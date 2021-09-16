Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что её терпение может закончиться, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Давно пора америкосам хвост прижать. Они обнаглели вконец. Взять хоты бы радио т.н. «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Из кожи вон лезут, чтобы скомпрометировать действующую власть и спровоцировать гражданские беспорядки. Сами хотя при этом прекрасно существуют на американские деньги. У себя в стране, что, все проблемы уже решили? Выборы честные были с Бидоном?» — обращается Алексей Л.

Множество граждан пришли к выводу, что попытки Запада навязать российскому народу альтернативные площадки для голосования выглядят очевидной попыткой вмешательства во внутренние дела России. Граждане могут отдать свой голос только на официальных избирательных участках либо же на официальных интернет-площадках, пишут люди.

«Голосование в России должно проходить только на специально отведённых для этого участках. Иные способы выявить предпочтения населения могут иметь лишь условный статистический характер, никто и никогда не сможет проверить, правдивы или нет те или иные цифры, нарисованные в иностранных онлайн-сервисах по сбору голосов. Только официальные участки, господа», — пишет Евгений Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что со стороны российского МИД только и слышны, что угрозы ответных действий, но эти самые ответные действия почему-то так и не применяются.

«Почему бы нам не ограничить сначала, к примеру, иностранный бизнес? Мелкие укусы иногда очень действенны. А то всё на словах, а действий реальных мало», — указывает Ева А.

Mid.ru Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой

«Наверное, американский бизнес очень испугался российского МИДа? Интересно, а если американцы заявят, что чинуши из России лишаются собственности и прочих ценных активов на территории США, их отпрыски — виз и права пребывания в США, как тогда измениться тон российского МИДа?!» — задаётся вопросом Виталий Д.

Часть людей считает, что такой большой и самодостаточной стране, как Российская Федерация, можно смело отказаться от каких-либо взаимоотношений с западными странами, занимаясь своими делами, не обращая ни на кого внимания.

«Я, если честно, вообще не понимаю, зачем нам какие-то отношения с этим загнивающим Западом. У нас одна из самых сильных экономик мира и армия! Чтобы оградить наших детей от влияния Запада, надо вводить железный занавес, как это было в СССР. Это единственный путь выжить, когда кругом враги, мечтающие уничтожить Россию и её великое наследие», — считает Владимир Г.

Ряд пользователей указывает на то, что США часто обвиняют Россию во вмешательстве в свои выборы, но не брезгуют в действительности заниматься этим же самым.

«Судя по всему, США выдумали байки о вмешательстве России в выборы в Штатах при этом без доказательств только лишь для того, чтобы самим затем вмешиваться в выборы России с фразой: «А вы к нам лезли, теперь наша очередь», — поделился своим мнением Родион Д.

Напомним, 16 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что её терпение может закончиться.