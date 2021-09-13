Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны с призывом проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму нашло живой отклик в Telegram. И хотя заявление главы государства большинство телеграм-каналов сочло оправданным, часть из них обратило внимание на риски, которые несет в себе речь российского лидера. Например, сомнения у ТГ-сообщества вызвал призыв президента выбирать ответственных, деятельных и авторитетных людей: дескать, столько требований к кандидатам может вызвать замешательство у электората.

Иванов В., Бурова О. Все на выборы! 1947

«Обращение президента к россиянам с призывом ответственного подхода к выборам в Госдуму можно понять как сигнал к повышению явки, потому что выступление первого лица по теме голосования в канун выборной трехдневки повышает интерес граждан к процессу, а значит, многие из тех, кто сомневался, идти или не идти на избирательный участок, могут взять и прийти, повысив общий показатель явившихся», — написал телеграм-канал «Мастер пера».

В то же время автор публикации считает, что наказ президента России избрать в Госдуму депутатов, способных сдержать слово, выполнить обещания, оправдать надежды и доверие, едва ли безоговорочно применим вообще хоть к какой-то партии.

«Между тем прежний опыт свидетельствует о том, что многие обещания как раз-таки и не исполнялись, а, напротив, избранники подчас или пустословили, или вовсе принимали большинством такие законы, которые становились для страны неприятной неожиданностью», — отмечает ТГ-канал.

Сударственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. duma.gov.ru Депутаты VII созыва Го

Поэтому нынешний совет или просьба главы государства избрать в Госдуму ответственных, деятельных и авторитетных людей может или поставить электорат в замешательство, или же спровоцировать лихорадочный поиск таковых в предлагаемых списках, считает автор поста.

«Однако совсем не факт, что этот поиск по подсказанным сверху критериям сформирует в головах избирателя такую картину мира, которая обеспечила бы безоговорочную победу какой-то одной партии. Конечно, президент серьезно рискует, высказывая правильные по содержанию слова и напутствуя россиян отдать голоса только тем кандидатам, которые точно выполнят взятые обязательства. Но и не обращаться к стране в преддверии выборов президент, конечно, не мог, потому что тогда бы ситуация выглядела еще более двусмысленной и странной, а так глава государства выполнил свою функцию гаранта обнадеживающего образа будущего, а вот каким оно будет в реальности, зависит уже от совпадения или, наоборот, разбалансировки ряда ключевых факторов», — делает прогноз «Мастер пера».

По мнению телеграм-канала «Друид», обращение главы государства с призывом к населению проголосовать на выборах — скорее номинальный шаг. Ведь в противном случае президента могли подвергнуть критике за то, что он не предпринял всех мер для повышения явки на избирательные участки.

«Призыв Владимира Путина проголосовать на выборах следует рассматривать как номинальный акт, а не проявление Real Politik. Тут нужно рассуждать от обратного. Если бы глава государства не сделал этого, то началась бы волна негатива и имиджевых атак», — пишет канал.

Рабочие депутаты и представители перед отъездом с Ленских приисков. 18 апреля 1912

В противовес этой точке зрения телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК» заявил, что граждане последуют призыву российского лидера и выступление президента в конечном итоге приведет к повышению явки избирателей.

«Такой получается своего рода «финальный аккорд», дающий «толчок» к действию уже сформированному ядру поддержки», — отмечает ТГ-канал.

Пожалуй, один из самых смелых прогнозов сделал телеграм-канал «Кремлевский шептун». В обращении президента к гражданам России он увидел даже не столько попытку повысить явку, сколько подготовку к трансформации власти.

«Владимир Путин подготовил россиян к возможным перестановкам во власти после выборов в Госдуму во время обращения по случаю голосования и напомнил о новых полномочиях парламента, который теперь утверждает председателя правительства РФ, его замов и министров», — написал телеграм-канал.

Какого-то внятного разъяснения своему предположению автор публикации не дает. Вместо этого он вкратце пересказывает основные тезисы обращения российского лидера к населению и пытается спрогнозировать возможное развитие событий в случае, если Путин откажется выдвигать свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.

«Учитывая новые полномочия Госдумы, о которых напомнил Путин, своим обращением глава государства обозначил, что переназначение правительства будет. Вопрос состава правительства обретает актуальность в свете нескольких событий. К примеру, ходят слухи о том, что глава МИД Сергей Лавров может перейти в Госдуму. Кроме того, изменения могут быть на фоне приближающегося 2024 года. В случае, если Путин не пойдет на новый срок и будет запущена горячая фаза транзита власти, премьер может стать исполняющим обязанности главы государства. Поэтому решение о том, кто будет председателем правительства на момент транзита власти, будет важнейшим», — пишет «Кремлевский шептун».

Переназначение правительства было бы логичным, но вряд ли его состав будет изменен радикально, считает автор публикации. Продолжая развивать свою теорию, он отмечает, что Путин в выступлении дополнительно говорит о важности взаимодействия исполнительной и законодательной власти, чтобы подчеркнуть переформатирование общественной жизни, из которого может родиться новый «социальный договор».

«Правительство уже утвердило стратегию национального развития до 2030 года, но она пока непонятна широким кругам населения. А в случае переназначения правительства этот документ может быть поднят на флаг и стать символом создания нового социального договора и формирования нового общественно-политического пространства», — подытоживает телеграм-канал, так и не давая логического объяснения своему прогнозу о том, почему главной задачей в речи президента была подготовка к трансформации власти.

Оно и понятно — для читателей популярных сообществ Telegram важна не столько правдоподобность логических конструкций, сколько их близость к конспирологии. Не случайно подобные публикации с претензией на разоблачение очередной теории заговора вызывают куда больший интерес читателей, чем грамотная оценка со стороны экспертного сообщества.