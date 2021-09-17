Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в ситуации разрыва контракта между Австралией и Францией на поставку подводных лодок Парижу стоит напомнить, о его решении разорвать с Россией контракт на поставку вертолётоносцев «Мистраль», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 17 сентября в социальной сети Facebook.

Herbert Basedow — National Museum of Australia Австралийский абориген метает бумеранг

«В точку попала. Я тоже об этом подумала. Сразу вспоминается, как Франсуа Оланд подставил Путина! Всё в итоге возвратилось бумерангом. Пусть пожинают плоды своих деяний», — считает Swetlana C.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация до боли напоминает то, как Франция в своё время опрокинула Россию с поставкой двух вертолётоносцев «Мистраль».

"Память французов коротка и избирательна. Но им повезло — есть люди и страны, которые помогут им вспомнить всё. Например, Российская Федерация, которую французы нагло кинули со своими погаными Мистралями. Ну и как вам теперь, приятно?» — обращается Семён Т.

Yannick Le Bris — netmarine.net Универсальный десантный корабль типа «Мистраль»

Некоторые комментаторы отмечают, что на Западе, если судить по данным событиям, нет никакого единства, все друг с другом грызутся и пытаются подсидеть.

«Отличные друзья у Франции. Когда-то ради этих друзей они кинули Россию. А сейчас эти друзья кинули Францию, что, конечно же, неудивительно. На Западе пытаются рисовать красочную картинку, мол, они все там такие дружные и друг друга в беде не оставляют. Как мы видим, ради халявы готовы друг другу глотки перекусить. Во всей этой ситуации мне Францию даже жалко как-то становится», — пишет Ринат Р.

Часть людей считает, что такой предательский поступок может ударить по рейтингу французских властей, которых развели как младенцев, а им и ответить-то нечего.

Andrew Parsons / No 10 Downing Street Премьер-министры Великобритании и Австралии — Борис Джонсон и Скотт Моррисон

«Продажные свиньи, что здесь ещё можно сказать. Французам можно только посочувствовать. Их публично унизили и кинули на бабки. Теперь, судя по всему, стоит ждать падения рейтинга Макрона, который вёл проамериканскую политику всё это время», — отмечает Сергей Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что данный разрыв контракта является стратегической ошибкой французских властей, сделавших ставку на союз с англосаксами.

«Бедная Франция. К сожалению, даже такой урок не исправит французских политиков, желающих дальнейшего объединения с НАТО и предательскими англосаксами. Де Голль, должно быть, в гробу вертится!» — поделился своим мнением Stepan R.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Отдельные комментаторы отмечают, что рынок вооружений — крайне конкурентное место, в котором выживает сильнейший, а слабейший теряет всё.

«Да всё просто: конкуренция производителей оружия. Так и горбачёвская и ельцинская Россия просилась в НАТО и Европейский союз, но в результате получила от ворот поворот по той же причине. Я живу давно на Западе, и если кто-то хает Россию, то я ему сразу же отвечаю: вы сами сделали Российскую Федерацию такой, отвергнув нас и разрушив Советский Союз. Путин — это как инстинкт самосохранения. Пора, видимо, и Франции своего Путина выдвинуть, иначе государству конец», — предрекает Иван И.

Напомним, 16 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём Telegram-канале, комментируя разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, о том, что Парижу стоит напомнить, о его решении разорвать с Россией контракт на поставку вертолётоносцев «Мистраль».