Опубликованная ФСБ видеозапись допроса задержанных по подозрению в организации взрыва газопровода на территории Крыма 23 августа, в ходе которого один из обвиняемых заявил, что совершил преступление из-за угроз его семье со стороны представителей украинских спецслужб, стала поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 16 сентября в социальной сети Facebook.

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«И снова ФСБ качественно сработала! Респект ребятам, которые оберегают нас от таких вот диверсантов», — пишет Сергей Г.

Многие пользователи оказались крайне рады, что диверсанты, устроившие взрывы в Крыму, во-первых, были задержаны, а во-вторых, уже дают признательные показания. Это является заслугой оперативной работы российских спецслужб, пишут граждане.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ФСБ

«Слава богу, что их установили и арестовали. А то вспомнишь, как дела обстоят на Украине, где постоянно кого-то убивают, а все обвинения почему-то сваливают на абстрактную Россию, якобы Путин сам лично кого-то казнит в их стране. Благо у нас всё-таки дела расследуются и виновных находят. Надеюсь, что правоохранители установят правду в этом деле, и виновных накажут», — поделился Евгений Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что спецслужбы Украины, принуждая граждан совершать террористические акты, сами становятся террористическими структурами, к которым должно быть соответствующее отношение.

«Украина, судя по всему, окончательно становится террористическим государством. Очень зря они это делают, последствия будут крайне тяжёлые. Никто не считается с террористами. Их, как известно, просто уничтожают», — отмечает Искандер Б.

Часть людей считает, что к показаниям диверсанта необходимо подходить с изрядной долей скепсиса, потому что, вероятно, он всеми силами пытается избежать сурового наказания за своё деяние.

Hk.npu.gov.ua Украинские силовики

«Чтобы спасти свою шкуру, люди чего только не выдумывают. Спрашивается: а где были твои мозги, когда ты соглашался на это преступление? Под дурачка пытается косить, но ему только дурачок в таком случае и поверит. Шёл на террористический акт, ему приказали совершить террористический акт, и он его, собственно, совершил. Всё, дело закрыто. Пускай теперь сидит на нарах», — указывает Билл М.

«Очевидно, что это дежурная деза и информационный мусор, призванный оправдать зверства против коренного населения Крыма. Они просто ненавидят людей, они террористы и фашисты. С ними нет смысла вести разговоры, их надо устранять», — призывает Микола З.

Ряд пользователей указывает на то, что слова исполнителя взрыва могут являться и правдой, ведь зверства украинских силовиков уже давно всем известны, и удивляться угрозам жёнам и детям в такой ситуации не стоит.

«Ну, народ, давайте быть более разумными, ну не зря же ФСБ тратит время на то, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Может быть, подрывнику действительно угрожали расправой над семьёй на Украине. В такое несложно поверить. Вполне себе рабочий вариант. Тем не менее сотрудникам ФСБ ещё предстоит установить правдивость слов этих террористов, может быть, подтвердится и такая версия», — написал Геннадий Р.

Напомним, 16 сентября пресс-служба Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись допроса задержанных по подозрению в организации взрыва газопровода на территории Крыма 23 августа, в ходе которого один из обвиняемых заявил, что совершил преступление из-за угроз его семье со стороны представителей украинских спецслужб.