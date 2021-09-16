Если Соединенные Штаты действительно хотят свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, Тихоокеанские островные страны (PICs) должны быть большей частью стратегии Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Регион PICs состоит из 15 островных государств с населением 2,7 миллиона человек. Он занимает площадь, превышающую площадь Африканского континента, охватывает 15 процентов поверхности планеты и является домом для богатой культуры, природных ресурсов и биоразнообразия. В регионе задействован ряд крупных игроков: Новая Зеландия, Австралия, Тайвань и Япония, но Китай в настоящее время также оказывает там большое влияние.

В последнее десятилетие Китай предпринял значительные шаги по расширению своего присутствия в развивающихся регионах и в качестве глобального игрока. В рамках своей экспансионистской стратегии Китай предпринял значительные шаги в области PICs. В 2019 году Кирибати и Соломоновы острова разорвали свои отношения с Тайванем, чтобы установить дипломатические отношения с Пекином. Китай распространил свои проекты инициативы «Пояс и путь» на страны PICs, а отчеты показывают, что китайские компании уже начали заниматься недопустимыми лесозаготовками, добычей полезных ископаемых и рыболовством. Хотя никто не знает конечных целей Китая в регионе, вторжение его может в конечном итоге привести к созданию военной базы в Вануату или Тонге.

США и их союзники в Индо-Тихоокеанском регионе должны быть обеспокоены растущим влиянием Китая. Этот район имеет огромное геостратегическое значение, учитывая, что он охватывает обширную территорию исключительных экономических зон, важные морские маршруты, ключевые телекоммуникационные кабели и ценные ресурсы.

Деятельность Китая может нанести ущерб торговле США, доступу в интернет, политике в области телекоммуникаций и экологическим проектам. В экологическом плане Китай имеет плохие показатели в развивающихся государствах; богатые ресурсами страны, такие как Папуа-Новая Гвинея, которая является кладезем золота, меди и природного газа, уязвимы для нерегулируемой и незаконной эксплуатации ресурсов, которая наносит серьезный ущерб биоразнообразию и экосистемам их островов. В экономическом плане такие государства, как Тонга, Самоа и Вануату, могут подвергнуться значительному риску непосильного долга в результате реализации проектов «Пояс и путь» в Китае. Самоа уже задолжала Пекину 386,5 миллиона долларов США, что составляет 40 процентов ее долга. А что касается управления, то в нескольких странах наблюдается устойчивая тенденция к коррупции, взяточничеству и кумовству, несколько островов являются колеблющимися демократиями, включая Фиджи и Папуа — Новую Гвинею, и если PICs откроет свои границы для китайской помощи и влияния, есть опасения, что некоторые из этих стран могут столкнуться с демократическим отступлением или превратиться в автократии.

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PICs сталкивается с двумя основными угрозами: экономической и экологической. Многие из этих стран зависят от туризма и серьезно пострадали от пандемии COVID-19. В 2020 году экономика региона сократилась в среднем на 6 процентов, а изменение климата угрожает существованию низменных островов. Тувалу, Кирибати и Маршалловы острова уже испытывают последствия повышения уровня моря на своем сельском хозяйстве и качестве питьевой воды, а некоторые правительства начали разрабатывать планы эвакуации населения через несколько десятилетий, если острова будут затоплены из-за повышения уровня моря.

Чтобы взаимодействовать с Тихоокеанскими островами, США должны сосредоточиться на устранении угрозы изменения климата, открытии экономических возможностей и дальнейшей интеграции региона с Соединенными Штатами и их индо-тихоокеанскими партнерами. Для этого администрация президента США Джо Байдена может предпринять следующие шаги, которые помогут в разработке более эффективной региональной стратегии.

Во-первых, президент Байден должен назначить специального посланника, ответственного за регион. Посланник будет иметь ранг посла (но не будет нуждаться в утверждении Сенатом) и представлять США на постоянной основе на островах Тихого океана с целью укрепления присутствия своей страны в регионе. Роль может быть смоделирована по образцу Питера Р. Розенблатта, который был назначен президентом Джимми Картером для «ведения переговоров о будущем политическом статусе Подопечной территории Тихоокеанских островов». Розенблатт сыграл важную роль в переговорах по Соглашению о свободной ассоциации, которое установило партнерские отношения с Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми островами и Палау для предоставления прав на деятельность на территориях в обмен на иностранную помощь и защиту со стороны США.

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Во-вторых, при администрации Трампа госсекретарь Майк Помпео начал переговоры о возобновлении Договора о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми островами и Палау. Сделка, если работу по ней возобновить, предоставит США доступ к окружающему воздушному пространству и водам в обмен на финансовую помощь до конца 2023 года. Специальный посланник США мог бы помочь завершить работу над соглашениями и еще больше расширить доступ к другим государствам Тихоокеанского островного региона. Соединенные Штаты могли бы рассмотреть возможность включения таких стран, как Науру и Кирибати, в Соглашение и продлить его действие после 2023 года.

В-третьих, за пределами государств Договора Соединенные Штаты имели ограниченное присутствие в части регионального развития. Австралия и Новая Зеландия предоставляют большую часть помощи в целях развития PICs наряду со Всемирным банком и Азиатским банком развития. По данным Института Лоуи, в 2018 году Австралия направила в PICs 921 миллион долларов на двусторонней основе, за ней следуют Новая Зеландия (265 миллионов долларов) и Китай (241 миллион долларов). Соединенные Штаты должны расширять свое присутствие, но делать это стратегически, используя свои сравнительные преимущества и сотрудничая со своими партнерами.

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У США часто возникает соблазн выделить финансирование всем секторам и странам; в данном регионе вместо этого следует уделять приоритетное внимание тому, что, скорее всего, будет обладать ограниченным бюджетом.

Австралия и Новая Зеландия являются сильными партнерами Тихоокеанского островного региона из-за их непосредственной близости и больших объемов инвестиций в эти государства. В Австралии уже есть несколько проектов в области инфраструктуры, управления и борьбы с коррупцией, установлены дипломатические отношения и последовательная иностранная помощь. Агентство США по международному развитию и его партнеры по финансированию развития должны дополнять австралийские инициативы и решать основные экологические и экономические проблемы PICs. Одно из предложений состоит в том, чтобы помочь PICs развивать экологически устойчивую экономику с добавленной стоимостью с помощью лесного хозяйства с учетом климата, океанических продуктов и туризма.

Администрация Байдена уже начала диалог с различными островными государствами Тихого океана, но этот процесс необходимо ускорить.

Возросшее присутствие Китая и острая экономическая и экологическая угроза, исходящая от многих из этих островов, означают, что сейчас настало время для более активного партнерства. Тихоокеанские острова станут ключом к более сильной индо-тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов.