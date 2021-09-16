Главы США, Великобритании и Австралии заявили о заключении пакта AUKUS, по которому у Австралии впервые появятся атомные подводные лодки. Заключение договора является попыткой противостояния Китаю. AUKUS стал одним из крупнейший оборонных договоров для трех стран за последние десятилетия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

Китай заявил, что действия трех стран являются «слишком безответственными».

Ряд пользователей заявил, что если США заключает такое соглашение, значит, Китай может представлять реальную угрозу безопасности в азиатской части Тихого океана.

«Это значит лишь одну вещь: ЦРУ и MI6 обладают информацией, что Китай наращивает свой ядерный арсенал с пугающей скоростью, чтобы сравняться с ядерным арсеналом США (как по подводным лодкам, так и по воздушным судам). Учитывая наличие военного соглашения между Россией и Китаем, Западу противостоит невообразимый враг», — написал @GodfreyOSWALD.

Некоторые пользователи не верят, что у Китая получится догнать США по своей ядерной силе, не то, что обогнать.

«США ежегодно тратит 600−700 млрд долларов. Это в четыре раза больше, чем тратит Китай. Им еще работать и работать, чтобы представить вероятную угрозу США», — отметил @FawgNz.

U.S. Navy Американская подводная лодка

Не все комментаторы согласны с таким утверждением, часть из них считает, что Китай представляет реальную угрозу, потому что он сотрудничает с Россией.

«Во-первых, в этом весь смысл: Китай скрывает большую часть своего военного бюджета, Запад об этом знает, соответственно, тревожность возрастает. Во-вторых, когда речь идет о ядерном оружии, размер военного бюджета не имеет значения: так у России больше ядерного оружия, чем у США, хотя бюджет меньше. Причиной этому является то, что Россия производит ядерное оружие с эффективными расходами, например, российские ракеты стоят меньше. По этой же причине многое происходит в Китае, делают больше эффективными затратами!» — рассказал @GodfreyOSWALD.

Некоторые пользователи отметили, что необходимо учитывать, как та или иная ядерная держава определяет агрессию, поэтому США может бояться Китая.

«Многое зависит от того, как страны понимают агрессию и ответ на нее. Например, российский ядерный арсенал, скорее всего, будет использоваться только тогда, когда произойдет вторжение в их суверенные земли или если на них нападет США», — добавил @FawgNz.

В комментариях многие негативно относятся к расширению доступа к ядерному оружию, потому что оно точно не поможет миру.

«Делают мир безопаснее путем создания оружия, обожаю эту логику», — написал @Chochomonculus.

Некоторые комментаторы не поняли, зачем заключили подобное соглашение, когда существует блок НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«А НАТО пошло к чёрту?» — спросил @AyGhalib.

«Организация Северо-Атлантического договора. НАТО. Последний раз, когда я проверял, Австралия не имела выход к северу Атлантического океана», — ответил @TonyCliffe210.

Среди комментаторов есть те, кто уверен, что новый союз просуществует недолго, потому что Шотландия выйдет из состава Соединенного Королевства.

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«Это партнерство недолго проживёт, потому что Шотландия разрушит Великобританию к 2023 году», — считает @hibeesfamily.

Ряд пользователей не понимает, как Австралия вошла в интересы Соединенных Штатов.

«Защита Австралии и Великобритании является одним из важнейший интересов США, ага», — прокомментировал @DVelozNJ.

«Потому что, конечно же, Китай географически расположен вблизи Австралии и Великобритании… Ой, подождите. Я думал, это равное соглашение, а не США опять смотрят за собой», — написал @msvalthompson.

U.S. Navy Китайский военный корабль

Пользователи выделяли и другие причины для организации военного сотрудничества между тремя странами, например, месть премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Европейскому союзу.

«Интересно, какая часть этого соглашения связана с тем, что Джонсон хочет доказать Евросоюзу, что у Великобритании есть новые друзья, и показать два средних пальца французам, потому что австралийское соглашение с ними об атомных подводных лодках только что провалилось», — поинтересовался @nobrexitthanks.

В комментариях предположили, что таким образом США хочет вернуть себе контроль в Азии после бегства из Афганистана.

«Это постафганистан. Захват «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перечертил геополитическую карту Азии и дал Китаю и России власть показать свою силу после катастрофического выхода США и Великобритании. Сейчас Великобритания, США и Австралия машут ручками и хотят показать миру, кто тут начальник», — считает @msvalthompson.

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Ряд пользователей всё же уверен, что Китай представляет опасность для США.

«Нет, оно нам нужно, потому что Китай нас буллит и вообще делает, что хочет! Китай хочет мировой власти к 2050 году!» — прокомментировал @Sami1982Sweeney.

Напомним, ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином предложил провести саммит, но китайский лидер ответил отказом и посоветовал США смягчить политику в отношении Китая.