российские власти работают над улучшением экономического положения в стране, заботятся о достатке российских граждан. Надо отдать им должное: в условиях ещё не закончившейся пандемии иметь такие успехи на экономическом фронте — такое заслуживает уважения!» — пишет Бельмонт Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что не понимают, чем обоснованы такие данные Росстата. Граждане отмечают, что в России не так уж и много появилось новых производств, а вот старых закрылось очень много.

«А откуда, собственно, появился такой подъём? В чём секрет рывка? Фабрики, заводы, колхозы, всё уже давно уничтожили, и мало что успели ещё построить. Например, Владимирский тракторный завод закрылся (точно не помню) около пяти лет назад, а таких производств, между прочим, как он, малых и крупных, сотни по всей стране!» — указывает Николай Г.

Владимирский тракторный завод. urban3p.ru

Владимирский тракторный завод. urban3p.ru

Часть людей считает, что рост ВВП, если верить информации Росстата, сопровождается небывалым ростом цен практически на все товары в России, что не является признаком здоровой экономики.

«Вырасти-то он, может быть, и вырос, но стоит лишь глубже копнуть в изучении данного вопроса и обнаружится, что он вырос только за счёт роста цен на абсолютно все категории товаров. Стоит учитывать, что население при этом стало ещё беднее. Так что рост ВВП не про простых людей, а про циферки в статистике», — считает Михаил К.

Ряд пользователей указывает на то, что рост ВВП может быть связан и с буквальным обнищанием российского народа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели выбирают товар

«Статистика лукавит, выражая «валовый продукт» в стремительно обесценивающихся рублях, которые безудержно вбрасываются на содержание всевозможных «силовиков» и пенсионеров. Траты на данном направлении растут особенно сильно на фоне выборов, чтобы правящей партии не потерять электорат и не повстречаться с верёвкой и вилами обозлённого народа», — отмечает пользователь под псевдонимом Цап Царапка.

«Валовый внутренний продукт прибавил из-за того, что цены скакнули на нереальный доселе уровень, а мы с вами обнищали. Лучше бы про реальный уровень инфляции рассказали, а не про виртуальный ВВП, который никак жизнь простых граждан не трогает», — призывает Илья С.

Напомним, 13 сентября Росстат опубликовал предварительную экономическую оценку, согласно которой российский ВВП во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% по отношению к тому же периоду прошлого года.