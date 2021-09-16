Украинские власти выразили недовольство тем, что ООН проигнорировала саммит «Крымской платформы». Соответствующее заявление на брифинге 16 сентября сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Глава украинской дипломатии отметил, что в ООН соответствующее решение приняли по «политическим мотивам», но не уточнил, что конкретно он имеет ввиду. Кулеба также отметил, что украинские власти намерены провести с руководством ООН «воспитательную работу».

«Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения… ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности», — сказал министр.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов PavlovskyNews, «Леся из СТРАНЫ», а также на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что представителей ООН потому и не было, что ООН, как выразился Кулеба, является организацией, чьей задачей является «поддержание мира и безопасности». Иные указали на то, что на «Крымской платформе» не было серьезных политиков. Были и те, кто отметил, что ООН стала организацией, которая ни на что не влияет.

«А с лигой сексуальных меньшинств он не хочет поговорить? Клоун», — отреагировала Kikimora lesnaia.

Mfa.gov.ua Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Молодец! ООН сегодня совершенно бесполезная организация, кроме «беспокойства» ничего не может, ни на что не влияет, одна страна может заблокировать решение большинства стран, чем преступные режимы и пользуются. Говорильня без толку», — написала ALLA OKEY.

«Смотрите на него, обиделся! Он считает неправильным. А может, пора понять им, что они никому не интересны совсем? Или там в черепушке совсем мозгов нет?» — задался вопросом Эдуард.

«Он же обвиняет ООН в том, что она не обратила никакого внимания на «Крымскую платформу» (в отличие от НАТО). Но так и должна поступить любая организация, цель которой — поддержание мира. Но этому шароварнику всё равно. Он в танке», — добавил Николай Н.

«Смысл дипломатии — жить в гармонии с окружающим миром, а не разжигать ненависть и войны. Хочешь погасить огонь, не лей туда бензин», — написала Евгения С.

«ООН после бомбардировки Югославии стала просто пшик. Там такие же Кулебы сидят. *опы протирают», — отреагировал Виталий Васильевич.

«С кем Украина еще не поссорилась? Это дипломатия?» — задалась вопросами Светлана Г.

«Крымская платформа — мертворождённое дитя! И уровень тех, кто её посетил, это ясно дал понять! На ней не было ни одного лидера более-менее влиятельных государств, одни зам-замы! Но больше всех отожгла «президентша» Эстонии!» — пишет Маргарита П.

President.gov.ua Участники Крымской платформы

«Вы кого собираетесь строить? Хотите лишний раз получить по носу? Дерзайте!» — отреагировала Marina G.

«А чего они ждали? Неужели этот цирк кто-то должен воспринимать всерьез? Глядя на таких политиков, как Кулеба, не приедут сюда никакие высокопоставленные особы. Максимум какие-нибудь конгрессмены на уровне наших губернаторов», — отметила Тамила С.

«Кулеба не может сообразить, что ныне в Крыму совершенно безопасно… В ООН в курсе…» — подытожил Олег П.

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