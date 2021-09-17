Заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах не продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам российского голубого топлива с 1 октября 2022 года вызвало обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 16 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Ну и правильно, из России-то газ слишком дешёвый, а в Европе он самое то. Польские налогоплательщики обязаны сказать спасибо своему правительству за заботу», — считает Геннадий Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша имеет полное право отказаться от крайне выгодного предложения со стороны России по поставкам газа. Вот только граждане отмечают, что польский народ, видимо, не сильно обрадуется данной новости.

«Польша — это суверенное государство. Раз не хочет она продлевать контракт, пусть не продлевает. Они могут газ закупать даже в Германии. Украина же вот, к примеру, покупает и снабжает свою страну газом из Европы. Это их решение, они всё просчитали, и несмотря на то, что цена будет дороже, страна справится, не бедная», — указывает Сергей Е.

Некоторые комментаторы напоминают, что намерение польской стороны пересесть с российской газовой трубы на датскую может обернуться казусом, ведь власти Дании столкнулись с препятствиями: экологические нормы не позволяют им пользоваться газопроводом Baltic Pipe.

«Так, стоп. В июне 2021 Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe по экологическим причинам. Что-то поменялось? Или польские власти дурят своё население, а сами всё-таки заключат с «Газпромом» злополучный контракт?» — подозревает Илья П.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

Часть людей считает, что пусти даже Дания по свой трубе газ в Польшу, данный объём голубого топлива никак не удовлетворит заявленные ранее потребности.

«А что, балтийская труба с её потенциальными десятью миллиардами кубометров норвежского газа разве покроет потребность современной «Речи Посполитой»? Панам уже сегодня нужно вдвое больше, а в балансе на тридцатый год Варшава обозначила необходимость голубого топлива в объеме 30 миллиардов кубов! Вот уж точно: «Назло маме отморожу рога и копыта», — пишет Tanya A.

Ряд пользователей указывает на то, что в Польше бытует и другое мнение насчёт будущих поставок газа из России. Граждане больше склоняются к той точке зрения, что Варшава не рискнёт переходить с выгодного российского топлива на более дорогие аналоги.

«Стоит отметить, что это мнение только лишь одного польского чиновника. Другие же, наоборот, предрекают, что Польша нескоро ещё слезет с российской газовой трубы. Но тут и к бабке не ходи, очевидно, что выгоднее предложения, чем со стороны России, никто не делает. Просто кто-то решил повыкаблучиваться, политических очков поиметь», — поделился своим мнением Дмитрий Т.

«России вроде как должно быть совершенно побоку, чего там собирается делать Польша. «Северный поток — 2» достроен, и он способен покрыть собой достаточное количество потребителей, чтобы наполнить российский бюджет достаточным количеством денег», — написал Владимир А.

Напомним, 16 сентября уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил в эфире радиостанции Siódma9.pl о планах не продлевать контракт с «Газпромом» по поставкам российского голубого топлива с 1 октября 2022 года.