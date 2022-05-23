Сотрудники компании «Вайлдберриз», которая принадлежит семье Бакальчук, возглавляющей рейтинг «10 богатейших семей России — 2021», потребовали доплат и пересмотра условий оплаты труда. В своём открытом письме они сообщили, что в последние месяцы в компании «сложилась крайне неблагоприятная обстановка, обусловленная утверждением и введением с 1 июля 2021 года новой мотивации оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза». Подробности — в материале ИА REGNUM.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

Заявление менеджеров пунктов самовывоза в открытом доступе появилось 15 сентября 2021 года. В нём авторы рассказывают о системе оплаты труда, в результате которой не учтены многие нюансы, например, что «новые мотивационные условия «на скорость» нисколько не облегчили и не простимулировали труд менеджеров, фактически сведя на нет работу сверх графика».

От Татьяны Бакальчук и её мужа — Владислава авторы требуют перерасчёта и доплат к зарплате за август 2021 года по мотивации июня 2021 года, пересмотра принятого порядка на более лояльный, а также убрать «пункт про снижение заработной платы менеджера в зависимости от работы курьеров на пунктах самовывоза», установить график фиксированных перерывов в работе пунктов самовывоза в рамках трудового законодательства, урегулировать спорные моменты по подотчётам и т.д.

На момент подготовки материала под петицией стояли уже более 2,6 тыс. подписей.

Council.gov.ru Татьяна Бакальчук выступает в Совете Федерации

Несмотря на огромные капиталы, уже второй год подряд «Вайлдберриз» попадает в медиаповестку после жалоб работников.

Так, в 2020 году на сайте петиций появилось обращение, в котором сотрудник компании жаловался на условия труда, тяжелый график работы и отношение «как к рабам».

Автор — Алексей Б. тогда в числе прочего потребовал соблюдения прав сотрудников, оплаты переработок по закону и «не считать сотрудников за рабов, которые могут и в холод, и в голод, и в жару, и 24 часа в сутки 7 дней в неделю и бесплатно».

И вот сейчас с претензиями выступили и менеджеры пунктов самовывоза.

Что же происходит в бизнес-империи самой богатой семьи?

Империя Бакальчук

По данным ЕГРЮЛ, Татьяна Бакальчук владеет двумя активами — 99% доли в ООО «Вайлдберриз» (прописана в Подмосковье) и 100% в ООО «Вайлдберриз Банк» (денежное посредничество, создана в 1990 году). Председатель правления банка — Марина Мельник, владеющая компанией в области права.

(сс) Рустем Кадыров. president.tatarstan.ru Распредцентр Wildberries в Татарии

Оставшийся 1% в ООО «Вайлдберриз» с декабря 2019 года принадлежит Владиславу Бакальчуку — супругу директора и основного владельца. Он же является единственным владельцем курьерской компании ООО «ВБ Девелопмент», созданной в октябре 2006 года. Директор — Пётр Кесаев.

За 2020 год компания «ВБ Девелопмент» продемонстрировала резкий рост показателей. Выручка составила 1 483 965 000 рублей (прирост на 3678,8% к итогам 2019 года, когда было 39 млн рублей), а чистая прибыль — 17,3 млн рублей (прирост на 195,4%).

На конец 2020 года за Владиславом Бакальчуком также числилось АО «Подольск Логистика».

ООО «Вайлдберриз» за пандемийный год получило 169 773 813 000 рублей выручки против 116 946 049000 рублей годом ранее. Чистая прибыль за 2020 год составила 2,113 млрд рублей (в 2019 году — 4,414 млрд рублей).

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу общества в 2020 году, было 744,132 млн рублей.

President.tatarstan.ru Татьяна Бакальчук и глава Татарии Рустам Минниханов

«В 2020 году участнику общества — Бакальчук Татьяне Владимировне начислен доход в виде оплаты труда — 901 тыс. руб., дивидендов — 465 517 тыс. рублей», — отмечается в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

В свою очередь компания «Вайлдберриз» является основным владельцем для 13 юрлиц в Татарии, Удмуртии, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Челябинской, Тамбовской, Воронежской, Ивановской, Тульской областях, Москве. Также отдельные юрлица группы представлены в Казахстане, Белоруссии, Словакии, Армении.

В 2018 году Татьяна Бакальчук также учредила на Кипре WILDBERRIES HOLDINGS LTD.

О проверках

Компания «Вайлдберриз» была объектом проверок более 200 раз. Часть из них проводились трудовой инспекцией, и не все заканчивались благополучно для ООО.

Так, например, в марте 2021 года из проведенного анализа расчетных листков было установлено, что денежная компенсация в размере 20% от оклада, как прописано в трудовом договоре, за период с марта 2020 по март 2021 года одному из работников «не начислялась и не выплачивалась». Фирму обязали не только выплатить долг, но и «в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 236 ТК РФ произвести начисление и выплату компенсации за задержку выплаты заработной платы».

(сс) Рустем Кадыров. president.tatarstan.ru Работник распредцентра Wildberries в Татарии

На октябрь 2021 года Государственная инспекция труда в Московской области проведет плановую проверку компании «Вайлдберриз».

К слову, претензии к фирме Бакальчук есть и у администрации Подольска. 18 октября 2021 года суд рассмотрит иск к ООО «о признании, сносе». Пока неизвестно, о каком именно объекте идёт речь. А 21 октября будут заслушаны претензии итальянской фирмы FREDDY S.P.A. на более чем 11,7 млн рублей.

И это помимо целой серии исков от ИП и юрлиц по всей стране, которые пытаются взыскать как убытки, так и долги.