Многие, кто совершает онлайн-покупки, наверняка видели рекламу или имели возможность воспользоваться сервисом «Яндекс.Маркет». На сайте сервиса говорится об «огромном ассортименте товаров от 20 тысяч магазинов». Покупатель, как сообщает «Яндекс.Маркет», имеет возможность не только приобрести заинтересовавший его товар непосредственно на Маркете или на сайте магазина», но и «сравнить характеристики, почитать отзывы и задать вопросы, узнать советы экспертов по использованию товаров».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобиль «Яндекс.Маркет»

На сайте «Яндекс.Маркета» указано, что за три месяца общий рейтинг сервиса оценен пользователями в 4,5 (вероятно из 5), а 89% покупателей, как утверждает сайт сервиса, купили бы на «Яндекс.Маркете» снова. Добавим, что, согласно рейтингу сайта «Отзовик», «Яндекс.Маркет» рекомендуют лишь 10% пользователей, оставивших свои отзывы (всего таковых было 1851) на сайте «Отзовик». А пользователи ресурса для отзывов Irecommend рейтинг «Яндекс.Маркета» оценили в 2,6 (из 5).

Отзывы, оставленные покупателями на сайте «Яндекс.Маркета», указывают на то, что далеко не всё в сервисе удобно и без проблем. Люди часто жалуются на доставку и службу поддержки, а также на «обман» с бонусами.

Так, пользователь Petrifa 3 из Москвы в своем отзыве от 15.09.2021 года, оставленном на сайте «Яндекс.Маркета» среди плюсов сервиса «Яндекс.Маркет» перечислил «информационное сопровождение, большой выбор магазинов с наличием товара, многообразие способов доставки, бонусную систему», а также «авторитет из которого проистекает доверие к сервису». Тем не менее мужчина столкнулся с «недееспособной», по его словам, службой поддержки, «махинациями с ценой товара», которая менялась после повторного оформления заказа, «махинациями» с купонами на скидку, при которых их можно потерять, а также с недостаточным информированием при оформлении заказа, из-за чего возникают неточности, которые сложно исправить после.

Скриншот страницы сайта market.yandex.ru

Можно добавить, что с «неприятной ситуацией» с бонусными баллами «Яндекс.Маркета» столкнулась также Ирина Г. из Мурома. Женщина рассказала о том, что специально набрала товаров на сумму 5000 рублей, чтоб получить «1000 баллов Плюса за первый заказ от 5000₽», но из-за того, что сервис «по ошибке» отменил часть ее заказа, она в итоге так и не получила бонусные баллы. Стоит отметить, что о подобной ситуации писал и пользователь Илья Чайкофе, оставивший свой комментарий 15.09.2021 г. на сайте Irecommend.

Скриншот страницы сайта market.yandex.ru

Мария Дремина из Москвы также осталась недовольна сервисом «Яндекс.Маркет». 15 сентября 2021 года на сайте сервиса женщина написала, что заказала товар с доставкой, но получить его ей так и не посчастливилось.

Скриншот страницы сайта market.yandex.ru

В свою очередь, Юлия Ч. из Санкт-Петербурга пожаловалась на то, что ее заказ доставили «с опозданием в сутки и с разбитым стеклом». Женщина добавила, что не может «добиться замены стекла или возврата товара».

Скриншот страницы сайта market.yandex.ru

Читатели сайтов «Отзовик» и Irecommend также жалуются не только на службу доставки «Яндекс.Маркета», но и на службу поддержки. Так, пользователь Nautical mile из Новосибирска рассказал, что так и не смог получить свой заказ, который курьер в итоге отменил. С подобной проблемой также столкнулся и пользователь DVG1975, который сообщил о том, что товар к нему доставлен не был, несмотря на то, что в статусе заказа было указано то, что товар якобы доставили заказчику. Мужчина попытался разобраться в ситуации с помощью службы поддержки, но ему это не удалось. Среди покупателей также имеются и жалобы на хамство со стороны курьеров, о чем 15.09.2021 г. указала youlia2856.

«Интернет-магазин неплохой, но хамство курьеров зашкаливает! Мало того, что не умеют разговаривать с людьми, так ещё и говорят: сдачи нет! Отказалась от заказа. Из принципа… Сталкиваюсь с таким впервые. Отбило сразу что-либо ещё заказывать в этом магазине», — пожаловалась женщина.

Отметим, что «Яндекс.Маркет» — сервис, от которого люди ждут в первую очередь удобства, но нередко вынуждены сталкиваться с ситуациями, которые отбивают у людей желание вновь пользоваться услугами сервиса.